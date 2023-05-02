Çevre Proje Çağrısı - 2023

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, çevre projeleri çağrısında bulundu. Depremden etkilenen bölgelerdeki çevresel sorunlarla ilgili bir veya birden fazla projeye katkı sağlayacak olacak olan bu desteğin tutarı ise 36.000 Avro.

Çevre Proje Çağrısı - 2023
Yaşam
Giriş: 02 Mayıs 2023 12:54
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Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, bu seneki Dünya Günü onuruna, çevrenin korunmasına yönelik faaliyet yürüten Türk Sivil Toplum Kuruluşlarını desteklemek üzere, bir çevre projeleri çağrısında bulundu. Dosyaların son teslim tarihi ise 22 Mayıs 2023.


6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından Fransa’nın ifade etmiş olduğu Türk halkıyla dayanışmasının devamı niteliğinde, Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, bu sene, bu çerçevede depremden etkilenen bölgelerdeki çevresel sorunlarla ilgili bir veya birden fazla projeye destek verecek. Toplamda 36.000 Avro tutarında bir destek, Türkiye’de çevre yararına faaliyet yürüten 3 ila 6 arası sayıda STK’ya tahsis edilecek.


Aday gösterilecek projelerden şu zorlu konularda çözümler sunması bekleniyor:


- Biyoçeşitliliğin korunması,


- İklim değişikliklerinin hafifletilmesi ve uyum sağlanması,


- Çevre kirliliğiyle mücadele.


Bahse konu çevre projeleri çağrısı, Fransa’nın çevre diplomasisi kapsamında düzenleniyor. Fransa, özellikle aşağıda belirtilen başlıklarda, gerek uluslararası örgütler nazarında, gerekse ikili ilişkiler düzeyinde, iklim, biyoçeşitlilik ve çevre için verilen mücadelelerde üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeyi amaçlıyor:


- 2015 Paris İklim Anlaşması’nın hayata geçirilmesine destek vermek,


- İlki 2017 yılında düzenlenen ve her sene bir araya gelen One Planet Summit Zirvesine destek olmak,


- 2030 yılına kadar yeryüzündeki toprakların ve denizlerin %30’unu korumayı kapsayan « 30 x 30 » hedefinin gerçekleştirilmesine doğru ilerlemek adına en geniş kapsamlı uluslararası seferberliği oluşturmayı hedefleyen ve eş başkanlığını Fransa ve Kosta Rika’nın yürüttüğü « Doğa ve Halklar için Yüksek Azimli Koalisyon»,


- Avrupa Birliği’nin 2019 Yeşil Mutabakatı.


Söz konusu bu yeni proje çağrısı, aynı zamanda, özellikle 2021 yılının Ekim ayındaki Paris İklim Anlaşması’nın onaylanması, geçtiğimiz Kasım ayında Şarm El-Şeyh’te Türkiye’nin COP27’ye katılması, plastik kirliliğiyle mücadele hususunda küresel bir anlaşma taslağının müzakerelerinde Türkiye’nin Fransa ile müşterek olan seferberliği ve 2024 yılında Türkiye’de biyoçeşitliliğe ilişkin COP16 toplantısının düzenlenecek olması örneklerinin gösterdiği gibi, Türk Makamlarının çevre konusunda ortaya koydukları çabalarını da destekler mahiyettedir.


Daha iyi bir dünya için çalışan dernek ve topluluklar
Daha iyi bir dünya için çalışan dernek ve topluluklar

Ucuz ve basit çevre dostu fikirler

Hem ucuz ve basit olup hem de çevre dostu olan birçok eşya yapabilirsiniz...

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''Çalışanların her gün plastik kaşık çatalla yemek yedikleri bir hastanede çalışıyorum. Çözümüm ise basit; kalem kutusunda metal çatal kaşık!''
''Annem israfımı azaltmaya çalıştığımı biliyor. Bu yüzden bana doğum günüm için ev yapımı vücut sabunu, peeling bar, şampuan ve saç kremi yaptı!''
"Masam için eski bir kameradan, kırık bir lambadan ve bulduğum bir odun parçasından bir lamba yaptım."
"Bu kabarık Fas tarzı halıyı eski kıyafetlerden ve hurda kumaşlardan yaptım!''
"Düğün masa örtülerimi eski çarşaflardan yaptım."
"En sevdiğim bardağın kalıntılarından bitkilerim için bir düzenleme yapmaya karar verdim."
"Şu anda konfeti yapıyorum - bu biraz zaman alacak. Yapraklar ücretsiz ve çevre dostu! "
''Bu çaydanlıkları bu sabah buldum ve onlara yeni bir görev verdim; çiçek saksısı...''
''Çeşitli ürünlerin plastik olmadan nasıl saklanacağını öğrendim.''
"Kullanılmış çubuklardan bir ekmek sepeti yaptım."
"Mutfağım için hazırladığım bir 'kağıtsız' havlu."
"Mağazada bir sabunluk bulamadım, bu yüzden bazı legolardan oluşan bir sabunluk yaptım."
"Eski kırık pencere jaluzileri bitki kalemlerine dönüştü."
''Sevimli bir alışveriş poşetini hediye paketine dönüştürdüm. Poşetin tutma yerlerinden ise kurdeleyi yaptım.''
"Filmlere götürdüğüm şey: cep boyutunda çelik bento kutusu ile birlikte kullanılmadığında cebimde katlanabilen yeniden doldurulabilir bir su şişesi."
''Bir köpek yuvası telinden takı sergisi yaptım.''
"Annem bulduğum 40 dolarlık masa örtüsünü aldı ve son dakika fotoğraf çekimi için elbiseye dönüştürdü!"
"Atıklarından plastik nakliye / balya kayışları alıyorum ve sağlam, fonksiyonel ve şık sepetler yapıyorum!"


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