Dilay'ın gebelik günlüğü: 30. hafta

Dilay, hamileliğinin 30. haftasında hissettiklerini anlatıyor.

Dilay'ın gebelik günlüğü: 30. hafta
Hamilelik
Giriş: 15 Mayıs 2023 11:58 Güncelleme: 15 Mayıs 2023 11:59
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30. haftalara geldik! Zaman ne çabuk geçiyor… Bu hafta yoğun bir hafta oldu benim için ancak vücudum hala tempolu günlere ayak uydurabiliyor, şükrediyorum. Bu hafta bebeğimin ilk bebek bezini aldım bir önceki yazımda bahsettiğim Instagram hesaplarında paylaşılan temiz içerikli bezlerden 70’li bir paketin indirime girdiğini görünce alayım dedim ancak stok yapmadım çünkü ne kadar temiz içerikli olsa da bebeğin cildi uyum göstermeyebilir ve yeni bez markası arayışına girebilirim. Yeni doğan bebeklerin bez kullanım alışkanlığı ile ilgili bir şeyler okumak istiyorsanız tıklayın! İş başa düşünce zaten araştırıp öğreniyoruz ancak öncesinde konu hakkında bir şeyler okumanın oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum.


Bende olanlar ve almam gerekenler listesi ufak ufak oluşmaya başladı. Bende olanlar: Kıyafet, battaniye, müslin bezi, ağız silme mendili, çorap, alt açma pedi, bebek bezi, ıslak mendil, yeni doğan şampuanı, süt sağma makinesi, biberon, emzik, havlu, ana kucağı, bebek yıkama küveti, bebek kamerası, göğüs pedi, anne sütü saklama poşetleri, emici ped, gece lambası,…


Bende olmayanlar beşik, puset, ilk zamanlarda kullanıma uygun bebek arabası, pişik önleyici krem, güneş koruyucu krem, tırnak makası – törpüsü, tarak, göğüs ucu kremi ve göğüs kalkanı, ateş ölçer, burun temizleyicisi/aspiratörü, önlük… Her şey tabii ki bebek olmadan olacak diye bir şey yok. Bazı şeyleri sonradan da temin edebiliriz ancak ne alacağınız ve yeni doğan alışverişinde ihtiyaçlar listesi arayışındaysanız “Yeni doğan bebek alışveriş listesi”ne bakmanızı tavsiye ederim.


Hastane çantası konusuna henüz hiç giriş yapmıyorum onu ilerleyen haftalarda 35. haftam gibi hazırlarım diye düşünüyorum ancak tabii ki buradan da paylaşırım.


Kendimde gözlemlediğim bir değişimden de bahsetmek istiyorum özellikle son haftalarda saçlarım daha parlak, daha güçlü duruyor bunun üzerine pek düşünmemiştim ancak hamilelik takibimi yaptığım uygulamada bu durumla örtüşen bir cümle okudum. Şu sıralar östrojen seviyem üst düzeyde olduğu için ve bu hormon da saçları daha sağlıklı hale getirdiği için saçlarım daha sağlıklıymış. Ancak emzirme ile birlikte tabii bu durumun tam tersi bir durumla karşılaşmak da oldukça olası…


Son olarak doğum konusunda da ciddi kararsızlıklar yaşıyorum aslında vajinal doğum istiyorum ama ciddi bir doğum korkusu yaşıyorum. En sağlıklı olan ve akışa bırakabildiğimde büyüleyici bir deneyim olacak olan vajinal doğuma gerek olumsuz doğum hikayeleri gerekse kişisel korku ve kaygılarım nedeniyle yanaşamıyorum. Şu an beni tek rahatlatan şey daha önümde uzunca bir zamanın olması. Bakalım bebeğim beni nasıl yönlendirecek, o nasıl gelmek isteyecek…


Haftaya görüşmek üzere!


Hamileliğin 30. haftasına dair bir şeyler okumak istiyorsanız Gebeliğin 30. Haftasında Neler Oluyor? içeriğimize davetlisiniz!


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