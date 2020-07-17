Domatesli tarifler

Erimiş mozzarella ve kiraz domatesli tost

Malzemeler:

2 dilim tost ekmeği

2 çorba kaşığı pesto sos

Bir miktar dilimlenmiş mozzarella peyniri

Bir miktar kiraz dometes

Karabiber

Fesleğen

Yapılışı:

2 dilim tost ekmeğini hafifçe kızartın. Üzerlerine birer çorba kaşığı pesto sos sürün, rendelenmiş mozzarella peynirini ekleyin ve ardından kiraz domatesleri ortadan ikiye bölün ve tostun üzerine yerleştirin. EKmek dilimlerini fırına koyun ve mozzarella peyniri eridiğinde fırından çıkartın. Üzerine karabiber ve kıyılmış fesleğen serpin.

Tarif: Diane Morrisey

Hasselback erik domates caprese

Malzemeler:

Domates

Mozzarella

Fesleğen

Tuz

Karabiber

Pesto sos

Yapılışı:

Domatesleri dilim dilim doğrayın ama sonuna kadar kesmeyin. Ardından oluşan her dilimin arasına bir parça taze mozzarella peyniri ve fesleğen koyun. Üzerine tuz ve karabiber serpin. Son olarak pesto sos ile üzerini süsleyin.

Tarif: Diane Morrisey

Domatesli avokadolu simit

Malzemeler:

Simit

Jalapeno biber

Krem peynir

Domates

Avokado

Yapılışı:

Simiti ortadan ikiye bölün. Arasına krem peyniri sürün ve jalapeno biberleri yerleştirin. Ardından domatesi ve avokadoyu dilimleyin ve biberlerin üzerine ekleyin.

Tarif: Mike Martin

Avokado caprese salatası

Malzemeler:

1 adet soyulmuş olgun avokado

Taze limon suyu

400 gram kiraz domates

200 gram mozzarella

1/3 su bardağı pesto sos

1/2 çay kaşığı deniz tuzu

1/2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Avokadonun şeklini mümkün olduğu kadar korumaya özen göstererek uzunlamasına ince ve eşit dilimler halinde dilimleyin. Üzerine taze sıkılmış limon suyunu ekleyin. Domatesleri ortadan ikiye bölün ve tabağa ekleyin. Ardından mozzarella peynirini büyük parçalar halinde kesin ve domateslerin üzerine ekleyin. Avokadoyu da karışımın üzerine koyun. Son olarak pesto sosu salatanın üzerine serpin ve tuz ve karabiberi ekleyin, karıştırın.

Tarif: Rachel Maser

Fırında parmesanlı domates

Malzemeler:

4 adet orta büyüklükte domates

1/2 çay kaşığı deniz tuzu

1 su bardağı öğütülmüş parmesan peyniri

2 yemek kaşığı taze doğranmış fesleğen veya 1 çay kaşığı kurutulmuş fesleğen

1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

1/2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Fırını 400 derecede ısıtın. Fırın tepsisine yağlı kağıt yerleştirin. Domatesleri orta kalınlıkta dilimleyin ve fırın tepsisine yerleştirin, üzerlerine bir tutam deniz tuzu serpin. Küçük bir kapta parmesan peynirini doğranmış fesleğen, sarımsak tozu ve karabiber ile çırpın. Daha sonrası için bir miktar fesleğeni kenara ayırın. Domates dilimlerinin üzerine bu karışımdan birer kaşık ekleyin ve ardından fırına verin. Peynir iyice eriyene kadar fırında 10 dakika pişirin. Sıcak servis edin.

Tarif: Rachel Maser

Gazpacho

İspanya’nın çeşitli bölgelerine seyahatlerimde değişik versiyonlarının tadına bakmışlığım vardır. En son kızımla pandemi öncesi gittiğimiz Sevilla’da nehir kenarında bir restoranda içmiştik tadı hala damağımızda olan çorbayı. Aşağıda tarifini verdiğim en klasik hali. Temel malzemeleri kullanarak istediğiniz yeşilliklerle ve dilerseniz krema ilavesiyle yapabilirsiniz. Benim tercihim en sade haliyle ve fesleğen ilavesiyle yapılanı. Bu arada fesleğenler balkonumda yetiştirdiklerimden… Yapılışı çok pratik olan nefis çorbayı hazırladıktan sonra buzdolabında bir kaç gün bekletebilirsiniz.

Tarife buradan ulaşabilirsiniz.

Domates tartı

Malzemeler:

Hamur için;

200 gr un

50 gr acı bakla unu

10 cl zeytinyağı

10 cl su

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı elma sirkesi

İç harç için;

Kokteyl domates

Hardal

Fesleğen

Yapılışı:

Hamur için tüm malzemeleri karıştırın. Tartları oluşturun ve bir çatalla delikler açın. Üzerine hardal ekleyin. Domatesleri ikiye kesin ve hamurun kenarlarını katlamadan hamurun üzerine yerleştirin, ardından kenarları katlayın. 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Piştikten ve soğuduktan sonra üzerine kıyılmış fesleğen ekleyin.

Tarif: Healthy Clemsy

Fırınlanmış domates çorbası

Daha önce hiç denemediyseniz şimdi tam zamanı!

Tarife buradan ulaşabilirsiniz.

Nice usulü farci

Geleneksel olarak kabak, domates, soğan ve iri boy mantar doldurularak hazırlanıyor, üzerine ekmek kırıntısı serpilip fırınlanıyor. Sıcak, ılık veya soğuk olarak tüketiliyor. Hatta bir gün önceden pişirildiğinde ertesi güne daha da lezzetli oluyor.

Tarife buradan ulaşabilirsiniz.

Patlıcan ograten

Patlıcan ve domatesin uyumunu bayılacaksınız...

Tarife buradan ulaşabilirsiniz.