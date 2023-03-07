Hava kirliliği ve depresyon arasındaki bağlantı nedir?

Hava kirliliği ve depresyon arasındaki ilişkiyle ilgili yapılan araştırmalar dikkat çekiyor.

Hava kirliliği ve depresyon arasındaki bağlantı nedir?
Sağlık
Giriş: 07 Mart 2023 14:00
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Yıllardır çeşitli araştırmalar, hava kirliliği ile özellikle kalp ve akciğer sorunları olmak üzere hastalık riski arasındaki bağlantıları ortaya koydu. Daha yakın zamanlarda yapılan araştırmalar ise daha yüksek düzeyde hava kirliliğine maruz kalan insanların Alzheimer ve depresyon gibi beyinsel rahatsızlıklar için daha yüksek risk altında olabileceği gösterdi.


Hava kirliliği ve depresyon arasındaki ilişkide yeni bir araştırma

Şubat ayında JAMA Network Open'da yayınlanan yeni bir makale, hava kirliliği ile sonraki yıllarda depresyon gelişme riski arasındaki ilişkiyi incelemek için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşık 9 milyon Medicare katılımcısını izledi. Bu kohort çalışmasında araştırmacılar, insanların coğrafi olarak belirlenmiş üç ayrı hava kirleticisine maruz kalma durumlarını çizdiler ve ardından kime depresyon teşhisi konduğunu görmek için beklediler.


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Bu çalışmadaki katılımcılar Medicare'e kayıtlı olduklarından, çalışmaya başladıklarında hepsi en az 64 yaşındaydı ve yaş ortalaması 74'tü. Yapılan aştırmada katılımcıların %57'si ise kadındı. Bu çalışmanın sonunda araştırmacılar, her üç hava kirliliği türünün de ayrı ayrı ve kombinasyon halinde de artan depresyon ile ilişkili olduğunu keşfettiler. Üç hava kirletici arasında, daha yüksek seviyelerde ozona maruz kalmanın, ileriki yaşlarda depresyonun ilerlemesiyle en güçlü bağlantıya sahip olması dikkat çekici.


Hava kirliliği ve depresyon arasındaki ilişkiyi araştıran ilk araştırma bu değil. 2016'da yapılan bir çalışmada ise araştırmacılar ölümden sonra insanların beyinlerine baktılar ve daha fazla hava kirliliğine maruz kalanların, Alzheimer ile bağlantılı iki alan olan prefrontal korteks ve hipokampus da dahil olmak üzere beynin birçok bölümünde daha yüksek düzeyde enflamatuar belirtiler ve depresyon belirtileri gösterdiğini ifade ettiler.


Referans: Austin Perlmutter. "New Study Strengthens Link Between Air Pollution, Depression". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-modern-brain/202302/new-study-strengthens-link-between-air-pollution-depression. (14 Şubat 2023).


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