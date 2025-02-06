Çocuğumu nasıl sakinleştirebilirim?

Çocuğunuzun sakinleşmeye ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsanız bu hareketleri birlikte yapmanızda fayda var!

Çocuğumu nasıl sakinleştirebilirim?
Anne - Baba
Giriş: 06 Şubat 2025 13:24 Güncelleme: 06 Şubat 2025 13:25
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Tıpkı yetişkinler gibi, çocukların da rahatsız edici düşüncelere kapılması ve stres karşısında bunalması mümkündür. Ancak çocuklara şu anda bedenlerinde, nefeslerinde ve çevrelerinde olanlara odaklanarak kendilerini sakinleştirmeyi öğretmek, onlara farkındalık kazandırmak önemlidir. Farkındalık, endişeli bir zihnin odaklanmasına ve sakinleşmesine yardımcı olur ve çocukların strese uzun vadede nasıl tepki vereceklerini kontrol etmelerini kolaylaştırır. İşte çocuklar için farkındalık ve rahatlama egzersizleri…


1- Limonata yapımı

Çocuğunuzun kendisini bir limon ağacının altında hayal etmesini sağlayın.

Limon toplayın: Ellerinizi havaya kaldırın ve hayali limonları tutun.

Suyunu sıkın: Sıkı yumruklar yapın ve sertçe sıkın.

Mola verin: Limonları yere atın ve ellerinizi gevşetin.

Bir bardak limonata için yeterli suyu elde edene kadar tekrarlayın.

Rahatlayın: Son sıkma ve fırlatmadan sonra ellerinizi sallayın!


2- Büyük sıkışma

  • Çocuğunuza ayak parmaklarından başlayarak bir kası seçip sıkıca sıkmasını öğretin.

  • Beşe kadar sayın ve bırakın.

  • Vücudunuzun nasıl hissettiğine dikkat edin.

  • Vücudunuzu yukarı doğru hareket ettirerek ve farklı kasları tek tek sıkarak tekrarlayın.

3- Dikkatli hareket

  • Çocuğunuzun kanguru, yılan veya penguen gibi farklı hayvanlar gibi hareket etmesini sağlayın. Her bir hayvanda vücudunu nasıl hissediyor?

  • Bir parmağınızla avuç içlerini nazikçe takip edin ve ne hissettiklerini sorun.

  • Ellerini bir dakika boyunca hızlıca birbirine sürtmelerini sağlayın, sonra durup ellerini nasıl hissettiğini sorun.

  • Yürürken çocuğunuzdan ayaklarının altındaki zeminin nasıl hissettirdiğini tarif etmesini isteyin. Her adımda nasıl değişiyor?

Çocuğunuza "sakin ol" demeyin!
Çocuğunuza "sakin ol" demeyin!

4- Derin nefes alma

  • Çocuğunuzu yere yatırın ve bir elini karnına koyun. Daha küçük çocuklar için, karnına koyacakları en sevdikleri peluş hayvanı bulun ve peluş hayvanlarını "gezdirmelerini" isteyin.

  • Yavaşça nefes alın ve karnınızın bir balon gibi nasıl genişlediğini fark edin.

  • Yavaşça nefes verin ve karnınızın nasıl söndüğünü fark edin.

  • Bir eliniz karnınızda ve bir eliniz göğsünüzde olacak şekilde ayakta durmayı deneyin. Çocuğunuz sadece karnını hareket ettiren, göğsünü hareket ettirmeyen derin nefesler alabilir mi?

5- Çiçek ve kabarcıklar

Çocuğunuzun bir elinde çiçek, diğer elinde baloncuk değneği olduğunu hayal etmesini sağlayın.

Çiçeği koklayın: Burnunuzdan yavaş ve derin bir nefes alın.

Baloncuk üfleme: Ağzınızdan yavaşça nefes verin.

Üç ila beş kez tekrarlayın.


6- Tavşan nefesi

  • Çocuğunuzun kendisini bir tavşan gibi hayal etmesini sağlayın; hatta ellerini yukarı kaldırıp çenesini aşağı doğru çekerek diz çökebilir.

  • Nefes almaya hazırlanmak için burnunuzu seğirtin! Burnunuzdan birkaç kısa, hızlı "koklama" yapın.

  • Tek seferde uzun ve yumuşak bir nefes verin.

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7- “54321” tekniği

Bu egzersiz çocukların bedenlerinde olmalarına yardımcı olmak için harikadır. Çocuğunuzun şunları bulmasını veya tanımlamasını sağlayın:


  • Şu anda görebildikleri 5 nesne.

  • Şu anda hissedebilecekleri veya dokunabilecekleri 4 nesne.

  • Şu anda duyabilecekleri 3 şey.

  • Şu anda koklayabildikleri 2 şey var.

  • Şu anda tadabilecekleri 1 şey.

8- Dikkatli pişirme

  • Sakinleştirici bir müzik açın ve çocuğunuza kurabiye veya pizza gibi basit bir şey pişirmesi için rehberlik edin.

  • Çocuğunuzun miktarları saymasını sağlayın ve ona malzemeleri nasıl dikkatli bir şekilde ölçeceğini gösterin.

  • Hamur yoğurma veya açmanın dokunsal hissini vurgulayın. (Bu, ince motor becerileri üzerinde çalışan çocuklar, özellikle de özel gereksinimli çocuklar için harika bir şeydir.)

  • Pişirmenin kokusunu ve ortaya çıkan enfes lezzetin tadını çıkarın.

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9- Doğa yürüyüşü

  • Eğer yeşil bir yere ulaşabiliyorsanız çocuğunuzu doğada yürüyüşe çıkarın.

  • Ne duyuyorsun?

  • Neyin büyüdüğünü görüyorsun?

  • Bir ağaç gövdesinin pürüzlü kabuğuna dokunun veya meşe palamudu veya yaprak toplayın. Nasıl hissediyorsunuz?

  • Bir çam iğnesini ovun. Nasıl kokar?

Düzenli olarak geri dönün ve küçük ve büyük değişiklikleri gözlemleyin - hangi yeni sesleri duyabiliyorsunuz; hangi yeni yeşil şeyler büyüyor? Değişimin her zaman gerçekleştiği ve dünyamızın döngüsünü, hayatımızda neler olup bittiğine bakmaksızın sürdürdüğü dersini getirin.


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Referanslar

"12 Calming Exercises to Teach Your Child" Şuradan alındı: https://www.connecticutchildrens.org/growing-healthy/12-calming-exercises-teach-your-child (12.12.2023).


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