Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 54 kiloda finale yükselen Hatice Akbaş, Çinli Yuan Chang'le Roland-Garros'ta karşı karşıya geldi. İlk raundu Çinli Chang 4-1 önde tamamlarken Hatice'nin antrenörü Nazım Yiğit, "Bu oyun bizim oyunumuz değil. İkinci raundda oyunumuzu kabul ettireceğiz" diyerek Hatice'ye uyarılarda bulundu.
İkinci raund, Chang Yuan'ın 5-0'lık üstünlüğüyle geride kaldı. Üçüncü raund da Çinli boksörün üstünlüğüyle geçti ve milli boksörümüz müsabakayı kaybederek gümüş madalyada kaldı.
2022'de hem Avrupa hem de Dünya şampiyonu olan Hatice Akbaş Paris 2024’ü ikincilik ile tamamladı.
Hatice Akbaş kimdir?
Babasının yönlendirmesiyle 10 yaşında muaythaiye başlayan 2001 doğumlu Hatice Akbaş, boks ve kick boksla da ilgilendi. Akbaş, muaythaide Türkiye ve Balkan, kick boksta Türkiye şampiyonluğu kazandı, boksta ise 2016 yılında düzenlenen Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Hatice Akbaş, kendisi 10 yaşındayken babasının spor salonu açtığını söyledi. Kendisinin de iki kardeşiyle spor salonuna gittiğini dile getiren milli boksör, "2016 yılında yıldızlarda ilk kez Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve şampiyon oldum. Daha sonra milli takıma gittim. Avrupa şampiyonu oldum. 2018 yılında da uluslararası turnuvada şampiyon oldum" diye konuştu.
Hatice Akbaş’ın başarıları:
U22 Avrupa Boks Şampiyonası Hırvatistan Birinci 2022
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası İstanbul Birinci 2022
Akdeniz Oyunları Cezayir Birinci 2022
Avrupa Oyunları Polonya Üçüncü 2023
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 54 kiloda İkinci
Türkiye'den olimpiyatlara katılan kadın sporcular
Manşet fotoğrafı EPA tarafından servis edilmiştir.
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