Izgara sebzeli yaz salatası 

Müjgan Yurtseven tarif defterinden... Salataya çok yakışan hardallı sosu mevsim salatası için de kullanabilirsiniz.

Izgara sebzeli yaz salatası 
Yaşam
Giriş: 16 Temmuz 2024 10:20 Güncelleme: 16 Temmuz 2024 10:20
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Tarif defterimden;

Kabak, patlıcan ve kapya biberi ızgara yaparak taze yeşillikler, avokado ve peynirle buluşturduğum leziz ve sağlıklı yaz salatası...


Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika


Malzemeler:

  • 1 orta boy sakız kabağı
  • 1 bostan patlıcan
  • 1 kapya biber
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

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Sosu için malzemeler;

  • 1 yemek kaşığı balzamik sirke
  • 1 tatlı kaşığı hardal
  • 3 - 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • Yarım limonun suyu
  • 2 diş sarımsak, ezilmiş
  • 1 çay kaşığı tuz

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  • 100 gr Yedikule marul
  • 7 - 8 dal roka
  • 8 - 9 dal dereotu
  • 1 avokado, küp küp doğranmış
  • 100 gr Ezine peynir, küp küp doğranmış




Yapılışı:

*Kabak ve patlıcanı 1 cm kalınlığında olacak gibi doğrayın (patlıcan iri olduğundan uzunlamasına ikiye bölüp doğradım). Kapya biberi de kabaca doğrayın. Doğranmış sebzelere 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip harmanlayın ve tost makinesinin en yüksek ısı ayarında ızgara yapın.


*Sos malzemelerini karıştırın.


*Marul, roka ve dereotunu yıkayıp sebze kurutucusunda veya kağıt mutfak havlusuyla iyice kurulayın, hepsini kabaca doğrayıp geniş bir kaba alın. Avokado, ızgara sebzeler ve sosu ilave edip karıştırarak servis tabağına geçirin. Üzerlerine peynir serpiştirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...


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