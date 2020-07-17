Domatesli tarifler

Şimdi domatesin tam zamanı! Kıpkırmızı ve taptaze domateslerle yapabileceğiniz 10 harika yemek tarifi...

Domatesli tarifler
Yaşam
17 Temmuz 2020 Cuma

Erimiş mozzarella ve kiraz domatesli tost



Malzemeler:

  • 2 dilim tost ekmeği

  • 2 çorba kaşığı pesto sos

  • Bir miktar dilimlenmiş mozzarella peyniri

  • Bir miktar kiraz dometes

  • Karabiber

  • Fesleğen

Yapılışı:

2 dilim tost ekmeğini hafifçe kızartın. Üzerlerine birer çorba kaşığı pesto sos sürün, rendelenmiş mozzarella peynirini ekleyin ve ardından kiraz domatesleri ortadan ikiye bölün ve tostun üzerine yerleştirin. EKmek dilimlerini fırına koyun ve mozzarella peyniri eridiğinde fırından çıkartın. Üzerine karabiber ve kıyılmış fesleğen serpin.

Tarif: Diane Morrisey


Hasselback erik domates caprese



Malzemeler:

  • Domates

  • Mozzarella

  • Fesleğen

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pesto sos

Yapılışı:

Domatesleri dilim dilim doğrayın ama sonuna kadar kesmeyin. Ardından oluşan her dilimin arasına bir parça taze mozzarella peyniri ve fesleğen koyun. Üzerine tuz ve karabiber serpin. Son olarak pesto sos ile üzerini süsleyin.

Tarif: Diane Morrisey


Domatesli avokadolu simit



Malzemeler:

  • Simit

  • Jalapeno biber

  • Krem peynir

  • Domates

  • Avokado

Yapılışı:

Simiti ortadan ikiye bölün. Arasına krem peyniri sürün ve jalapeno biberleri yerleştirin. Ardından domatesi ve avokadoyu dilimleyin ve biberlerin üzerine ekleyin.

Tarif: Mike Martin



Avokado caprese salatası



Malzemeler:

  • 1 adet soyulmuş olgun avokado

  • Taze limon suyu

  • 400 gram kiraz domates

  • 200 gram mozzarella

  • 1/3 su bardağı pesto sos

  • 1/2 çay kaşığı deniz tuzu

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Avokadonun şeklini mümkün olduğu kadar korumaya özen göstererek uzunlamasına ince ve eşit dilimler halinde dilimleyin. Üzerine taze sıkılmış limon suyunu ekleyin. Domatesleri ortadan ikiye bölün ve tabağa ekleyin. Ardından mozzarella peynirini büyük parçalar halinde kesin ve domateslerin üzerine ekleyin. Avokadoyu da karışımın üzerine koyun. Son olarak pesto sosu salatanın üzerine serpin ve tuz ve karabiberi ekleyin, karıştırın.

Tarif: Rachel Maser


Fırında parmesanlı domates



Malzemeler:

  • 4 adet orta büyüklükte domates

  • 1/2 çay kaşığı deniz tuzu

  • 1 su bardağı öğütülmüş parmesan peyniri

  • 2 yemek kaşığı taze doğranmış fesleğen veya 1 çay kaşığı kurutulmuş fesleğen

  • 1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Fırını 400 derecede ısıtın. Fırın tepsisine yağlı kağıt yerleştirin. Domatesleri orta kalınlıkta dilimleyin ve fırın tepsisine yerleştirin, üzerlerine bir tutam deniz tuzu serpin. Küçük bir kapta parmesan peynirini doğranmış fesleğen, sarımsak tozu ve karabiber ile çırpın. Daha sonrası için bir miktar fesleğeni kenara ayırın. Domates dilimlerinin üzerine bu karışımdan birer kaşık ekleyin ve ardından fırına verin. Peynir iyice eriyene kadar fırında 10 dakika pişirin. Sıcak servis edin.

Tarif: Rachel Maser


Gazpacho





İspanya’nın çeşitli bölgelerine seyahatlerimde değişik versiyonlarının tadına bakmışlığım vardır. En son kızımla pandemi öncesi gittiğimiz Sevilla’da nehir kenarında bir restoranda içmiştik tadı hala damağımızda olan çorbayı. Aşağıda tarifini verdiğim en klasik hali. Temel malzemeleri kullanarak istediğiniz yeşilliklerle ve dilerseniz krema ilavesiyle yapabilirsiniz. Benim tercihim en sade haliyle ve fesleğen ilavesiyle yapılanı. Bu arada fesleğenler balkonumda yetiştirdiklerimden… Yapılışı çok pratik olan nefis çorbayı hazırladıktan sonra buzdolabında bir kaç gün bekletebilirsiniz.

Tarife buradan ulaşabilirsiniz.


Domates tartı



Malzemeler:

Hamur için;

  • 200 gr un

  • 50 gr acı bakla unu

  • 10 cl zeytinyağı

  • 10 cl su

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 1 çay kaşığı elma sirkesi

İç harç için;

  • Kokteyl domates

  • Hardal

  • Fesleğen

Yapılışı:

Hamur için tüm malzemeleri karıştırın. Tartları oluşturun ve bir çatalla delikler açın. Üzerine hardal ekleyin. Domatesleri ikiye kesin ve hamurun kenarlarını katlamadan hamurun üzerine yerleştirin, ardından kenarları katlayın. 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Piştikten ve soğuduktan sonra üzerine kıyılmış fesleğen ekleyin.

Tarif: Healthy Clemsy


Fırınlanmış domates çorbası



Daha önce hiç denemediyseniz şimdi tam zamanı!

Tarife buradan ulaşabilirsiniz.




Nice usulü farci



Geleneksel olarak kabak, domates, soğan ve iri boy mantar doldurularak hazırlanıyor, üzerine ekmek kırıntısı serpilip fırınlanıyor. Sıcak, ılık veya soğuk olarak tüketiliyor. Hatta bir gün önceden pişirildiğinde ertesi güne daha da lezzetli oluyor.

Tarife buradan ulaşabilirsiniz.




Patlıcan ograten



Patlıcan ve domatesin uyumunu bayılacaksınız...

Tarife buradan ulaşabilirsiniz.



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