Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 54 kiloda finale yükselen Hatice Akbaş, Çinli Yuan Chang'le Roland-Garros'ta karşı karşıya geldi. İlk raundu Çinli Chang 4-1 önde tamamlarken Hatice'nin antrenörü Nazım Yiğit, "Bu oyun bizim oyunumuz değil. İkinci raundda oyunumuzu kabul ettireceğiz" diyerek Hatice'ye uyarılarda bulundu.

İkinci raund, Chang Yuan'ın 5-0'lık üstünlüğüyle geride kaldı. Üçüncü raund da Çinli boksörün üstünlüğüyle geçti ve milli boksörümüz müsabakayı kaybederek gümüş madalyada kaldı.

2022'de hem Avrupa hem de Dünya şampiyonu olan Hatice Akbaş Paris 2024’ü ikincilik ile tamamladı.

Hatice Akbaş kimdir?

Babasının yönlendirmesiyle 10 yaşında muaythaiye başlayan 2001 doğumlu Hatice Akbaş, boks ve kick boksla da ilgilendi. Akbaş, muaythaide Türkiye ve Balkan, kick boksta Türkiye şampiyonluğu kazandı, boksta ise 2016 yılında düzenlenen Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Hatice Akbaş, kendisi 10 yaşındayken babasının spor salonu açtığını söyledi. Kendisinin de iki kardeşiyle spor salonuna gittiğini dile getiren milli boksör, "2016 yılında yıldızlarda ilk kez Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve şampiyon oldum. Daha sonra milli takıma gittim. Avrupa şampiyonu oldum. 2018 yılında da uluslararası turnuvada şampiyon oldum" diye konuştu.

Hatice Akbaş’ın başarıları:

U22 Avrupa Boks Şampiyonası Hırvatistan Birinci 2022

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası İstanbul Birinci 2022

Akdeniz Oyunları Cezayir Birinci 2022

Avrupa Oyunları Polonya Üçüncü 2023

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 54 kiloda İkinci

Türkiye'den olimpiyatlara katılan kadın sporcular

Milli sporcularımızdan hafızalara kazınan kareler 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışan milli sporcularımızdan hafızalara kazınan kareleri derledik! 9 Adem Asil Milli cimnastikçimiz Adem Asil, artistik cimnastik halka aleti finalinde 14.966 puanla Olimpiyat 5'incisi oldu. Buse Savaşkan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlama finallerinde 10'uncu oldu Elif Berra Gökkır 2024 Paris Olimpiyatları'nda Elif Berra Gökkır, okçuluk kadınlar bireysel çeyrek final mücadelesinde Hunyoung Jeon'a mağlup oldu ve oyunlara veda etti. Ersu Şaşma Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada 5.75m'lik derecesiyle finale kaldı. Hatice Akbaş Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 54 kilo yarı finalinde karşılaştığı Güney Koreli Im Ae-ji'yi mağlup ederek finale yükseldi. Kuzey Tunçelli Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stil yarışını 5. tamamladı. Mete Gazoz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, çeyrek finalde elendi. Fotoğraf EPA tarafından servis edilmiştir. Melissa Vargas Fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir. Yusuf Dikeç Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazandı.

Manşet fotoğrafı EPA tarafından servis edilmiştir.