BioNTech aşısı arası kaç gün olmalı?

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, iki BioNTech aşısı arasındaki sürenin uzatılması, daha fazla antikor oluşmasını sağlıyor.

BioNTech aşısı arası kaç gün olmalı?
Yaşam
24 Temmuz 2021 Cumartesi

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, Pfizer-BioNTech iki aşı arasındaki sürenin uzatılması, daha fazla antikor oluşmasına neden oluyor. İngiltere'de aşılamanın ilk döneminde, 12 haftalık bir ara uygulanıyordu. Tavsiye ise 3 haftalık bir ara uygulanması yönündeydi. İlk doz Biontech aşısından sonraki 4 gün neler yaşadım? yazısını okumak için tıklayın...


503 sağlık çalışanı üzerinde yapılan arştırmaya göre, üç haftalık aralıkla yapılan aşı, 10 hafta aralıkla yapılanla kıyaslandığında, daha az antikor ortaya çıkarıyor. Uzmanlar, kısa ya da uzun aralık verilse dahi, BioNTech aşısının güçlü bir koruyuculuk sağladığını vurguluyor. Sağlık çalışanları ikinci aşıyı olduktan 1 ay sonra kanlarındaki antikor değerleri ölçüldü.


Elde edilen bulgular ise;

  • Kısa ya da uzun aralık verilse dahi, BioNTech aşısı güçlü bir koruyuculuk sağlıyor.
  • Üç haftalık aralıkla yapılan aşı, 10 hafta aralıkla yapılanla kıyaslandığında, daha az nötralize edici antikor ortaya çıkarıyor.
  • Antikor seviyeleri ilk aşı sonrası düşse de T hücresi adı verilen farklı tür bağışıklık hücresi yüksek kalmaya devam ediyor.

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