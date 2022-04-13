Çin yağının faydaları

İçerisinde herhangi bir kimyasal madde bulunmayan çin yağının faydaları nelerdir? Çin yağı hakkında bilinmeyenler...

Çin yağının faydaları
Sağlık
13 Nisan 2022 Çarşamba

Bitkisel bir yağ olan çin yağı, mentha piperita isimli bahçe nanesi bitkisinden elde edilir. İlk olarak Almanya'da üretilen bu yağ tamamen doğaldır, içerisinde herhangi bir kimyasal madde bulunmaz.


Çin yağı faydaları nelerdir?

  • Üst solunum yolu enfeksiyonlarını hafifletici etkiye sahiptir.
  • Gaz söktürücü özelliği bulunmaktadır.
  • Kas ve eklem ağrılarına iyi gelir.
  • Mide bulantılarını hafifletir.
  • Saç diplerinde oluşan iltihaplanmayı iyileştirir.
  • Burun tıkanıklığını açar.
  • Sinirleri yatıştırıcı etkisi sayesinde rahatlama sağlar.
  • Mentollü kokusu sayesinde, kullanıldığı ortamın kokusunu değiştirerek ferahlık sağlar. Aynı zamanda ayak kokusunu giderici özelliği bulunmaktadır.
  • Aromatik kokusundan sayesinde, ağız kokusunu giderir.

Anksiyeteye iyi gelen 11 uçucu yağ
Anksiyeteye iyi gelen 11 uçucu yağ Bazı uçucu yağların anksiyeteye ...
Öksürüğe iyi gelen 7 esansiyel yağ Öksürüğe iyi gelen doğal çözümle...

Çin yağı nasıl kullanılır?

Çin yağı, haricen kullanılan bir ürün olma özelliğine sahiptir. Keskin kokusundan dolayı boğaz bölgesinde acı bir his bırakabilir bu yüzden çin yağının ağız yoluyla kullanılması önerilmez. Çin yağının en iyi bilinen özelliklerinden biri de masaj yağı olarak kullanılmasıdır. Bu sebeple ağrı sorunu olan bölgeye çin yağı sürülüp masaj yapılarak kullanılır.


Hem odalarınızdaki mikrobu kırmak hem de tamiz bir hava elde etmek için çin yağını kullanabilirsiniz. Kalorifer üzerindeki su kabına 4 ya da 5 damla çin yağı damlatabilirsiniz. Yaşam alanlarınıza ferah ve temiz ortam yaratırsınız.


Ayrıca çin yağını burnunuzun ucuna sürerek de, burun tıkanıklığınızın giderilmesi için de kullanabilirsiniz. Çocuklarda ise giysinin her iki yakasına birkaç damla sürülerek kullanımı gerçekleştirilir.


Çin yağı fiyatı ne kadar?

Çin yağının fiyatı farklılık göstermektedir. Genel olarak 200 TL ile 225 TL arasında değişiyor.


Çin yağı nasıl yapılır?

Çin yağı, mentha piperita bitkisinin özünün çıkarılmasıyla elde edilmektedir. Doğal bir yağ olduğundan eczanelerde satışı gerçekleştirilen bir üründür.



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.