Izgara sebzeli yaz salatası 

Tarif defterimden;

Kabak, patlıcan ve kapya biberi ızgara yaparak taze yeşillikler, avokado ve peynirle buluşturduğum leziz ve sağlıklı yaz salatası...

Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Malzemeler:

1 orta boy sakız kabağı

1 bostan patlıcan

1 kapya biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

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Sosu için malzemeler;

1 yemek kaşığı balzamik sirke

1 tatlı kaşığı hardal

3 - 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Yarım limonun suyu

2 diş sarımsak, ezilmiş

1 çay kaşığı tuz

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100 gr Yedikule marul

7 - 8 dal roka

8 - 9 dal dereotu

1 avokado, küp küp doğranmış

100 gr Ezine peynir, küp küp doğranmış

Yapılışı:

*Kabak ve patlıcanı 1 cm kalınlığında olacak gibi doğrayın (patlıcan iri olduğundan uzunlamasına ikiye bölüp doğradım). Kapya biberi de kabaca doğrayın. Doğranmış sebzelere 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip harmanlayın ve tost makinesinin en yüksek ısı ayarında ızgara yapın.

*Sos malzemelerini karıştırın.

*Marul, roka ve dereotunu yıkayıp sebze kurutucusunda veya kağıt mutfak havlusuyla iyice kurulayın, hepsini kabaca doğrayıp geniş bir kaba alın. Avokado, ızgara sebzeler ve sosu ilave edip karıştırarak servis tabağına geçirin. Üzerlerine peynir serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...