Başarının sırrı kendini olduğun gibi kabul etmekten geçiyor

İki gün kalan üniversiteye giriş sınavı, öğrencilerin endişelerini artırıyor. Koronavirüs sebebiyle farklılaşan sınav sistemlerine karşın uzmanlar, öğrencilere sınav öncesi ve sınav günü olmak üzere iki ayrı bölümde önerilerini sıralıyor; “Keşke demeyi bırak, kendini olduğun gibi kabul et ve olumlu düşüncelere odaklan.”

Başarının sırrı kendini olduğun gibi kabul etmekten geçiyor
Anne - Baba
25 Haziran 2020 Perşembe

Öğrenciler üniversiteye giriş sınavları için gün sayıyor. Yorucu, stresli ve yoğun geçen çalışma dönemi, yerini sınav öncesi kaygı ve heyecana bıraktı. Uzmanlar, öğrenciler için uyarılarını sınav öncesi ve sınav günü ve olmak üzere iki bölüme ayırıyor ve ekliyor; “Keşke demeyi bırak, kendini çalıştığın, hazırlandığın kadarıyla kabul et. Elimden geleni yaptım diyebilmek bu maratonda seni rahatlatır.”


Konuyla ilgili İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Özge Alyu, sınav öncesi kaygılanmanın normal olduğunu söyledi. Alyu, “Dengeli bir kaygı harekete geçmeyi sağlıyor. Keşke demeyi bırakmalısınız. Kendini çalıştığın, hazırlandığın kadarıyla kabul etmelisin. Elimden geleni yaptım diyebilmek bu maratonda seni rahatlatabilir. Pandemi ya da sınava ilişkin olumsuz haberlerden kaçınmalı, olumlu düşüncelere odaklanmalısınız” dedi. Sınav öncesi bir diğer önemli konunun uyku düzeni olduğunu belirten Alyu, şöyle devam etti: “İsterseniz son güne kadar ders tekrarı yapabilirsiniz, deneme çözebilirsiniz, kalemi elinden bırakmayabilirsiniz. Sadece yeni konu öğrenmeye çalışmayın. Uyku düzeniniz önemli. Sınav saatlerinde zihninizin dinç olacağı bir uyku düzenine geçmiş olmalısınız. Bununla birlikte sınavdan önceki gece uyumayabilirsiniz, bunu kaygı unsuru haline getirmemelisiniz. Sınav öncesi başarılar dilemek için arayan aile büyükleri, akraba ve dostlar bazı adaylarda kaygıyı arttırabilir. Gerekirse bu görüşmeleri sınav sonrasına erteleyebilirsiniz.”


Yedi saniye nefes al ve rahatla

Sınav günü öğrencilerin yanlarında rahat hissedecekleri kişiyle sınav alanına gitmeleri gerektiğini ifade eden Alyu, öğrencilerin zamanında ve eksiksiz sınav yerinde olacak şekilde ulaşım planını yapmaları gerektiğini söyledi. Sınav sabahı kahvaltının önemli olduğunun altını çizen Alyu, “Sınava girecekler şekerli gıdalardan uzak durmaya çalışmalı. Bunlar sınav esnasında kan şekerinin düşürüp, konsantrasyonun azalması ve uyku haline sebep olabiliyor. Kaygının çok yükseldiğini hissediyorsan nefes egzersizi en hızlı şekilde daha iyi hissetmene yardımcı olabilir. 4-7 saniyede nefes alarak (nefes alırken karın boşluğunun şiştiği) ve aynı sürede nefesini vererek yapabileceğin bu egzersizi sınav öncesinde denemiş olmaları öğrencilere faydalı olabilir.” şeklinde konuştu. Sınava girecekleri testlerde önceden planladıkları şekilde ilerlemeleri konusunda uyaran Özge Alyu, şöyle devam etti: “Zor sorularda vakit kaybetmemeli, bu soruları atlayarak daha kolay soruları çözmeliler, Öğrenciler, kalan vakitlerinde zor sorulara tekrar bakabilir. Çözdükleri soruyu hemen optik formda işaretlemeli. Bu da sınavda kaydırma yapma ihtimalini azaltabilir.”


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