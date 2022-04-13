Çin yağının faydaları

Bitkisel bir yağ olan çin yağı, mentha piperita isimli bahçe nanesi bitkisinden elde edilir. İlk olarak Almanya'da üretilen bu yağ tamamen doğaldır, içerisinde herhangi bir kimyasal madde bulunmaz.

Çin yağı faydaları nelerdir?

Üst solunum yolu enfeksiyonlarını hafifletici etkiye sahiptir.

Gaz söktürücü özelliği bulunmaktadır.

Kas ve eklem ağrılarına iyi gelir.

Mide bulantılarını hafifletir.

Saç diplerinde oluşan iltihaplanmayı iyileştirir.

Burun tıkanıklığını açar.

Sinirleri yatıştırıcı etkisi sayesinde rahatlama sağlar.

Mentollü kokusu sayesinde, kullanıldığı ortamın kokusunu değiştirerek ferahlık sağlar. Aynı zamanda ayak kokusunu giderici özelliği bulunmaktadır.

Aromatik kokusundan sayesinde, ağız kokusunu giderir.

Çin yağı nasıl kullanılır?

Çin yağı, haricen kullanılan bir ürün olma özelliğine sahiptir. Keskin kokusundan dolayı boğaz bölgesinde acı bir his bırakabilir bu yüzden çin yağının ağız yoluyla kullanılması önerilmez. Çin yağının en iyi bilinen özelliklerinden biri de masaj yağı olarak kullanılmasıdır. Bu sebeple ağrı sorunu olan bölgeye çin yağı sürülüp masaj yapılarak kullanılır.

Hem odalarınızdaki mikrobu kırmak hem de tamiz bir hava elde etmek için çin yağını kullanabilirsiniz. Kalorifer üzerindeki su kabına 4 ya da 5 damla çin yağı damlatabilirsiniz. Yaşam alanlarınıza ferah ve temiz ortam yaratırsınız.

Ayrıca çin yağını burnunuzun ucuna sürerek de, burun tıkanıklığınızın giderilmesi için de kullanabilirsiniz. Çocuklarda ise giysinin her iki yakasına birkaç damla sürülerek kullanımı gerçekleştirilir.

Çin yağı fiyatı ne kadar?

Çin yağının fiyatı farklılık göstermektedir. Genel olarak 200 TL ile 225 TL arasında değişiyor.

Çin yağı nasıl yapılır?

Çin yağı, mentha piperita bitkisinin özünün çıkarılmasıyla elde edilmektedir. Doğal bir yağ olduğundan eczanelerde satışı gerçekleştirilen bir üründür.