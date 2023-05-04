Dilay'ın gebelik günlüğü: 28. hafta

Dilay, hamileliğinin 28. haftasında hissettiklerini anlatıyor.

Dilay'ın gebelik günlüğü: 28. hafta
Hamilelik
Giriş: 04 Mayıs 2023 14:25 Güncelleme: 16 Mayıs 2023 14:12
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Merhaba 3. Trimester! Hamileliğin “bal ayı” olarak bilinen 2. Trimestera veda ettim. Pek güzeldi! 3. Trimester ise ufak ufak sinir ile geldi. Bilmiyorum haftanın yoğunluğundan mı, hormonlardan mı ancak her şeye biraz fazla sinirlendim. Duygu ritmimin çok sarsılmamasını diliyorum!


Bu hafta doktor kontrolümüz vardı. Şükür her şey yolunda, gelişimi haftasıyla uyumlu. Kilo olarak 1300 küsur kilolarda. “Her şey çok yolunda, suyu ideal. Bebeğine çok güzel bakıyorsun” dedi doktorum. Ben kendi içimde doğru gittiğimi hissediyordum ancak bunu doktorumdan duymak çok mutlu etti beni. Doktorların yaklaşımlarının anne ve baba üzerindeki etkisinin ne kadar önemli olduğundan da bahsetmek isterim biraz. Nihayetinde etrafımızdan “bebek ve hamilelik” ile ilgili çok sayıda uyarana maruz kalıyoruz, bilirkişimiz ise tabii ki hamilelik takibimizi yapan doktorumuz. Bu noktada doktorun rahatlatıcı olması, doğru ifadelerle bilgiler vermesi anne-baba için oldukça değerli. Ben bu süreci kendi doktorumla yürüttüğüm için çok şanslı hissediyorum kendimi zira kolay iletişim kurulan, rahatlatıcı ve detaylı bilgilendirmelerde bulunan bir doktorum var. Zaten bu süreçte doktorumu seçerken de bunlara dikkat etmiştim.


Buna ek olarak hamilelikte yaşadığım kramplardan bahsettim doktoruma magnezyum takviyesine başlamamızın gerektiğini söyledi. Bel ağrılarım içinse hamilelikte pilatesin çok önemli olduğunu ve ilerleyen süreçte bel ağrılarımın çok büyük ihtimalle artacağını şimdiden başlamanın iyi bir önlem olduğunu ifade etti. Bunun için araştırmalara başladım. Doğru bir adım olacağına eminim. Bu arada hamilelikte pilates ile ilgili okumanızı önereceğim iki içeriğimiz var:


Hamileyken pilates yapılır mı? Hamile pilatesi ne zaman yapılmalı?

Hamile pilatesi hareketleri nelerdir?


Bir sonraki kontrolüm için 4 hafta sonraya tarih verdi. Bu arada kızım tabii ki yine yüzünü göstermedi. Tahminim hep erken saatte randevu aldığım için uyuyor olması. Belki eli yüzünde uyuyordur. Bir sonraki randevumu akşamüstü veya öğleden sonraya alacağım doğmadan önce yüzünü görmek istiyorum :) E göremezsem de artık doğumda ne yapalım :)


Bir de kızımın dolabı geldi! Ben de yakınlarımdan tüm gelecek ürünleri kabul edebileceğimin haberini verdim. Önümüzdeki hafta onları yıkama, ütüleme ve yerleştirme zamanı!


Hamileliğin 28. haftasına dair bir şeyler okumak istiyorsanız Gebeliğin 28. Haftasında Neler Oluyor? içeriğimize davetlisiniz!


Dilay'ın gebelik günlüğü: 27. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 27. hafta


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