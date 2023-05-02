Çevre Proje Çağrısı - 2023

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, bu seneki Dünya Günü onuruna, çevrenin korunmasına yönelik faaliyet yürüten Türk Sivil Toplum Kuruluşlarını desteklemek üzere, bir çevre projeleri çağrısında bulundu. Dosyaların son teslim tarihi ise 22 Mayıs 2023.

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından Fransa’nın ifade etmiş olduğu Türk halkıyla dayanışmasının devamı niteliğinde, Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, bu sene, bu çerçevede depremden etkilenen bölgelerdeki çevresel sorunlarla ilgili bir veya birden fazla projeye destek verecek. Toplamda 36.000 Avro tutarında bir destek, Türkiye’de çevre yararına faaliyet yürüten 3 ila 6 arası sayıda STK’ya tahsis edilecek.

Aday gösterilecek projelerden şu zorlu konularda çözümler sunması bekleniyor:

- Biyoçeşitliliğin korunması,

- İklim değişikliklerinin hafifletilmesi ve uyum sağlanması,

- Çevre kirliliğiyle mücadele.

Bahse konu çevre projeleri çağrısı, Fransa’nın çevre diplomasisi kapsamında düzenleniyor. Fransa, özellikle aşağıda belirtilen başlıklarda, gerek uluslararası örgütler nazarında, gerekse ikili ilişkiler düzeyinde, iklim, biyoçeşitlilik ve çevre için verilen mücadelelerde üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeyi amaçlıyor:

- 2015 Paris İklim Anlaşması’nın hayata geçirilmesine destek vermek,

- İlki 2017 yılında düzenlenen ve her sene bir araya gelen One Planet Summit Zirvesine destek olmak,

- 2030 yılına kadar yeryüzündeki toprakların ve denizlerin %30’unu korumayı kapsayan « 30 x 30 » hedefinin gerçekleştirilmesine doğru ilerlemek adına en geniş kapsamlı uluslararası seferberliği oluşturmayı hedefleyen ve eş başkanlığını Fransa ve Kosta Rika’nın yürüttüğü « Doğa ve Halklar için Yüksek Azimli Koalisyon»,

- Avrupa Birliği’nin 2019 Yeşil Mutabakatı.

Söz konusu bu yeni proje çağrısı, aynı zamanda, özellikle 2021 yılının Ekim ayındaki Paris İklim Anlaşması’nın onaylanması, geçtiğimiz Kasım ayında Şarm El-Şeyh’te Türkiye’nin COP27’ye katılması, plastik kirliliğiyle mücadele hususunda küresel bir anlaşma taslağının müzakerelerinde Türkiye’nin Fransa ile müşterek olan seferberliği ve 2024 yılında Türkiye’de biyoçeşitliliğe ilişkin COP16 toplantısının düzenlenecek olması örneklerinin gösterdiği gibi, Türk Makamlarının çevre konusunda ortaya koydukları çabalarını da destekler mahiyettedir.