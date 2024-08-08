Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: A Milli Kadın Voleybol Takımı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ile oynadığı yarı final maçında 3-0 bir skor ile mağlup oldu. Final oynama şansını yitiren milli takım, Brezilya ile üçüncülük maçına çıkacak. Maçın ardından röportaj veren kaptan Eda Erdem maça ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Kazanmayı çok istiyorduk ama sahada sakin kalamadık. Önde götürdüğümüz anlarda bile oyunun kontrolünü bir türlü elimize alamadık. İtalya çok sakin oynadı. Biz karar anlarında biraz hata yaptık haliyle maçı kaybettik ama hala madalya kazanma şansımız var... Bu kadar şanssızlığa rağmen bence yine de güzel bir mücadele gösteriyoruz. Tüm takım arkadaşlarımla ve teknik ekiple gurur duyuyorum...

İlk Set Sonucu

Türkiye: (22) - İtalya: 1 (25)

İkinci Set Sonucu

Türkiye: (19) - İtalya: (25)

Üçüncü Set Sonucu

Türkiye: (23) - İtalya: (25)

Sosyal medyada da maça ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı. İşte yüz gülümseten bazı paylaşımlar...