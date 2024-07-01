Çocuklarınıza her gün bu 5 soruyu sorun!

Ebeveyn ile çocuk arasındaki duygusal bağ, onlarla sağlıklı bir şekilde iletişim kurduğunuzda güçlenir. Çocuklarınıza sorabileceğiniz bu 5 soru, genellikle 6 yaşına geldiğinde oluşmaya başlayan duygusal boşluğun kapanmasına yardımcı olacaktır.

Neden her gün çocuğunuza bu soruları sormalısınız?

Bazen ebeveynler olarak dikkatimiz, çocuklarımızın gereksinim duyduğu duygusal ihtiyaçları gözden kaçırırız. Ancak çocukların akşam yemeğinde sıcak bir yemek ve hızlı bir sohbetten çok daha fazlasına ihtiyaçları vardır. Onlarla özdeşleşmek için empati kurun. Ebeveynler olarak sağlıklı bir insanın neye benzediğini modellemenin yanı sıra çocuklarımızın olumsuz duygularını yönetmelerine yardımcı olma sorumluluğu da bize verilmiştir.

Çaresiz hissediyor olsanız da ve çocuklarımızın bunu nasıl yapacaklarını öğrenmelerinin tek yolunun bir terapist olduğunu düşünseniz bile çaresiz değiliz ve çocuklarımızı doğrudan etkileyebilir ve onları duygusal olarak gelişmeleri için zenginleştirebilirsiniz.

Çocuğunuzun dışarıdan yardıma ihtiyaç duyabileceği zamanlar da vardır. Bazen ebeveynlerinin dışında başka bir yetişkinden tavsiye almaları daha iyi olabilir. Bu yüzden yaşlandıkça, diğer sağlıklı bireyleri hayatlarından çıkarmaya teşvik etmeyin.

Ebeveynlik, her zaman yanıtlara sahip olamayacağınızı kabul etmeyi de içerir ve unutmayın bu sorun değil. Önemli olan, çocuklarınızla daha iyi ilişkiler kurabilmek için her şeyi araştırmak ve anlamak gerekir. Bunları uygulayabilmek için de en iyisini yapmanız ve onlara duygularıyla başa çıkmaları için elinizden geleni yapmalısınız. Çocuğunuzun size güvenebileceğini hissetmesine yardımcı olacak 5 soru: 1- Bugün nasıl hissediyorsun? "Bugün duygusal olarak nasıl hissediyorsun?" sorusunu sorarak çocuğunuzun dünyasını anlamak için yepyeni bir alan açabilirsiniz, özellikle de biraz üzüldüğünü fark ettiğinizde. Bu soruyla "hisler" ve "duygular" a hitap ederek, onlara hisleri ve duyguları olduğu mesajını veriyorsunuz. Böylelikle onlar, hissetmenin ve duygularını paylaşmanın hiçbir zaman sorun olmadığını anlamış oluyorlar. Aynı zamanda empati kuruyor, güvende hissediyor ve duygularını bilmeye önem verdiğinizi öğreniyorlar. Sakın söylemeyin... "Sorun ne?" diyerek bir şeylerin yanlış olduğunu varsayımında bulunmuş oluyorsunuz. Bu soruyu sormak yerine, kalplerini paylaşmalarına izin verin. Her zaman onların yanında olduğunuzu söyleyin ve onları cezalandırmadan sizinle HER ŞEYİ paylaşabileceklerini anlatın. Yargılayıcı olmayan bir alan yaratın. Size açılırlarsa, yanıt vermek ve onu düzeltmek yerine, anlamak için dinlediğinizden emin olun.

Size söylemesinin nedeni tavsiyenizi istemesi olduğunu düşünerek, derdini anlattıktan hemen sonra çocuğunuz için kötü olan bu durumu düzeltmeye çalışma hatasını yapmayın. Ancak çocuğunuzun yardıma veya yönlendirmeye ihtiyacı olduğunu görürseniz, onlara tavsiyede bulunmanızın uygun olup olmadığını sorun. Fikirleriniz ile onları sıkboğaz etmeyin. "Bunu yaşadığın için çok üzgünüm. Senin için buradayım. Seni seviyorum. Bu durumda ne yapacağımı bilmek ister misiniz?” gibi cümleler ile yaklaşın. Eğer sizden tavsiye istemiyorlarsa, bırakın. Onlar için orada olduğunuzu bilmeleri her şeyden önemlidir. 2- Bugün benimle ne yapmak istersin? Aile ile geçirilen zaman, birlikte yapabileceğiniz en önemli şeylerden biridir. Ancak bunun verimli bir zaman olduğundan emin olun. Bu, telefonunuzu kontrol etmediğiniz veya sadece yapmak istediğiniz bir şeyi yaptığınız anlamına gelir. Çocuklarınızla birlikte sevdikleri bir şeyi yapmak için kısıtlı bir zamanınız bile olsa, bu onlar için dünya anlamına gelecektir. Çocuğunuzla her gün 15 dakika bile vakit geçiremiyorsanız, o zaman bir şeyler için harekete geçmelisiniz ve o zamanı bulmalısınız. Bunu yargılayıcı bir şekilde söylemiyoruz, ancak çocuğunuzun duygusal gelişimi için onlarla zaman geçirmeniz gerekir. Bu kadar basit.

3- Bugün sizi gülümseten veya güldüren şey, ya da… Boşluğu doldurun. Çocuğunuza evet veya hayır ile bitmeyecek bu tür sorular sorun. Hızlı bir şekilde "HAYIR" ile yanıt vermek yerine, cevabı düşünmesine yardımcı olacaktır. Çocuğunuza bu soruyu okuldan geldikten sonra sorun. Bazen bir cevabı olabilir ama bazen de olmayabilir. Mesele şu ki, önemsiyorsun. Onun gününü bilmek istiyorsun. Onlara kötü muamele edilip edilmediğini bilmek istiyorsun. Çocuklarınızın, ergenlik dönemindeki en küçük, sıradan ve bazen saçma olayları bile önemsediğinizi bilmeleri gerekir. Çocuklarınızla duygusal olarak sağlıklı bir ilişki kurmak, sabır ve anlayış gerektirir. 4- Bugün neye minnettarsın? İyi sohbet başlatıcı olan bu soruları sormanın yanı sıra hayatlarında olan iyi şeyleri görmelerine yardımcı olmanız çok önemlidir. Batı medeniyetinde çocuklar ne yazık ki sahip oldukları şeylerin farkında değiller ve sahip olmadıklarının çok farkındalar. Peki, mutlu ve minnettar çocuklar nasıl yetiştireceğiz? Minnettar olmanın ne demek olduğunu ve neye benzediğini onlar için anlatabilir ve zorlamadan, onlara her gün neye müteşekkir olduklarını sorabilirsiniz. 5- Bize söylemek istediğin söylemesi zor olabilecek herhangi bir şey var mı? Bu soruyu her gün sormak yerine üzgün göründüğünde sorabilirsiniz. Çocuğunuz için güvenli bir bölge yaratmalısınız. Konuşmalarımızda çocuklarımızın onları yargılamadığımızı, her zaman onların yanında olduğumuzu ve onlar için en iyisini istediğimizi bilmelerini isteriz.