Evde kolay ayak bakımı nasıl yapılır?

Bütün gün ayakkabının içinde olan ayaklarımız gün içerisinde birçok kez darbelere maruz kalıyor. Çeşitli tırnak ve ayak problemlerine neden olan ayaklarımıza bakım yapmak ise artık çok kolay.

Kişisel hijyenin en önemlisi olan ayak bakımı, aslında uygulaması hiç göründüğü kadar zor değil. Evde rahatlıkla uygulayabileceğiniz basit teknikler sayesinde, ayaklarınız uzman ellerden çıkmış gibi rahat ve kusursuz görünümlü olabilir.

Ayaklarınızı ılık, sabunlu su ile yıkayın. Bu işlemi yaptıktan sonra soğuk su ile durulayıp, havlu ile parmak araları dahil ayağınızın her yerini iyice kurulayın. Daha sonra nemlendirici krem sürebilirsiniz.

Ayak tırnaklarınızı düz değil, yuvarlak kesmeye çalışın. Tırnaklarınızın yanında bulunan etleri ise kesinlikle kesmeyin. Bu uygulama tırnaklarınızın daha çok uzamasına neden olur.

Ayaklarınıza ponza taşı ile masaj yapın. Ponza taşı, masaj yaparak uygulandığında nasır görünümünü yok eder, ayaklarınızı temizlemede de size yardımcı olur. Ölü derilerin vücudunuzdan atılmasını ve cildinizin rahat nefes almasını sağlar. Bu uygulamalardan sonra ayağınızın bir süre sıcak suda kalması derinizin yumuşak kalmasını sağlar.

Ayak bileğinizden başlayarak dize doğru masajlar yapın. Bu masaj kan dolaşımınızı düzenler ve ayaklarda oluşan şişmeleri, ağrıları yok eder.

Yatmadan önce ayaklarınıza süreceğiniz nemlendiricilere dikkat etmelisiniz. Parmak aralarına kaçırmamaya özen gösterin çünkü nemli kalan bu bölgelerde mantar oluşumuna neden olmaktadır.

Yatmadan önce, ayaklarınıza yoğun bir krem sürün ve üzerine pamuklu bir çorap giyin. Uyandığınızda ayaklarınızın bir pamuk gibi yumuşacık olduğunu göreceksiniz.

Suna Dumankaya'dan ayak çatlaklarına özel tarifler...

Soru:

Ayaklarımın tabanları kuruluktan çatladı. Ayaklarıma nasıl bir bakım uygulamalıyım?

Seren B./Mersin

Cevap:

Üç adet salatalığı rendeleyin. Üzerine bir tatlı kaşığı deniz tuzu ekleyip beş dakika bekletin. Ardından pedikür leğeninin içini ılık suyla doldurun ve salatalıkları bu suyun içine atın. Ayaklarınızı 15 dakika boyunca bu suyun içinde bekletin. Kuruladıktan sonra vazelinle limon suyunu karıştırıp ayaklarınıza sürün ve teninizin bu karışımı iyice emmesini bekleyin. Bu formülü her gün uygulayabilirsiniz.

Kısa kısa ayak sağlığı önerileri

Kışın kuruyan, çatlayan ayakların bakımlı olmasını onlara itina ile bakmaktan geçiyor. Kış ayları boyunca kalın çoraplara, çizmelere, botlara hapis olan ayaklarımız da şişme, nazır ve kötü koku gibi olumsuz durumlar olabilir. Bunları daha aza indirebilmenin küçük ipuçlarını sizinle paylaşalım;

Ayaklarınızı her gün yıkayayın ve kurulayın.

Ayaklarınızı havalandırın ve temiz çoraplar giyin.

Her gün aynı ayakkabıyı giymeyin.

Manikür ve pedikür aletlerinizin temizliğine önem verin.

Ayak tırnaklarınızı düz biçimde keserek batık olmasını engelleyin.

Ayağınız da oluşan kötü kokular için alüminyüm içeren kremler kullanın.

Her banyo da ponza taşı kullanarak ölü hücrelerden arının.

Topuklarınıza jojoba yağı içeren ve e vitaminli ayak kremleri ile masaj yaparak çatlamaya engel olun.

Ayak tırnaklarınızı uzun süre ojeli bırakmayınız hava almadığı için tırnaklarınızın sararmasına sebep olabilir.

Nasırlarınız için cilt hastalıkları doktoruna başvurun.

Ayak sağlığınızı korumak için...

Ayak Bakımı Uzmanı Fatma Patricia Ghani ayak sağlığımızı nasıl korumamız gerektiğine dair önemli ipuçları verdi.

Ayak sorunlarının başlıca nedenleri nelerdir?

Ayak sorunlarının başlıca nedenleri; uzun süre ayakta kalma, yanlış tırnak bakımı ve uygun olmayan ayakkabı seçimidir. Uzun süre ayakta çalışmayı gerektiren işlerde, bir sonraki iş gününe başlamadan önce ayakların iyileşmesi için çok az zaman vardır. Bu nedenle ev ve iş için uygun ayakkabı giyerek ayakları korumak çok önemlidir. Rutin bir uygulama ve düzenli ayak bakımı çok zor değildir. Ayrıca birçok kişi sırt, bacak ve diz ağrılarından dolayı acı çekebilirler ve bu ağrıların ayaklarla ilgisi olabilir. Ayakkabı ve ayak bakımı konusunda insanları bilinçlendirmek suretiyle ağrının ortadan kaldırılması mümkündür.

Genel ayak şikayetleri nelerdir?

Bazen ayağa binen yük dengesiz kalır ve ayağın belli bölgelerinde ekstra sürtünme duvarları oluşur. Böyle olduğunda, cilt yüzeylerinde kalınlaşmalar meydana gelir. Bu sert deri parçaları nasır adını alır. Nasır, vücudun alttaki dokuları korumak için oluşturduğu bir savunma mekanizmasıdır. Eğer basınç kaynağı ortadan kaldırılmazsa bunlar ağrılı olmaya başlar. Uygun ayakkabılar giymek, koruyucu pedler kullanmak ve diğer öz bakım önlemleri nasırların çözülmesine yardımcı olabilir.

İyi bir ayakkabının nitelikleri:



1- Topuktan başparmağın sonuna kadar ayakkabının iç tarafının düz olması gerekir.

2- Ayakkabının ön kısmı ayak parmaklarının rahatça hareket edebileceği biçimde olmalıdır.

3- Ayakkabı yüksek topuklu olmamalı, geniş tabanlı olmalıdır.

4- Eğer yüksek topuklu ayakkabı giymeniz gerekiyorsa 2-3 santimden fazla olmamalıdır.

5- Ayağınızı sıkan ayakkabının giydikçe esneyeceğini beklemeyin. Ayakkabı esneyinceye kadar ayaklarınız bu durumdan zarar görebilir.

6- Normalde ayakların büyüklükleri birbirinden farklıdır. Büyük olan ayağa uygun olacak şekilde ayakkabı seçin.

7- Öğleden sonra ayakların şişmesi muhtemeldir, bu nedenle öğleden sonra ayakkabı alınması uygundur.

8- Eğer işiniz sürekli ayakta durmayı gerektiriyorsa, şok emici tabanlık kullanmanız tavsiye edilir.

9- Hafif ve hava alan ayakkabıyı tercih edin.

Günlük ayak bakımı nasıl yapılır?



Ayaklarda, deri ve tırnak rahatsızlıkları çeşitlilik gösterir. Ayak bakımında uygulayacağınız basit yöntemlerle birçok zararı önleyebilirsiniz.

1- Ayaklarınızı her gün su ve sabunla yıkayın; özellikle parmak aralarını özenle kurulayın.

2- Tırnakları düz ve kısa kesmeyin. Keskin kenarları yumuşatmak için tırnak törpüsü kullanın.

3- Eğer ayaklar kuru ise her gün losyonla masaj yapılabilir. Ancak losyonu ayak parmakları arasına uygulamayın.

4- Ayaklarınızı kuru tutan, temiz çoraplar giyin ve çok terlediğinizde sık sık değiştirin.

5- Birkaç çift ayakkabı edinin. Nemi azaltmak için ayakkabılarınızı ve çoraplarınızı düzenli olarak değiştirin.

6- Deri veya kanvas ayakkabı seçin.

7- Talk içeren ayak pudrası kullanın, mısır nişastası içeren toz kullanmayın.

8- Eğer sorun devam ederse mutlaka bir podiatriste görünün.

Eğer şeker hastasıysanız, yılda en az bir kere ayağınızın bakımı ve ayak bakım eğitimi için podiatriste görünmelisiniz.