Bebek bakım çantası önerileri

Yeni doğan alışverişlerinin olmazsa olmaz parçalarından biri de bebek bakım çantalarıdır. Bebek bakım çantası nasıl olmalı? Bebek bakım çantası seçerken nelere dikkat etmeli? sorularının yanıtı ve bebek bakım çantası önerileri...

Anne - Baba
Giriş: 11 Nisan 2023 15:00
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  • En iyi bebek çantası arayışındasınız ancak nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz? İçeriğimiz ve anne bebek bakım çantası ile ilgili önerilerimiz işinizi kolaylaştırabilir. İlk olarak ne sıklıkla seyahat ettiğinizi göz önünde bulundurmanızda fayda var. Örneğin çok sık seyahat eden bir aileyseniz daha büyük çantalara bakmalısınız. Görseldeki gibi bavul tipinde çantalar işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.

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  • Daha çok şehir içinde kalıyorsanız eğer anne bebek bakım çantası seçerken sırt çantalarına yönelmenizi tavsiye ederiz. Bu çantaların da bebek arabasına takılabilir olmasına dikkat edin böylece gün boyunca sırtınızda bir çanta ile dolaşmamış olursunuz.

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  • Herhangi bir yere giderken yanınıza alacağınız anne bebek bakım çantanızı seçerken dikkat etmeniz gereken diğer bir konu ise fazlaca bölmelerinin olması. Bölmesi çok olan çantalara bebeğinizin eşyalarını sıralı koyabilirsiniz böylece bir parça alırken diğer parçayı karıştırmadan, çantanızı dağıtmadan her şeyi yerli yerine geri koyabilirsiniz.

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  • Anne bebek bakım çantası satın alırken kumaşına ve dikişlerine de dikkat edin. Keten çantalar çok şık durabilir ancak anne bebek bakım çantasının su geçirmez olması çok çok önemlidir. Aksi taktirde olumsuz bir hava koşulunda bebeğinizin tüm eşyaları ıslansın istemezsiniz... Buna ek olarak deri anne bebek bakım çantasını da tercih ederken bir kez daha düşünmenizi tavsiye ederiz. Zira deri çantaların yıpranma hızı diğerlerine göre daha fazla olabiliyor...

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  • Anne bebek bakım çantası almak şart mı?

    Bu soru anne adaylarının sıklıkla sorduğu sorular arasında. Cevabı ise: Tabii ki şart değil. Hali hazırda mevcut bir çantanın içine alacağınız görseldeki gibi bir aparat da kendi çantanızı bebek bakım çantasına dönüştürme konusunda iş görecektir. Ya da küçük çeşitli organizer çantalar kullanarak da evdeki sırt çantanızı bebek bakım çantasına dönüştürebilirsiniz.

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  • Anne bebek bakım çantasına neler konulur?

    Anne bebek bakım çantasında olması gereken, bebeğin ihtiyaç duyabileceği eşyalar şunlardır:

    - Bebek bezi

    - Alt açma bezi

    - Temizleme mendili

    - Pişik kremi

    - Müslin, pamuklu bez

    - Yedek çorap,

    - Mevsimine bere, hırka, eldiven

    - Yedek kıyafet

    - Yelek

    - Ateş ölçer

    - Bebek telsizi

    - İnce bir battaniye

    - Mama önlüğü

    - Biberon

    - Yedek emzik

    - Beslenme ürünleri

    - Oyuncak

    Annenin ihtiyaç duyabileceği malzemeler

    Cüzdan, anahtar, cep telefonu gibi kişisel eşyalarınızı da ekstra çanta almak yerine bakım çantanıza koyabilirsiniz. Buna ek olarak emziriyorsanız göğüs pedi, göğüs ucu kremi, emzirme önlüğü gibi ürünleri de çantada bulundurmak işinizi kolaylaştırabilir.

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  • Son olarak anne bebek bakım çantası alırken:

    - Biberonlar için ısı koruyuculu alanın bulunması,

    - Ergonomik olması,

    - Geniş iç hacmine sahip olması,

    - Alt değiştirme minderinin bulunması

    - Kimyasal içermemesi ve antibakteriyel özelliğe sahip olması oldukça önemlidir.

    İşte markalardan sizin için seçtiğimiz anne bebek bakım çantası önerileri...

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  • Görseldeki ürün

    Motheric Soho vegan deri bebek bakım çantası

    Fiyat

    989.00 TL

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  • Görseldeki ürün

    Kraft Moon bebek bakım sırt çantası

    Fiyat

    899,00 TL

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  • Görseldeki ürün

    Oysho bebek bakımı sırt çantası

    Fiyat

    999,95 TL

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  • Görseldeki ürün

    Funna Baby müslin anne bebek bakım seyahat kol çantası

    Fiyat

    439,99 TL

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  • Görseldeki ürün

    Beverly Hills Polo Club canvas bebek bakım sırt çantası

    Fiyat

    999,00 TL

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  • Görseldeki ürün

    Baby mom summer set anne bebek bakım kol çantası

    Fiyat

    499,99 TL

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  • Görseldeki ürün

    Bagmori kırmızı askılı anne bebek bakım çantası

    Fiyat

    409,90 TL

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  • Görseldeki ürün

    Stylo Mommy Bag anne bebek bakım ve kadın çantası

    Fiyat

    284 TL

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  • Görseldeki ürün

    BabyLondy anne bebek bakım sırt çantası

    Fiyat

    119 TL

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