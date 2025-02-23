Patatesli reyhanlı rulo börek 

Kahvaltı sofraları veya çay saatleri için yapılışı pratik ve doyurucu leziz rulo börek tarifi...

Patatesli reyhanlı rulo börek 
Yaşam
Giriş: 23 Şubat 2025 02:27
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Tarif defterimden;

Patates ve reyhanın bir arada çok yakıştığı kahvaltı sofraları veya çay saatleri için yapılışı pratik ve doyurucu leziz rulo börekler. Böreği akşamdan hazırlayıp buzdolabında üzeri kapalı bir şekilde bekleterek ertesi gün pişirebilirsiniz.


Servis: 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 + 30 dakika


Malzemeler:

  • 4 adet orta boy patates + 1 tatlı kaşığı tuz + yeteri kadar su
  • 2 adet mor soğan, yemeklik doğranmış
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı kuru reyhan
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 100 gr beyaz peynir, ufalanmış

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  • 2 yufka

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Sosu için;

  • Yarım su bardağı zeytinyağı, 100 ml
  • Yarım su bardağı maden suyu, 100 ml

Üzerlerine;

  • 1 yumurta sarısı
  • Çörek otu, haşhaş gibi dilediğiniz yağlı tohumlar




Yapılışı:

*Patateslerin kabuklarını soyarak tencereye alın, tuz ve üzerini dört parmak aşacak gibi suyu ekleyip haşlayın, haşlanan patatesleri süzgeçten geçirip sıcakken ezin.


*Zeytinyağı ve doğranmış soğanları geniş bir tavaya alın, orta ateşte soğanlar yumuşayana kadar kavurun, ezilmiş patates, baharatlar ve tuzu ilave edip karıştırın ve ocağı kapatın. Ufalanmış peyniri de ekleyip karıştırın.


*Sos malzemelerini derin bir kasede iyice çırpın.


*Fırın tepsisini pişirme kağıdı ile kaplayın.


*Yufkanın birinin üzerine sos sürüp yarım ay olacak gibi ikiye katlayın, üzerine sostan sürerek patatesli harcın yarısını üzerine serpiştirin. Gevşek rulo olacak gibi sarın ve tepsiye yerleştirin. Diğer yufkaya da aynı işlemi yapın ve tepsiye alın.


*Rulo yufkaların üzerlerine kalan sostan ve yumurta sarısı sürüp çörek otu gibi dilediğiniz tohumlardan serpiştirin.


*180 decede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 35 - 40 dakika pişirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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