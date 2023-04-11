Bebek bakım çantası önerileri

Anne bebek bakım çantasına neler konulur?
Anne bebek bakım çantasında olması gereken, bebeğin ihtiyaç duyabileceği eşyalar şunlardır:
- Bebek bezi
- Alt açma bezi
- Temizleme mendili
- Pişik kremi
- Müslin, pamuklu bez
- Yedek çorap,
- Mevsimine bere, hırka, eldiven
- Yedek kıyafet
- Yelek
- Ateş ölçer
- Bebek telsizi
- İnce bir battaniye
- Mama önlüğü
- Biberon
- Yedek emzik
- Beslenme ürünleri
- Oyuncak
Annenin ihtiyaç duyabileceği malzemeler
Cüzdan, anahtar, cep telefonu gibi kişisel eşyalarınızı da ekstra çanta almak yerine bakım çantanıza koyabilirsiniz. Buna ek olarak emziriyorsanız göğüs pedi, göğüs ucu kremi, emzirme önlüğü gibi ürünleri de çantada bulundurmak işinizi kolaylaştırabilir.
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