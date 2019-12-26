Öksürüğe iyi gelen 7 esansiyel yağ

Öksürüğe doğal çözüm için yağlar

Öksürüğe iyi gelen doğal çözümler arıyorsanız size iyi haberlerimiz var. Öksürük için spazm giderici, balgam söktürücü, antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahip esansiyel yağlar bulunuyor. İşte öksürükten kurtulmak için kullanabileceğiniz 7 etkili yağ ve kullanım şekilleri…

Soğuk algınlığı ve gripte yaşanan öksürük için birçoğumuz doğal çözümler arıyoruz. Özellikle uykuda yaşanan öksürükle birlikte nefes almak zorlaşıyor ve uykular kesintiye uğruyor. Öksürük için esansiyel yani uçucu yağlar doğal çözüm olabilir mi? Uçucu yağ formunda kullanıldığında bazı yağların öksürük ve üst solunum yolu rahatsızlıklarında rahatlamaya yardımcı olacağını söylüyor. Öksürüğe iyi gelen esansiyel yağlar bu haberimizde…

Esansiyel yağlar öksürüğe nasıl iyi geliyor?

Bazı esansiyel yağları kullanmanın, öksürükten ve diğer solunum yolları rahatsızlıkları belirtilerinden kurtulmak için destekleyici yöntem olduğu söyleniyor. Güvenli ve etkili bir çözüm olarak kullanılabilecek bu yağları tek başına veya önerilen karışımlar halinde kullanmak iyi bir fikir gibi görünüyor.

Kanada Tabipler Birliği Dergisi’nde yayınlanan bir araştırma, öksürük baskılayıcı şurupların çocuklar üzerinde hiçbir faydası olmadığını ve 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Araştırma bunun da ötesinde, yetişkinler için faydalarının da asgari düzeyde olduğunu ortaya koymuş. Birçok uzman da öksürüğü baskılamak yerine sebebine odaklanmayı öneriyor. Esansiyel, bir diğer adıyla uçucu yağlar 2 şekilde etki gösteriyor. Öksürüğe sebep olan mukus artışının sorumlusu virüs, bakteri ve toksinleri hedef alarak öksürüğün asıl nedenini gidermeye yardımcı oluyorlar. Bunun dışında mukusun yoğunluğunu ve kasları gevşeterek öksürüğü hafifletmeye çalışıyorlar. Böylece solunum sistemine ve akciğerlere daha fazla oksijen giriyor. Öksürük için bu uçucu yağlardan birini veya birkaçının birleşimini kullanabilirsiniz. Peki nasıl?

Okaliptüs yağının öksürüğe faydaları

Okaliptüs, öksürük için mükemmel bir uçucu yağdır çünkü balgam söktürücü olarak çalışır ve vücudunuzu hasta eden mikroorganizmalar ve toksinlerden arındırmaya yardımcı olur. Ayrıca kan damarlarınızı genişletir ve ciğerlerinize daha fazla oksijen girmesine izin verir. Bu da sürekli öksürdüğünüzde nefesinizin doğal ritmini yakalamanıza yardımcı olur. Buna ek olarak okaliptüs yağındaki ana bileşen madde birçok bakteri, virüs ve mantarlara karşı antimikrobiyal etkiye sahiptir.

Öksürüğe karşı okaliptüs yağı nasıl kullanılır?

Öksürüğe karşı okaliptüs yağını uçucu bir yağ olarak kullanmanın en iyi yolu, yatmadan önce 5 damla okaliptüs yağını eve yaymak. Okaliptüs esansiyel yağı ayrıca öksürük şiddetini azaltmak için göğüs bölgenize ve boynunuza cilt yüzeyinden uygulanabilir. Bunun için sadece 1-2 damla ile deneme yaparak başlamak ve öneriliyor. 2 yaşından küçük çocukların cildine uygulanması ise önerilmiyor. 2 yaşından büyük çocuklarda cilde uygulamak içinse, olumsuz bir etki olup olmadığını görmek için öncelikle çok küçük bir alanda denenmesi tavsiye ediliyor.

Nane yağının öksürükte kullanımı

Nane yağı, mentol içerdiği ve hem antibakteriyel hem de viral özelliklere sahip olduğu için sinüs tıkanıklığı ve öksürükler için en önemli uçucu yağlardan biri. Mentol, vücut üzerinde serinletici bir etkiye sahip, ayrıca sinüslerin tıkalı olması durumunda hava yollarını rahatlatarak burundaki hava akışını iyileştirmeye yardımcı oluyor. Nane yağı ayrıca kuru öksürüğe sebep olan kurumuş ve tahriş olmuş boğazları da rahatlatıyor. Kuru öksürükleri önleyici ve spazm giderici özellikleri olduğu da biliniyor. Sağlıklı yetişkinler üzerinde yapılan araştırmalar, nane yağının bronşiyal düz kasları gevşettiğini ve hava alış verişini arttırdığını gösteriyor. Bu nedenle sporcular tarafından egzersiz performanslarını arttırmak için de esansiyel nane yağı sıklıkla kullanılıyor. Nane, öksürüğün şiddetinin azalmasına, solunum hızı ve nefes alma yeteneğinin gelişmesine izin veren özellikleriyle dikkat çekiyor.

Öksürüğe karşı nane yağı nasıl kullanılır?

Öksürük için nane yağından faydalanmanın en iyi yolu, bulunduğunuz mekâna ortalama 5 damla nane yağı yaymak, doğrudan şişeden solumak veya göğsünüze, boynunuza, ense ve şakaklara 2-3 damla sürmek. Gözlerde tahrişe neden olabileceği için gözlere fazla yaklaştırmamak gerekiyor. 2 yaşın altındaki çocuklara kullanımı önerilmiyor.

Üst solunum yolu hastalıklarında biberiye yağı

Biberiye yağı, nefes borusu üzerindeki kasları rahatlatıcı etkiye sahiptir, bu da öksürüğünüzü hafifletir. Okaliptüs yağı gibi, biberiye yağı da astım veya sinüzitteki geniz akıntısına bağlı öksürüğü olan hastalarda öksürük sıklığını azalttığı ortaya konan etken maddeyi içeriyor. Biberiye ayrıca antioksidan ve antimikrobiyal özellikler gösteriyor. Bu nedenle doğal bir bağışıklık güçlendirici olarak etki gösteriyor. Kanıta Dayalı Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp isimli dergide yayınlanan bir çalışmada okaliptüs, nane, kekik ve biberiye esansiyel yağlarını içeren bir spreyin, üst solunum yolu hastalıkları belirtilerini iyileştirebileceğini buldu. Araştırmacılar, bu yağları üç gün boyunca günde beş kez soluyan katılımcıların öksürük, boğaz ağrısı ve ses kısıklığı gibi hastalık belirtilerinde daha fazla iyileşme tespit etti. Üstelik bu belirtilerin azalması, spreyin odaya sıkılmasından sadece 20 dakika sonra gerçekleşti.

Öksürüğe karşı biberiye yağı nasıl kullanılır?

Öksürük için biberiye yağını kullanmak isterseniz bulunduğunuz odaya yaklaşık 5 damla kadar yayın. Biberiye yağını kullanmanın bir diğer yolu da 2 damla yağı yarım çay kaşığı hindistancevizi yağı ile karıştırarak göğüs bölgesine sürmek. Biberiye yağını 4 yaşın altındaki çocuklarda kullanmak ise önerilmiyor. “Hamile kadınların kullanması güvenli mi?” sorusuna ise, uygun olmadığı yönünde cevap veriliyor.

Havayı temizleyen limon yağı

Esansiyel yağlar arasında limon yağı, bağışıklık sistemini geliştirme ve öksürük ile soğuk algınlığının üstesinden gelmenize yardımcı olabilecek lenfatik drenajı desteklemesiyle tanınıyor. Antibakteriyel, antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahip olduğu söyleniyor. Bu açıdan solunum yollarınızı etkileyen rahatsızlıklarla uğraşırken bağışıklık sisteminizi desteklemek için harika bir araç. Limon yağı, kan akışını iyileştirerek ve lenf düğümlerindeki şişkinlikleri azaltarak, bağışıklıkta rol alan lenfatik sistem üzerinde de fayda sağlıyor.

Limon yağı nasıl kullanılır? Limon yağının diğer faydaları nelerdir?

Öksürüğünüzü hafifletmek için limon yağı kullanmanın birkaç yolu bulunuyor. Bulunduğunuz odaya yaklaşık 5 damla dağıtabilir ve daha az miktarda kullanarak okaliptüs yağı ile birleştirebilirsiniz. “Limon yağı nasıl kullanılır?” sorusunun ikinci bir cevabı olarak yaklaşık 2 damla limon yağını yarım çay kaşığı hindistancevizi yağı ile birleştirebilir ve lenf sisteminizin boşaltımına destek olmak için karışımla boynunuzu ovabilirsiniz. Evin havasını temizlemek ve yüzey temizliği yapmak için de limon yağı kullanabilirsiniz. Evin havasında biriken bakteri ve toksinleri öldürmek için limon yağı kullanmanın da yararlı olduğu söyleniyor. Bunun için su ve beyaz sirke doldurulmuş temiz bir sprey şişesine yaklaşık 20 damla limon esansiyel yağı ekleyerek kendi doğal temizlik ürününüzü yapabilirsiniz. Mutfak ve banyo yüzeylerini temizlemek için de bu karışımı kullanabilirsiniz.

Öksürük için kekik yağı kullanımı

Kekik yağındaki aktif bileşenlerin ikisi güçlü antibakteriyel ve mantar öldürücü özelliklere sahip. Araştırmalar, antibakteriyel özellikleri nedeniyle solunum yollarının durumunu iyileştirmesi dolayısıyla kekik yağının antibiyotiklere doğal bir alternatif olarak kullanılabileceğini iddia ediyor. Kekik yağı da antiviral etki gösteriyor. Solunum yollarında yaşanan birçok duruma aslında bakteriler değil virüsler neden olduğu için, özellikle öksürüğe neden olan durumların giderilmesi için faydalı olabileceği söyleniyor. Elbette ilerleyici bir durumun gelişmemesi için doktora danışmakta fayda var.

“Öksürük için kekik yağı nasıl kullanılır?”

Kekik yağını öksürükte kullanmak için odaya 3 ila 5 damla halinde dağıtın. Ayrıca 2 ila 4 damlasını aynı miktarda hindistancevizi yağı ile karıştırıp göğsünüze, sırtınıza, boynunuza veya ayaklarınızın altına uygulayabilirsiniz. Öksürüğe yol açan bakteriyel durumları tedavi etmek için günde iki kez bir bardak suya 1-2 damla kekik yağı ekleyin. Kekik yağı, içilmesi durumunda bazı ilaçlarla etkileşime girebileceğinden tüketilmeden önce doktora danışılmasında fayda var. Kullanılması durumunda ise en fazla 2 hafta süreli olarak ve uygun miktarda alınması öneriliyor. Ayrıca 5 yaşın altındaki çocukların kekik yağı içmesi uygun değil. Çocuklarda kullanmak için 1 damla kekik yağını 1 çay kaşığı zeytinyağı ile seyreltebilir ve ayak tabanlarınıza sürebilirsiniz. “Kekik yağını hamileler kullanabilir mi?” sorusuna ise uygun olmadığı yönünde cevap veriliyor.

Kekik yağının faydaları nelerdir?

Referanslar: “Top 7 Essential Oils for Cough” (2019) Şuradan alındı: https://draxe.com/essential-oils/essential-oils-for-cough/

Çeviren: Senem Tahmaz