Bebeklere güneş kremi sürülmeli mi?

Bebeğinizle yürüyüşüne çıkmaya karar verdiniz, dışarısı sıcak ve güneşli... Bebeklerin doğrudan güneş ışığından kaçınmaları gerektiği için dikkatli olmalısınız. Küçük şapkalarını takar, yürürken bebek arabasının gölgeliğini aşağı indirir ve bebeğinizi bir süre ağacın altında, gölgeli alanda tutarsınız. Yine de bebeğinizi güneşe maruz bırakmadan dışarıda bir gün geçirmek zordur. Güneş kremi sürmenin onu güneş ışınlarından koruyup korumadığını merak etmeye başlarsınız, ancak güneş kreminin belirli bir yaştan sonra kullanmanın güvenli olduğunu unutmayın. Peki o yaş tam olarak ne?

Genel olarak 6 aydan küçük bebeklere güneş kremi sürülmemelidir. Bunun yerine, doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak için diğer koruyucu önlemleri kullanmak en iyisidir.(1) Bebekler 6 aylık olduktan sonra, güneş kremi uygulaması güneşte dışarı çıkma hazırlığının düzenli bir parçası olmalıdır.(2)

PM Pediatrics'te bir çocuk doktoru ve kıdemli tıbbi danışman olan Christina Johns, "Genel olarak konuşursak, bebeğiniz 6 aylıktan küçükse güneşten uzak tutun çünkü cildi hala çok hassas" açıklamasında bulundu.

İşte bebeğiniz için güneş kremi kullanımı hakkında bilmeniz gerekenler...

Bebeklerin güneş koruyucu kullanması ne zaman güvenlidir?

Bebekler en az 6 aylık olduklarında güneş koruyucu kullanmaları güvenli ve önemlidir. Bebeklerde kızarıklık ve diğer yan etkiler açısından yüksek risk taşıdığı için 6 aydan önce güneş kremi kullanımından kaçınılmalıdır.(1)

6 aydan küçük bebeğinize şapka takarak ve cildi örten gevşek, hafif giysiler giydirerek diğer koruyucu önlemleri almadan doğrudan güneşe çıkarmayınız. Bu yöntemlerle güneş yanıklarını önlemek önemlidir.(2)

6 aydan büyük bebekler için güneş kreminin faydaları

Güneş kremi kullanmanın en önemli faydası güneş yanığını önlemektir. Güneş yanıkları çok acı verici olabilir. Ateşe ve hastalık hissine yol açabilir.(3) Ayrıca güneş ışınları termal yanıklara neden olabilir. Bu yanık, ocak yanıklarına benzemektedir.

Çocukluk döneminde tekrarlanan güneşe maruz kalma, yaşamın ilerleyen dönemlerinde daha sert, kırışmış bir cilde sahip olma riskinin yanı sıra cilt kanseri riskini artırır. Dermatolog Karan Lal, "Genç yaşlardaki güneş hasarı, vücutta ben ve çil oluşumuna neden olur. Ayrıca cilt kanserine yakalanma riskini artırır" açıklamasında bulundu. Güneş kremi kullanmak, bu tür riskleri artıran cilt hasarını önleyebilir.(3)

Daha koyu cilt güneş yanığı olasılığını azaltır, ancak tüm çocuklar doğrudan güneşe maruz kaldıklarında güneş yanığı riski altındadır. Çocuğunuz hiç yanmasa bile, güneş kremi yine de birçok koruyucu fayda sağlar. Dr. Johns, "Güneş ışınlarının verdiği hasarın birikimli olduğunu biliyoruz, bu nedenle ebeveynler bebeğin cildinin güneşin zararlı ışınlarından zarar görmesini ne kadar uzun süre önleyebilirse o kadar iyi" diyor.

Güneş kremi sürerken dikkat etmeniz gereken diğer detaylar...

Bebeğiniz 6 aylıktan büyükse, güneş kremi uygularken akılda tutulması gereken bazı güvenlik önlemleri vardır.

Gözlerden kaçının

Bebeğinizin göz çevresi hariç, güneşin ulaşabileceği her yere güneş kremi sürün. Ebeveynler yüze, özellikle de göz çevresine güneş kremi uygularken çok dikkatli olmalı, çünkü gözlerde sulanmaya, ağrıya ya da tahrişe neden olabilir. Gözlerine yanlışlıkla güneş kremi bulaşırsa, nazikçe bol su ile yıkayın.

Gerektiğinde yeniden uygulayın

Güneş koruyucu korumanın tüm gün sürmesi gerekmez. Bebek suda zaman geçirdiğinde, güneş kremini her iki saatte bir ya da daha sık tekrar uygulamak en iyisidir. Terleme bile güneş kremini ciltten atabilir, bu nedenle sıcak havalarda da daha sık uygulayın.(2)

Nazik malzemeler kullanın

Bebekler 6 aylık olduklarında genellikle güneş kremi kullanabilirler, ancak yine de içeri konusunda dikkatli olmanız gerekir. Bu yaşta, güneş kreminin faydaları risklerinden daha ağır olabilir, çünkü ciltleri daha az hassastır. Bebeklerin cildi çok incedir ve yetişkinlere göre topikal olarak daha fazla emer, bu nedenle kremlerin yalnızca çinko ve titanyum dioksit içeren %100 fiziksel engelleyici olduğundan emin olun.

6 aylıktan küçük bebeklerin güneş ışınlarından korunmaya ihtiyaçları vardır ancak güneşten korunmak için başka seçeneğin kalmadığı bir durum olmadıkça güneş kremi kullanmamalıdırlar.(1)

Bebeklerin güneşten korunmaya ihtiyacı vardır, ancak 6 aylıktan küçük bebekler güneş kremi kullanmamalıdır. Güneş kremi, bebeklerin hassas cildine uygulandığında muhtemelen kızarıklığa neden olabilir.(1) 6 aylıktan küçük bebeğinizi, şapka takarak, bol, cildi örten hafif giysiler giydirerek güneşten koruyun. Onları doğrudan güneş ışığından uzak tutun.(3)

Bebeğinizi doğrudan güneşten koruyamadığınız bir durumda bulursanız ve alternatif koruyucu önlemler mevcut değilse, güneş yanığını önlemek için yüzüne az miktarda güneş kremi uygulayabilirsiniz. Ancak, 6 aydan küçük bebekler için güneş kremi kullanmaktan kaçınmak her zaman tercih edilir.(1)

6 aydan sonra bebeğinizi güneşe çıkarırken güneş kremi sürmeniz önemlidir. Güneş kremi kullanın ve diğer önlemleri almayı ihmal etmeyin.(2)

Kaynak: Elisa Cinellii. "When Can My Baby Wear Sunscreen?". Şuradan alındı: https://www.verywellfamily.com/when-can-my-baby-wear-sunscreen-5214736. (31.01.2022).

