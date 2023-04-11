Bebek bakım çantası önerileri

Anne bebek bakım çantası satın alırken kumaşına ve dikişlerine de dikkat edin. Keten çantalar çok şık durabilir ancak anne bebek bakım çantasının su geçirmez olması çok çok önemlidir. Aksi taktirde olumsuz bir hava koşulunda bebeğinizin tüm eşyaları ıslansın istemezsiniz... Buna ek olarak deri anne bebek bakım çantasını da tercih ederken bir kez daha düşünmenizi tavsiye ederiz. Zira deri çantaların yıpranma hızı diğerlerine göre daha fazla olabiliyor...