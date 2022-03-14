Pastırmalı kuru fasulye yemeği nasıl yapılır?

Tarif defterimden;

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden kuru fasulye etli, kıymalı, pastırmalı veya sade olarak hemen her evde pişirilir. Gayet doyurucu ve besleyici yemeğin yanında pirinç pilavı ve turşu mutlaka olur... Aşağıda tam da havaların epey soğuk olduğu bugünlere uygun kendi usulümde pişirdiğim pastırmalı kuru fasulye tarifimi yazdım...

Servis: 4 - 6 kişilik

Haşlama & pişirme süresi: 1 saatten fazla

Pastırmalı kuru fasulye yemeği için malzemeler:

250 gr kuru fasulye + 1 çay kaşığı karbonat + yeteri kadar su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 büyük kuru soğan, yemeklik doğranmış

1 kapya biber, minik küpler halinde doğranmış

1 köy biberi, minik küpler halinde doğranmış

3 diş sarımsak, incecik doğranmış

1 yemek kaşığı tereyağı

1 er çay kaşığı kimyon, karabiber, toz kırmızı biber ve acı pul biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 su bardağı domates püresi

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı sıcak et suyu veya sıcak su

Servis esnasında eklenecekler:

100 gr pastırma

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Pastırmalı kuru fasulye yemeği yapılışı:

*Kuru fasulye ve karbonatı büyük bir tencereye alın, üzerini dört parmak aşacak gibi sıcak su ekleyip bir gece bu şekilde bekletin. Ertesi gün suyunu boşatıp tekrar üzerini aşacak kadar su ekleyin, dişe gelir kıvama gelene kadar haşlayarak soğuk sudan geçirin.

*2 yemek kaşığı zeytinyağı ve doğranmış kuru soğanı kalın tabanlı bir tencere veya güveçe alın, orta ateşte pembeleşene kadar kavurun. Biberleri ekleyip 2 - 3 dakika daha kavurun. Sarımsak, baharatlar, salçalar ve domates püresini ilave ederek karıştırın. En son Haşlanmış suyu süzülmüş kuru fasulye ve sıcak et suyu veya sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte fasulyeler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 45 dakika pişirin.

*Pastırmayı incecik şeritler halinde doğrayın, zeytinyağı ve tereyağı ile birlikte tavaya alıp soteleyin, kırmızı toz biberi ekleyip ocağı kapatın. Pişen kuru fasulye yemeğini tabaklara aldıktan sonra üzerlerine sotelenmiş pastırmayı pay edin.

Kısa notlar:

*Fasulyeyi ıslatırken kullandığımız karbonat fasulyenin daha kolay yumuşamasını sağlıyor.

*Kuru fasulyeyi fazla miktarda haşlayıp porsiyonlara ayırarak dondurucuda saklayabilirsiniz.

*Bu defa döküm tencerede pişirdiğim kuru fasulyeyi haşlama işleminden sonra dilerseniz basınçlı tencerede daha kısa sürede pişirebilirsiniz. Yöntem şöyle; Soğanlı & salçalı sos, baharatlar ve kuru fasulyeyi yukarıda tarifini yazdığım gibi hazırladıktan sonra 1,5 su bardağı sıcak su veya et suyu ekleyip kaynama noktasına gelince 10 dakika pişirin.

*Kuru fasulyeyi etsiz pişirecekseniz ocağı kapattıktan sonra 1 yemek kaşığı kuru nane ekleyin derim.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...