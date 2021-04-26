Yoğurtlu plise börek

Servis: 24*38 cm’lik fırın tepsisinde

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 - 35 dakika

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı tereyağı, fırın tepsisine sürmek için

2 yufka

2 yumurta

400 gr yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ, 80 ml

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı susam veya çörek otu

Yapılışı:

*Fırın tepsisine tereyağı sürüp kenarda bekletin.

*Yumurtalar, yoğurt, sıvı yağ ve tuzu derin bir kâseye alarak el çırpıcısı ile karıştırın.

*Yufkaları yaklaşık 12 cm genişliğinde kesin, plise yaparak tepsiye yerleştirin. Üzerlerine yoğurtlu karışımı dökerek fırça yardımıyla pliselerin aralarına girmelerini sağlayın. Üzerine susam veya çörek otu gibi dilediğiniz tohumlardan serpin.

*Üzerini streç film ile kapatarak 2-3 saat serin yerde bekletin.

*10 dakika önceden 180 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar 30-35 dakika pişirin.

Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...