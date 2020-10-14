Engelsiz filmler festivali başladı

Tamamen erişilebilir ve ücretsiz bir film festivali olarak dikkat çeken Engelsiz Filmler Festivali, 12-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Engelsiz filmler festivali başladı
Yaşam
14 Ekim 2020 Çarşamba

Göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için ayrıntılı altyazı seçenekleri ile erişilebilir ve ücretsiz olarak izleyicilere sunulan Engelsiz Filmler Festivali, 12-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. COVID-19 salgını nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleşecek Engelsiz Filmler Festivali, sekizinci yılında Türkiye’deki tüm sinemaseverlerle buluşuyor.


Engelsiz Filmler Festivali programında 9 başlıkta, 27 kadın, 22 erkek yönetmenden toplam 46 film gösterimde olacak. Festival, 18 Ekim Pazar gece yarısına kadar devam edecek. Engelsiz Filmler Festivali izleme sitesi olarak eff2020.muvi.com adresi açıklandı. Film listesinde çocuklar için de seçenekler bulunuyor. Tüm Türkiye’den erişimin olacağı festivalde, filmlerin tamamı sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı seçenekleri ile erişilebilir halde izleyiciye sunulacak. Filmlerin ardından yönetmen ve aktivistlerle yapılan söyleşiler de erişilebilir olarak takip edilebilecek.

Seyirci Özel Ödülü’nün sahibini belirlemek için çağrı

Engelsiz Filmler Festivali’nin en çok ilgi gören bölümü olan Engelsiz Yarışma ile ilgili gösterimler, 12 Ekim Pazartesi günü 20:00’de başlayacak ve 17 Ekim Cumartesi günü 23:59’a kadar her gün yeni bir filmin gösterimde olacağı şekilde devam edecek. İzleyiciler, gösterimlerin sonrasında video oynatıcının sağ üst köşesinde yer alan daire içerisindeki ‘i’ simgesine tıklayarak oylarını kullanabilecek ve Seyirci Özel Ödülü’nün sahibini belirleyecek. Yarışma jürisinin kararlarıyla belirlenecek En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödülleri ile birlikte Seyirci Özel Ödülü de 18 Ekim gecesi festivalin YouTube hesabından paylaşılacak video ile ilan edilecek.


Jürinin belirleyeceği En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödülleri ile gösterimlerin ardından izleyicilerin vereceği oylar ile belirlenecek Seyirci Özel Ödülü sahipleri, 18 Ekim Pazar akşamı Festival’in YouTube hesabından yayınlanacak video ile ilan edilecek.

Festivalin teması: “Normali Ararken”

Pandeminin hayatımız üzerindeki etkilerinin izini sürecek olan festival, bu yılki programını “Normali Ararken” teması çerçevesinde şekillendirdi. Covid-19 salgını ile birlikte gündelik hayatlarımızda ortaya çıkan değişimler, bu döneme alışmaya çalışırken anlamı aşınan alışkanlıklarımız ve ‘normal’ kabul ettiğimiz ‘eski’nin gün yüzüne vuran sorunları, festivalin sekizinci yılında ilk defa bir tema etrafında program hazırlanması ile sonuçlandı.


Tamamen erişilebilir ve ücretsiz festival

Türkiye ve dünya sinemasının festivallerde öne çıkan, çok konuşulan ve beğeniyle karşılanan filmlerini Türkiye’deki tüm sinemaseverlerle buluşturacak olan Engelsiz Filmler Festivali, programında yer verdiği tüm filmleri her yıl olduğu gibi göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için ayrıntılı altyazı seçenekleri ile erişilebilir ve ücretsiz olarak izleyiciye sunacak. Festival’in çevrim içi film gösterimleri bu adres üzerinden gerçekleştirilecek. Festival filmleri, web sitesinden açıklanan gün ve saatlerde bu platform üzerinden ücretsiz takip edilebilecek.



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