Nice usulü farci nedir? nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven, Fransa’nın Nice bölgesine ait bir lezzet olan Farci’nin (farsi okunur) kelime anlamı dolma tarifi verdi!

Nice usulü farci nedir? nasıl yapılır?
Yaşam
15 Haziran 2020 Pazartesi

Geleneksel olarak kabak, domates, soğan ve iri boy mantar doldurularak hazırlanıyor, üzerine ekmek kırıntısı serpilip fırınlanıyor. Sıcak, ılık veya soğuk olarak tüketiliyor. Hatta bir gün önceden pişirildiğinde ertesi güne daha da lezzetli oluyor.


Kızımın üniversite okuduğu yıllarda yaşadığımız Nice’de Fransız dostlarımızın annesi Mamie yemeğe davet ettiğinde yapmıştı ve lezzetine doyamamıştık, belki 100 yıllık bir tarifti bana verdiği


Orjinalinde adı “Farcis à la Niçoise” olarak geçen dolmanın bizim dolmalarımızdan farkı; Kıyması, pirinci pişiriliyor, kabak ve soğan az haşlanıyor dolmalık olarak hazırlandıktan sonra içleri de dolma harcına ilave ediliyor. Yumurta, peynir, sütle ıslatılmış ekmek, maydanoz ve baharatlar eklenip fırınlanıyor. Sebzelerin içi ve dışıyla değerlendirildiği aslında atıksız mutfak diyebileceğimiz bir lezzet…


Yapılışı biraz zaman alıyor gibi gözükse de sebzeler ve pirinç haşlanırken diğer taraftan domateslerin içlerini çıkartmak, maydanoz ve sarımsağı doğramak gibi, eş zamanlı planlı çalışmayla kolaylıkla yapabileceğiniz nefis dolmaları deneyin derim.


Servis: 4 kişilik

Hazırlama & ön pişirme süresi: 40 dakika

Fırında pişirme süresi: 20 dakika


Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 1/2 bardak osmancık pirinç

  • 2 adet dolmalık kabak

  • 2 adet büyük boy kuru soğan

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 9-10 adet salkım domates

  • 2 ince dilim ekmek + 1/2 bardak süt

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 250 gr az yağlı dana kıyma

  • 3-4 diş sarımsak

  • 1/2 demet maydanoz, yıkanıp incecik doğranmış

  • 1 tatlı kaşığı kurutulmuş kekik

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 yumurta

  • 1/2 bardak rendelenmiş mozarella veya taze kaşar

  • 1 dilim bayat ekmek, rondodan geçirilmiş

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı







Yapılışı:

Pirinci küçük bir sos tenceresine alın, üzerini dört parmak aşacak gibi su ekleyip orta ateşte kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika haşlayın. Haşlanan pirinçleri süzgeçe geçirerek hazırda bekletin. Soğanların kabuklarını soyun (tepesindeki püsküllü bölümünü kesmeyin). Kabaklarla birlikte geniş bir tencereye alarak üzerlerini aşana kadar su ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin. Orta ateşte kaynamaya başlayınca yaklaşık 15 dakika haşlayıp soğuk suya alın (zamandan kazanmak için soğan & kabak ve pirinçleri eş zamanlı iki ayrı ocakta haşlıyorum). Sebzeler haşlanırken bu arada domatesleri yıkayıp tepelerinden kesin, içlerini küçük bıçak yardımıyla oyarak temiz kağıt havlu üzerine ters çevirip yerleştirin (içlerindeki fazla sularından arındırmak için), kapaklarını kullanacağımızdan onları da kenarda bekletin. Soğanların tepelerindeki püsküllü bölümü keserek dikkatlice dolma olacak gibi ayırın, diplerindeki boşluğa birer parça soğan yerleştirin (fotodaki gibi) kalan bölümleri yemeklik doğrayın. Kabakları dörde bölerek içlerini oyun, içlerinden çıkanları da yemeklik doğrayın (soğan ve kabak içlerini dolma harcımızda kullanıyoruz). İki ince dilim ekmeğin üzerine süt dökerek ıslatın. Kıymayı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını geniş bir tavaya alarak suyunu bırakıp çekene kadar iyice kavurun. Doğranmış soğan & kabak içleri, ve incecik doğranmış sarımsakları kıymaya ekleyip 3-4 dakika kavurarak ocağı kapatın. Sütle ıslatılmış ekmekleri elinizle iyice sıkarak kıymalı karışıma ilave edin. Haşlanmış pirinç, maydanoz, kekik, karabiber, tuz, yumurta ve rendelenmiş peyniri kıymalı harca ekleyerek karıştırın. Fırın kabına 1 tatlı kaşığı zeytinyağı sürün. Domates, kabak ve soğanları hazırladığınız iç harç ile tepeleme doldurarak fırın kabına yerleştirin. Üzerlerine rondodan geçirilmiş ekmek kırıntılarını serpip kalan zeytinyağını üzerlerine akıtın, domateslerin kapaklarını yarım kapatın. 180 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.


Kısa bir not;

Tariflerimde tuz miktarını minimum ölçüde veriyorum, damak tadınıza göre artırabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…

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