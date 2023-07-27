Eli böğründe yemeği tarifi

Eli Böğründe yemeğinin malzemeleri ve tarifi

Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru ile coğrafi işaret ile tescillenerek Kahramanmaraş'ın koruma altındaki ürünleri arasında yerini alan Eli Böğründe, taş fırında yapıldığında lezzetine doyum olmayan bir lezzet. Evde de yapabileceğiniz pratik bir fırın yemeği olan bu geleneksel tarif için malzemeleri ve yapılış yöntemini paylaşıyoruz.

Eli Böğründe için malzemeler

600 gr kuzu kuşbaşı

100 gr kuyruk yağı (kuyruk yağı tercih etmeyenler tereyağı kullanabilir)

1 baş sarımsak (5-6 adet)

8 adet orta boy yeşil biber

4 adet orta boy patates

3 adet küçük boy kuru soğan ya da 2 avuç arpacık soğan

4 adet domates

Sos için:

1 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı sıvıyağ

Eli Böğründe yapılışı

Fırınınızı 240 dereceye ayarlayıp ısıtılır. Fırında yapılan bir yemek olan Eli Böğründe için çabuk pişen kuzu eti kullanılması sebebiyle önceden haşlama işlemine gerek yoktur. Ancak kullanacağınız ete bağlı olarak etleri önceden haşlamayı da tercih edebilirsiniz. Kuzu etleri ince ince, yaprak şeklinde doğranır. Tuz, yağ, baharatlar ve kuyruk yağı (veya tereyağı) ile birlikte bir kabın içinde iyice karıştırılır. Buzdolabında 2-3 saat dinlenmeye bırakılır. Bu esnada kuyruk yağının ve baharatların lezzeti kuzu etine iyice işler.

Patates küp küp doğranır. Biber ve domateslerin çekirdekleri çıkarılır irice doğranır. Patatesler daha geç piştiği için küçük küpler halinde doğranır. Soğanlar iri küpler halinde doğranır. Sarımsakların kabuğu çıkarılır ve iri olanlar ikiye bölünür. Sebzeler bir tepsiye yan yana dizilir. Ortasına etler konur. Sos için hazırlanan sıcak suyun içine diğer sos malzemeleri eklenir ve tepsinin üzerinde gezdirilir. Tepsinin üzerini örtmek için yağlı kağıt veya kapak kullanılır. Pişme esnasında etler 1-2 kere karıştırılabilir. 15 dakika pişirdikten sonra pide ile servis yapın.

Afiyet olsun.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.