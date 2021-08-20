Hamilelikte cildim ve dudaklarım neden kuruyor?

Hamilelikte vücutta meydana gelen değişiklikler, karnınızın büyümesiyle kalmaz. Sabah bulantıları, aşermeler, ruh hali değişimleri ve değişen memeler de dahil birçok belirti, en çok bilinenleridir ancak ciltte ve dudaklarda görülen kuruluklar da oldukça yaygındır. Çatlayan dudaklar ve kaşıntılı, kuru bir cilt, hamileliğin ilk üç aylık döneminde başlayabilir ve bazı kadınlarda hamilelik boyunca devam edebilir.

Gebelikte cilt kuruluğu neden olur?

1. Susuzluk

Vücut, hamilelik sırasında daha fazla sıvıya ihtiyaç duyar ve bebek büyüdükçe, daha çok suya duyulan ihtiyaç artar. Eğer gebelikte yeterince su içilmezse, dudaklarda ve ciltte kuruluk görülmesi normaldir.

Hamilelikte sıklıkla görülebilen kusma ve ishal durumları da dehidrasyona neden olabilir. Özellikle ilk aylarda şiddetli bulantılar yaşayan kadınlar, daha fazla susuz kalabilirler.

2. Yükselen kan hacmi

Hamileliğin başlamasıyla beraber vücuttaki kan basıncı artar, bu da kan şekerinin yükselmesine ve böbreklerin aşırı çalışmasına neden olabilir. Bu da sık sık idrara çıkmaya ve vücuttaki su miktarının azalmasına neden olur. Artan kan hacmi ve ödem birikmesi, cildi gerer. Bu da kuruyan cildin esnemesine ve çatlamasına neden olabilir.

Doktor Konstantin Vasyukevich, "Gelişmekte olan bir bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak için hamilelik sırasında daha fazla vücut sıvısı ve kan üretilir. Cilt esnedikçe, cilt bariyeri bozularak daha fazla nemin dışarı çıkmasına neden olabilir" diyor.

3. Ödem

Hamilelik sırasında artan vazopressin hormonu seviyeleri, vücutta normalde olduğundan daha fazla su tutulmasına neden olur ve bu da ödem ve şişkinlik olarak kendini gösterir. Aşırı şişkinlik, cildi gererek kurumasına ve çatlamasına neden olabilir.

4. Vücut şeklinde ve boyutunda değişimler

Hamilelikte vücut, büyüyen bebeği desteklemek için hızla büyümek de dahil olmak üzere birçok önemli değişim geçirir. Cildiniz büyüyen bebeğinize uyum sağlamak için gerildiğinde, elastikiyetini ve nemini kaybeder. Bu elastikiyet kaybı, cildin daha kuru ve daha ince görünmesine, hatta ciltteki hassasiyet nedeniyle morluklara daha yatkın olmasına neden olur.

Hamilelikte cilt kuruluğu ciddi bir sorun mudur?

Gebelik sırasında cildin ve dudakların kuruması çoğu zaman beklenen bir durum olsa da, daha ciddi bir soruna işaret ettiği durumlar da vardır. Kuru cilt şiddetli bir şekilde kaşınıyor veya ciddi bir rahatsızlığa neden oluyorsa, mutlaka doktorunuza bu durumu bildirmeniz gerekir. Gestasyonel diyabet (gebelik şekeri) veya demir eksikliği gibi sorunların varlığının araştırılması gerekebilir.

Hamileliğin ilk üç aylık döneminden (ilk trimesterden) sonra da devam eden kusma ve ishal durumunda yine doktorunuzu bilgilendirmeniz ve gerekirse dehidrasyonu engellemek için bazı önlemler almanız gerekir.

Üçüncü trimesterde devam eden aşırı kaşıntılı kuru cilt ise, safranın düzgün şeklde işlenmesini engelleyen bir karaciğer rahatsızlığı olan kolestaz durumuna işaret ediyor olabilir. Kolestaz, erken doğum ve mekonyum lekelenmesi gibi ciddi doğum komplikasyonlarına neden olabilen ciddi bir durum olduğundan mutlaka araştırılmalıdır. Eğer ailede kolestaz geçmişi varsa veya uyku güçlüğü, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı, koyu renkli idrar ile birlikte aşırı kaşıntılı cilt belirtisi görülürse, bu durumdan mutlaka doktorunuzu haberdar etmelisiniz.

Hamilelikte yeterince sıvı almak için ne yapmalı?

Hamilelikte görülen cilt kuruluğunu gidermenin en iyi yolu, yeterince su içmektir. Uzmanlar, gebelik boyunca günde 12 bardak su içilmesini tavsiye ediyor. Susuz kalmamak için aynı zamanda salatalık, ıspanak ve karpuz gibi yüksek su içeren yiyecekleri de tüketebilirsiniz. Gün boyunca sık aralıklarla su, süt veya meyve suyu yudumlamak da yeterince sıvı alırken mesanenizin aşırı yüklenmemesine yardımcı olabilir.

Hamilelikte kuruyan cilt ve dudaklar için neler yapılabilir?

Cilt kuruluğunu önlemenin en iyi yolu yeterince su almaktır. Ancak cildinize dışarıdan bakım vermek ve cildin nemini korumak da önemlidir.

Çok sıcak veya soğuk su, cildin nem dengesini bozabileceğinden ılık suyla duş alın.

Cildinizi yumuşak bir havluyla kurulayın ve tahriş edici şekilde sertçe ovalamaktan kaçının.

Sabah ve akşam olmak üzere iki defa tüm vücudunuza uygun bir nemlendirici uygulayabilirsiniz. Doktorunuza danışarak kakao yağı, hindistan cevizi yağı gibi doğal nemlendiriciler de kullanabilirsiniz. Kolajen üretimini uyaran peptitler içeren ürünler ve topikal hyaluronik asit de kullanabilirsiniz.

Kuru bir iklimde yaşıyorsanız, bulunduğunuz ortamı daha nemli tutmak için nem araçları da kullanabilirsiniz.

Cildin nefes almasını sağlayacak yumuşak ve pamuklu kıyafetler tercih etmelisiniz.

Güneş yanıkları cildi ciddi biçimde kurutabileceğinden, yaz aylarında güneş ışığından korunduğunuzdan emin olun.

Kaynak: https://www.verywellfamily.com/why-does-pregnancy-cause-dry-lips-5190460