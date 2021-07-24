BioNTech aşısı arası kaç gün olmalı?

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, Pfizer-BioNTech iki aşı arasındaki sürenin uzatılması, daha fazla antikor oluşmasına neden oluyor. İngiltere'de aşılamanın ilk döneminde, 12 haftalık bir ara uygulanıyordu. Tavsiye ise 3 haftalık bir ara uygulanması yönündeydi. İlk doz Biontech aşısından sonraki 4 gün neler yaşadım? yazısını okumak için tıklayın...

503 sağlık çalışanı üzerinde yapılan arştırmaya göre, üç haftalık aralıkla yapılan aşı, 10 hafta aralıkla yapılanla kıyaslandığında, daha az antikor ortaya çıkarıyor. Uzmanlar, kısa ya da uzun aralık verilse dahi, BioNTech aşısının güçlü bir koruyuculuk sağladığını vurguluyor. Sağlık çalışanları ikinci aşıyı olduktan 1 ay sonra kanlarındaki antikor değerleri ölçüldü.

Elde edilen bulgular ise;