Yoğurtlu plise börek

Servis: 24*38 cm’lik fırın tepsisinde
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 30 - 35 dakika
Malzemeler:
- 1 tatlı kaşığı tereyağı, fırın tepsisine sürmek için
- 2 yufka
- 2 yumurta
- 400 gr yoğurt
- 1 çay bardağı sıvı yağ, 80 ml
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı susam veya çörek otu
Yapılışı:
*Fırın tepsisine tereyağı sürüp kenarda bekletin.
*Yumurtalar, yoğurt, sıvı yağ ve tuzu derin bir kâseye alarak el çırpıcısı ile karıştırın.
*Yufkaları yaklaşık 12 cm genişliğinde kesin, plise yaparak tepsiye yerleştirin. Üzerlerine yoğurtlu karışımı dökerek fırça yardımıyla pliselerin aralarına girmelerini sağlayın. Üzerine susam veya çörek otu gibi dilediğiniz tohumlardan serpin.
*Üzerini streç film ile kapatarak 2-3 saat serin yerde bekletin.
*10 dakika önceden 180 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar 30-35 dakika pişirin.
Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...
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