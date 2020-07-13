Gazpacho nasıl yapılır?

İspanyolların meşhur Gazpacho’su (gazpaço okunur) yani Soğuk Domates Çorbası sıcak yaz günlerinde az kalorili serinletici bir lezzet. İşte Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden Gazpacho...

Gazpacho nasıl yapılır?
Yaşam
13 Temmuz 2020 Pazartesi

İspanya’nın çeşitli bölgelerine seyahatlerimde değişik versiyonlarının tadına bakmışlığım vardır. En son kızımla pandemi öncesi gittiğimiz Sevilla’da nehir kenarında bir restoranda içmiştik tadı hala damağımızda olan çorbayı. Aşağıda tarifini verdiğim en klasik hali. Temel malzemeleri kullanarak istediğiniz yeşilliklerle ve dilerseniz krema ilavesiyle yapabilirsiniz. Benim tercihim en sade haliyle ve fesleğen ilavesiyle yapılanı. Bu arada fesleğenler balkonumda yetiştirdiklerimden… Yapılışı çok pratik olan nefis çorbayı hazırladıktan sonra buzdolabında bir kaç gün bekletebilirsiniz.


Servis: 2 - 3 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika


Malzemeler:

  • 1/2 kg salkım domates

  • 7 - 8 adet çeri veya şeker domates

  • 1/4 kırmızı soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 2 küçük Çengelköy salatalık

  • 1/2 kapya biber

  • 1 sivri biber

  • 2 - 3 dal taze fesleğen

  • 1 ince dilim bayat ekmek

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi

  • 1 çay kaşığı karabiber, taze çekilmiş

  • 1/2 çay kaşığı kimyon

  • 1/2 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı tuz

Servis için;

  • 1 küçük Çengelköy salatalık

  • 1 küçük pembe turp

  • 1/4 kapya biber

  • Fesleğen yaprakları




Yapılışı:

*Domates, biber, salatalık ve fesleğenleri yıkayın, sarımsağın ve soğanın kabuğunu soyun.

*Şeker veya çeri domatesler hariç büyük olan domatesleri dörde bölerek içindeki çekirdeklerini çıkartıp atın (kabuklarını soymuyoruz). Biberlerin de çekirdeklerini ayıklayın. Salatalık, biber ve soğanı kabaca doğrayın, tüm malzemeleri blenderden geçirin. Soğuması için buzdolabında en az 2 saat bekletin.

*Servis için; Çorbayı kuplara pay edin. Salatalık, turp ve kapya biberi minik küpler halinde doğrayıp üzerlerine serpiştirin. Fesleğen yapraklarıyla süsleyerek soğuk olarak servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…

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