Duygularımız bizi nasıl hasta eder?

Yaşadığımız bazı duygular ve travmalar sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Peki, nasıl?

Duygularımız bizi nasıl hasta eder?
Sağlık
Giriş: 30 Eylül 2024 13:31 Güncelleme: 30 Eylül 2024 13:31
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Duygusal bir olay sırasında proteinlerin dokularda, organlarda, sinirlerde, kaslarda vb. üretildiğini ve depolandığını biliyoruz. Çoğu zaman, travma kelimenin tam anlamıyla vücudun bir yerine damgalanır ve eğer onunla ilgilenilmezse hastalığa neden olabilir. Stresli bir şey olduğunda bunun vücutta aylar, yıllar sonra ortaya çıktığını görmek hepimizin rastladığı bir şeydir. Yaşanılan travmalar çok ciddi olaylar olabileceği gibi; taşınma, tartışma, kardeş doğumu gibi günlük, sıradan olduğunu düşündüğümüz şeyler de sebep olabilir.


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Geçmişte yaşanan olaylar, travmalar hayatımızda nasıl yer buluyor?

Herkesin kendi duygusal gerçeklikleri vardır… Diyelim ki 3 yaşındaki kızınız kahvaltı yaparken eşinizle tartıştınız. Siz bu tartışmayı kahvaltıdan hemen sonra unutacak olabilirsiniz ancak kızınızın da kendi duygusal gerçekliği var ve o bu gerçekliği doğrultusunda bir hikaye yaratabilir. Örneğin anne ve babasının tartışmasının kendi hatası olduğunu düşünebilir. Sonuç olarak, herkes olan bitenin kendi versiyonunu yaratıyor ve bunun "doğru" olup olmaması önemli değil çünkü bu sizin gerçeğiniz. Bu tartışmanın vücudunuzda kalıcı bir etkisi olacak mı? Muhtemelen hayır; bu durumlar her zaman olur ancak üç yaşındaki çocuğunuzun bunun etrafında bir hikaye yaratmaya başlaması mümkün.


Tartışmalarda kişiler kendi geçmişinden kaynaklanan orijinal olaylar sebebiyle tetiklenir. “Damarıma bastı” sözü hemen hemen hepimiz kullandığı bir cümledir peki, bu ne anlama gelir? Bu, bazen bu tetikleyicilerin nereden geldiğini bilinçli olarak bilmediğimiz ancak bilinçaltı olarak bildiğimiz anlamına gelir. Ve bedenlerimiz tüm cevapları barındırır. Küçükken birinin sizinle yeterince zaman geçirmek için çaba harcamadığına dair yarattığınız bir hikaye var mıydı? Bu tarz hikayeler ilerde eşinizin sizinle ilgilenmemesi durumunda tartışma çıkarmanıza neden olabilir. Ve muhtemelen eşinizin de takdir edilmediğine dair bir hikayesi vardır ve arada bir siz de işkolikliğinden şikayetlenip onu takdir etmediğinizde onu tetiklersiniz. Eşlerimiz çoğu zaman en büyük öğretmenlerimizdir ve şifaya en fazla katkıyı sağlarlar.


İlişkilerimizin daha huzurlu olması ve vücudun bu travmalarla başa çıkmasına yardımcı olmak için doktorların, şifacıların, terapistlerin vb. kullandığı birçok yöntem bulunuyor. Duyguların ilişkileri etkilediği daha yaygın kabul görüyor ancak bu travmalar yukarıda da bahsettiğimiz gibi fiziksel bedenlerimizi de etkiliyor. Bu yöntemlerin bazıları aynı zamanda fiziksel bedendeki iyileşmeyi de ele alır. Bu konularda NET - Nöro Duygusal Tekniği oldukça faydalı olabilir. NET, duyguları organ sistemleriyle ilişkilendiren Çin tıp felsefesini kullanır. Örneğin öfke karaciğerde, keder akciğerde, korku ise böbreklerde depolanır. Eğer önlem alınmazsa bu duyguların o organlarda iltihaplandığını ve fiziksel dengesizliklere yol açtığını görebiliriz. Ayrıca duyguları/travmaları iyileştirmeye yardımcı olmak ve vücudun en iyi sağlığa kavuşmasını sağlamak için meditasyonu, homeopatiyi de kullanabilirsiniz.


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Referanslar:

Nicole Krakora Huffman. “How Emotions Can Make Us Sick”. Şuradan alındı: https://www.mantramagazine.com/single-post/2020/04/22/how-emotions-can-make-us-sick


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