Dilay'ın gebelik günlüğü: 29. hafta

Dilay, hamileliğinin 29. haftasında hissettiklerini anlatıyor.

Dilay'ın gebelik günlüğü: 29. hafta
Hamilelik
Giriş: 15 Mayıs 2023 11:40 Güncelleme: 15 Mayıs 2023 11:49
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Bu haftanın gündemi yıka, kurut, ütüle, yerleştir. Çevremdekilerden tüm eşyaları topladım. İçeriği en temiz olan bebek deterjanlarını araştırdım. Aldım, yıkadım, kuruttum ve anne yardımıyla ütüleyip dolaba yerleştirdim. Aldığım deterjanın markasını burada paylaşmayacağım ancak ürünleri seçerken referans aldığım iki Instagram hesabı var bu hesapların adını paylaşacağım. Bu hesaplara bakıp siz de içinize sinen ürünü alabilirsiniz. “icerikleri_ne” ve “muhendisinoglu” bu iki sayfayı arkadaş tavsiyesi ile keşfettim ve sadece bebek ürünleri değil günlük hayatta kullandığım ürünlere yönelik de birçok fikir edindim.


Ben biraz düzen takıntısı olan bir insanım bu nedenle kızımın dolabını yaptırırken bol askılığı olacak şekilde bir dolap çizdirdim, internetten 100’e yakın askı sipariş ettim ve 1 yaşına kadarki tüm kıyafetleri aylarına göre dolaba yerleştirdim. Gerçekten iyi ki hiçbir şey almamışım tüm askılar doldu desem yeridir. Bebeğimin 1 yaşına kadar yetecek bir sürü kıyafeti var şimdiden. Size de yüklü alışverişler yapmadan önce mutlaka çevrenizden gelecekleri beklemenizi tavsiye ederim. Buna ek olarak bebek sırt çantasını aldım. Epey araştırdım ve çok da kararsız kaldım. “Neye göre almalıyım?”, “Nelere dikkat etmeliyim?”, “Arkadaşlarım ne tavsiye ediyor?” derken ortaya çıkan araştırmalarımdan Bebek bakım çantası seçerken nelere dikkat edilir? haberi doğdu. Sizin de işinizi kolaylaştırmasını diliyorum. Ben de bu listede yer alan çantalardan birini aldım. “Aman ne olacak çanta işte” deyip geçemedim çünkü çok uzun yıllar kullanıldığını biliyorum bu sebeple uzun ömürlü kullanabileceğim bir model seçtim.


Ufaktan ateş ölçer araştırmalarına girdim, temassız mı yoksa kulaktan ölçenlerden mi alsam emin olamadım. Tecrübelilerden öneriler aldım sanırım tercihimi temassızdan yana kullanacağım. Her geçen gün fiyatlar artıyor, bu tarz ürünleri biraz erken almak epey avantajlıymış.


29 haftalık hamilelikte vücudumda neler oluyor?

Karnım büyüyor beni zorlayan bir büyüme değil çok şükür… Buna ek olarak bebeğimin hareketleri çok keskinleşti. Bu inanılmaz mutlu edici! Devamlı durup durup karnımı izliyorum. Bazen epey güldürüyor bazen yerimden sıçratıyor ancak gerçekten bu anları çok özleyeceğimin şimdiden farkındayım. İçimde bir canlı büyüyor ve bu inanılmaz bir his. Annelik konusunda hiçbir şey söyleyemeyeceğim çünkü şu an neyin annelik duygusu olduğunu bilmiyorum. Sadece bebeğimle çok mutluyum ve eğleniyorum. Bu eğlenceye eşimi de dahil ediyorum ancak ilginçtir ki eşim elini koyar koymaz kızım içimde put kesiliyor. :) Instagram’da bazı annelik hesaplarında bu konudaki komik paylaşımları gördükçe yalnız olmadığımı anlıyorum.


Doktorumun önerdiği magnezyum kramplarımı epey azalttı ancak besin desteğinin de gerektiğini anlıyorum o sebeple muz tüketmeye özen göstereceğim. Hamilelikte muz tüketmenin faydalarını okumak için tıklayın!


Hamileliğin 29. haftasına dair bir şeyler okumak istiyorsanız Gebeliğin 29. Haftasında Neler Oluyor? içeriğimize davetlisiniz!


Dilay'ın gebelik günlüğü: 28. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 28. hafta


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