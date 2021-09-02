Halluks valgus nedir? Bunyon nedir?

Bunyon diğer adı ile halluks valgus yani ayak başparmağının kenarında oluşan yumru şeklindeki çıkıntıya verilen isimdir. Ayak başparmağında çıkıntının nedeni ön ayak ve başparmakta gelişen açısal bozukluktur. Bu şekil bozukluğu ve çıkıntı zamanla ilerlediğinde, ağrı ve yürüme zorluğuna neden olur.

Birçok kişinin düşündüğünün aksine, yüksek topuklu ayakkabılar bunyonların oluşmasından tek başına sorumlu değildir. Genetik ve kalıtım da suçludur. Açıkçası, yüksek topuklu ayakkabı giymek sorunu daha da kötüleştirebilir, ancak ağrıyı doğal olarak azaltmak için kullanabileceğiniz çözümler de bulunmaktadır. Evde kolay ayak bakımı nasıl yapılır? yazısını okumak için tıklayınız...

Bunyon ağrısına ne iyi gelir?

1. Bir tenis ya da lakros topu kullanın

Yapabileceğiniz çok basit bu egzersiz, zemine bir tenis veya lakros topu yerleştirip ayağınızı üzerinde ileri geri yuvarlamaya başlamaktır. Bu hareketi her ayak için 3 ya da 5 dakika tekrarlayabilirsiniz. Bu egzersizi ayağınızda bunyon olmasa bile yapabilirsiniz. Yapacağınız bu egzersiz aşırı krampları gidererek ayaklarınız için çok rahatlatıcı olacaktır.

2. Sadece ayak parmaklarınızı kullanarak bir havlu almaya çalışın

Yapabileceğiniz bir diğer basit egzersiz de yere bir havlu koymak ve onu ayak parmaklarınızla tutup sadece ayak parmaklarınızı kullanarak yerden almak. Bu egzersizi 5 kez tekrarlayabilirsiniz. Ayakta ya da oturarak da yapabilirsiniz. Bu parmak hareketinin yapacağı egzersizin amacı, ayaklarınızı güçlendirmek ve ayak parmaklarınızı esnek tutmaktır.

3. Parmak uçlarınızda durarak, topuklarınızı kaldırmayı deneyin

Egzersize dizleriniz hafifçe bükülmüş halde ayakta durma pozisyonunda başlayın. Ardından, tüm ağırlığınız ayak parmaklarınız tarafından tutulana kadar topuklarınızı yavaşça kaldırmaya devam edin. Şiddetli bunyon ağrılarından muzdaripseniz bu çok acı verici ve rahatsız edici gelebilir. Ancak yine de azar azar da olsa denemelisiniz. Zamanla, ayak parmak kaslarınız güçlenecek ve bunyonlarınız muhtemelen yeniden şekillenmeyi bırakacaktır.

4. Mümkün olduğunca sık kumsalda yürüyün

Bu, bulunduğunuz yere bağlı olarak herkes için mümkün olmayabilir, ancak kum ayaklarınız için harika bir masajdır. Sadece ayak parmaklarınızı ve ayaklarınızı rahatlatmakla kalmaz, aynı zamanda onları güçlendirmeye de yardımcı olur. Bunyonları nedeniyle artritten muzdarip olanlar için faydalı olduğu da kanıtlanmıştır.

5. Ayaklarınızı ılık ve buz gibi soğuk suda bekletin

Uzun, stresli bir günün ardından ayaklarınızı ılık su ve epsom tuzu içeren bir kovaya sokun. Kovayı ayak bileklerine kadar doldurun ve ayaklarınızı 10 - 15 dakika bekletin. Alternatif olarak, yatmadan önce ayaklarınızı en az 10 dakika buzlu suya sokarak buz gibi bir ıslatma seçebilirsiniz. Bu şekilde tüm şişlikler ve iltihaplar azalacaktır. Epsom tuzunun faydaları yazısını okumak için tıklayınız...

6. Gece boyunca atel takın

Birçok insan, geceleri atel takmanın bunyonlarının yarattığı ağrıyı azalttığını söylemektedir. Bu yöntem, tüm ayak parmakları arasındaki basıncı azaltırken, birinci ve ikinci parmağın birbirine çarpmasını engellemektedir. Halluks valgus gece atelini gece uyurken takabilirsiniz. Bunyon probleminizi sonsuza kadar çözemeyebilir, ancak ağrı ve rahatsızlığı azaltabilirler.

7. Ayaklarınıza zeytinyağı ile masaj yapın

Ayaklarınıza günde bir ya da iki kez masaj yapmak, ayak parmaklarınızı esnek tutmak için kullanabileceğiniz harika bir fikirdir. Masaja biraz ılık zeytinyağı eklemek eklemleri çok daha kolay hareket ettirmenize yardımcı olacaktır. 15 dakika parmaklarınıza masaj yapmayı deneyin. Parmak dolaşımınızda büyük bir fark göreceksiniz.

8. Gece boyunca bunyonlara zerdeçal sürün

Kapsaisin, birçok kremde ağrı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olan önemli bir bileşendir. Aynı zamanda zerdeçalın içinde bulunmaktadır. Bu yüzden zerdeçalı bunyonlarınıza sürebilirsiniz. Sadece zerdeçal ve sudan bir macun yapın ve etkilenen bölgelere uygulayın. Zerdeçalın gece boyunca ayağınızda kalması önemlidir, böylece gece boyunca daha aktif hale gelerek etkisini gösterecektir.

Ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Bunyon probleminiz olduğunda ayakkabı alışverişine çıkmak her zaman istediğiniz kadar keyifli olmayabilir. Bu yüzden birkaç şeye dikkat etmelisiniz...

Yüksek topuklu ayakkabılar sadece ayaklarınıza daha fazla zarar vereceği için listenizin en altında yer almalıdır. Ayak parmaklarınızı daha da yana itecekler ve ağrıyı artıracaklar.

Geniş önü olan ayakkabılar aramaya çalışın, böylece bunyonun yayılması ve baskı yapmaması için yeterli alana sahip olur. Ek destek sunacağı için geniş bir kauçuk taban da bir artıdır.

Ayakkabınızın malzemesine dikkat edin. Kauçuk, esnek deri ve ağ bunyonlar için idealdir.

Bunyonlarınıza sürtünecek ve daha fazla ağrıya neden olacak sert malzemelerden uzak durun.

Ayaklarınızın doğru ölçümünü almak için bir doktora başvurun. Ayaklarınızın ihtiyacı hakkında size bilgi verecek ve ardından alışverişe gittiğinizde tam olarak ne arayacağınızı bileceksiniz.

Kaynak: https://brightside.me/inspiration-health/8-ways-to-ease-bunion-pain-naturally-803219/