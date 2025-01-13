Çocukla birlikte yapılacak aktiviteler

Doğa kampı veya piknik

Bir hafta sonu çadır kampı ya da ailecek yapılan bir doğa yürüyüşü, çocuğunuza doğayla bağ kurma fırsatı sunar. Çocuklar açık havada vakit geçirmeyi sever ve bu tür aktiviteler onları ekranlardan uzaklaştırmak için harika bir yoldur.