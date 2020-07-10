Patlıcan ograten nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven, fırınlanmış patlıcanlar, domatesli sos ve peynirin buluşmasıyla ortaya çıkan tam bir yaz lezzeti tarifi verdi!

Patlıcan ograten nasıl yapılır?
Yaşam
10 Temmuz 2020 Cuma

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 40 dakika

Pişirme süresi: 30 + 20 dakika


Malzemeler:

  • 4 adet bostan patlıcan, 1200 gr

  • 1 tatlı kaşığı tuz, patlıcanları suda bekletirken kullanmak için

  • 1/2 su bardağı zeytinyağı




Sosu için;

  • 700 gr domates, kabukları soyulup yemeklik doğranmış

  • 1 küçük kuru soğan, kabuğu soyulup yemeklik doğranmış

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 3 - 4 diş sarımsak, ezilmiş

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 demet fesleğen, yıkayıp ince doğranmış

  • 250 gr İzmir tulum peyniri, rendelenmiş

  • 9 - 10 adet çeri domates




Yapılışı:

*Patlıcanları alacalı soyarak 2 cm lik dilimlere ayırın. Derin bir kaba alarak 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin, üzerlerini aşana kadar su ilave edin (patlıcanların acısını çıkartmak için). 15-20 dakika kadar suda beklettikten sonra bol su ile durulayıp süzgeçe alın. Sularından tamamen süzülünce fırın kağıdı serilmiş tepsilere tek sıra halinde yerleştirin. Üzerlerine fırça yardımıyla zeytinyağı sürün. 10 dakika önceden 220 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

*Patlıcanlar fırında pişerken bu arada sosunu hazırlayalım;

Kuru soğanı tencereye alın, zeytinyağını ilave ederek orta ateşte soğanlar yumuşayana kadar kavurun, ezilmiş sarımsak ve unu ilave ederek un kokusu çıkana kadar 2-3 dakika kavurduktan sonra doğranmış domates, salçalar, karabiber ve tuzu ekleyin, kısık ateşte kıvamı koyulaşana kadar ara sıra karıştırarak yaklaşık 20 dakika pişirin. Fesleğeni ekleyip ocağı kapatın.

*Sosumuz hazır, patlıcanlar da fırında kızardı, şimdi tüm malzemeleri birleştirip tekrar kısa süre fırınlıyoruz;

Orta boy oval fırın kabının dibine domates sosun 2 yemek kaşığı kadarını yayın, üzerine patlıcanların yarısını yerleştirip kalan domates sosun yarısını yayarak peynirin yarısını serpin.

Peynirin üzerine patlıcanların diğer yarısını, kalan domates sosu ve peyniri serpin. Çeri domatesleri üzerine yerleştirip 200 derecede ısıtılmış fırında peynirler eriyip kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…




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