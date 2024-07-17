Üniversitede hangi bölümü okumalıyım?

YKS puanınız geldi ve üniversite bölümleri arasında bir tercih yapmanız gerekiyor. Geri dönülmez bir yolda gibi hissetseniz de baştan söylemek gerek, her şeyin bir telafisi vardır. Siz yine de meslek seçimi için ayaklarınızı sağlam yere basın ve bazı ipuçlarını dikkate alın. “Hangi üniversite bölümünü seçmeliyim?” sorusu "hangi meslekte mutlu olurum?" sorusundan başlar ancak birçok kriterle devam eder. Meslek seçimi için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var!

Bana uygun mesleği nasıl bulabilirim? İdeal kariyer yolu nedir?

Bir kariyer yolunun tanımı, bir kişinin sahip olduğu işten farklıdır. Kariyer yolunuz, birbiriyle bağlantılı bir dizi eğitimsel veya işle ilgili öğrenme deneyimlerinden, mesleki sorumluluklardan ve iş unvanlarından oluşur. İnsanlar tasarım, matematik, teknoloji, eğitim, tıp ve daha pek çok alanda tutkuyla iş veya deneyim seçebilirler. İdeal olarak, kariyer yolunuz sizi daha büyük profesyonel hedeflerinize götürmelidir. Örneğin, bir kişinin yazar olmak gibi uzun vadeli bir hedefi olabilir. Bu durumda, kariyer yolları gazetecilik, edebiyat veya ilgili bir konuda lisans derecesi ile başlayabilir. Yazar olmaya doğru giden kariyer yolu önce küçük yayınevlerinde çalışmayı, içerik yazarlığı yapmayı ve bir dizi yaratıcı yazarlık kursuna gitmeyi gerektirebilir.

Para kazandıran hobiler Bölüm ve meslek seçimi için güçlü yanlarınızı belirleyin Kulağa klasik bir yöntem gibi gelse de güçlü yanları belirlemek oldukça incelikli bir iştir. Müzik kulağınız iyi olabilir ama insanları yönetmekte daha iyi olabilirsiniz. Belki de bu iki yeteneğinizi birleştirecek ve enstrüman çalmak yerine orkestra şefliği için eğitim alacaksınız! Yeteneğinizi hangi alanlarda kullanabileceğiniz konusunda geniş çaplı düşünün. Tüm becerilerinizin ve güçlü yanlarınızın bir listesini yapın. İyi olduğunuz şeyleri gerçekten düşünmek için biraz zaman ayırın. Fiziksel becerilerinizi gözden geçirin. Harika bir konuşmacı olabilir, güçlü mekansal muhakeme ve yön bulma becerilerine sahip olabilir veya sakin bir mizaca sahip olabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her becerinizi listeleyin. Bunu yaparken arkadaşlarınızdan da mutlaka yardım alın. Bir zihin haritası yapın Zihin haritası görsel bir organizasyon aracıdır. Bir kariyerde aradığınızı özetlemenize veya tanımlamanıza yardımcı olması için diyagramları, notları ve hatta resimleri kullanabilirsiniz. Zihin haritası, yaratıcılığı davet eden bir tekniktir, dolayısıyla belirli bir formata bağlı kalmanız gerekmez. Büyük bir boş kâğıt parçası alın ve size çekici gelen fikirleri, cümleleri veya konuları not edin. Ayrıca kişilik tipinizle veya hayatınız veya kariyerinizle ilgili genel fikirlerle ilgili kelimeler veya resimler yazmayı veya çizmeyi de seçebilirsiniz. Bu, zihninizi temizlemek ve toparlamak için kullanacağınız faydalı bir yöntemdir.

Tutkularınızı tespit edin Yapmaktan hoşlandığınız, iyi olduğunuz şeyleri gözden geçirin. Doğada vakit geçirmek, diğer kültürleri incelemek, makinelerin çalışma prensibini öğrenmek, bağış toplamak, insanlara yardım etmek gibi şeyler listeye girebileceği gibi yemek pişirmek, araba kullanmak, temizlik yapmak gibi birçok aktivite bu listeye girebilir. Bazı şeyler sadece rahatlamak veya bir gruba ait olmak için sevdiğiniz aktiviteler olabilir ancak yapmaktan gerçekten zevk aldığınız, sizi heyecanlandıran, yorucu görünse de yormayan şeyler mesleğinize açılan kapı olabilir. Para kazanmak elbette önemlidir ancak mutlu olmayacağınız bir işte bütün gününüzü ve yıllarınızı geçirmek size paradan daha fazla şey kaybettirir. Bu içerik de ilginizi çekebilir: Paradan daha önemli 8 şey REKLAM Profesyonel çalışanlarla görüşün Size uygun olmayan iş türlerini elemek, daha iyi odaklanmanızı sağlar. Bunu yapmanın en iyi yolu, hayal ettiğiniz meslekteki gerçek çalışma şeklini daha iyi tanımaktır. Alanında profesyonel kişilerle görüşün, Linkedin’de aktif olun ve üniversitede tercih edeceğiniz veya sizi ikinci bir üniversite okumaya iten mesleğin hayal ettiğiniz gibi olup olmadığını anlamaya çalışın. Çalışma saatleri, çalışma ortamları, kullanılan araç ve gereçler ve bunların sizin fiziksel koşullarınız ile uyumluluğu önemlidir. Öncelikle hangi üniversitelerde hangi bölümler olduğunu bulun. Ardından ilgili sektörde yer alan firmalara bakın. Okumaya gideceğiniz şehir, kampüsün ve yurtların yeri, yaşadığınız şehirdeki iş olanakları ve profesyonel yaşam koşullarını öğrenin ve hepsini kendi özelliklerinizle birlikte ele alın. Üniversitede okuyacağınız bölümü seçerken bunlara dikkat edin.

Emeklilik döneminizi hayal edin Bu zamanda emekli olmak çok cazip görünmeyebilir. Ancak emekliliği gelecek olarak düşünün ve hayatınızın ilerleyen yıllarında geriye dönüp baktığınızda ne yapmış olarak yaşlanmak istediğinizi bulun. Bunu hemen bilemiyorsanız sorun değil, üzerinde düşünmek için biraz zaman harcayabilirsiniz. Belki çocukların hayatında bir fark yaratmak, yeni bir teknolojinin gelişmesi için çalışan ekipte olmak, sürdürülebilir yaşam uygulamaları geliştirmek veya yaşlılara neşe vermek gibi birçok amaç bulabilirsiniz. Ne ile tanınmak istediğinizi veya ne ile kendinizi göstermek istediğinizi belirlemek, kariyer yolunuzu seçmenize yardımcı olur. Yaşlandıkça işin sizi nasıl etkileyeceğini düşünün. Örneğin, iş yoğun fiziksel emek gerektiriyorsa, yaşlandıkça sürdürmek zor olabilir. Kendi beklentilerinizi önceliğe alın Toplumsal beklentiler yerine kendi isteklerinize odaklanın. Aile üyelerinizden, arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden ve toplumdan belirli bir yolu izlemeniz için baskı hissetmeniz yaygın bir durumdur. Ve bunu yapmak onları mutlu etse de muhtemelen sizi mutlu etmeyecektir. Başkalarının sizden beklentilerini bir kenara bırakın ve gerçekten ne yapmak istediğinizi düşünün. Bir kariyer yolu seçmek, kendi güçlü yönleriniz, zayıf yönleriniz, ilgi alanlarınız ve değerleriniz hakkındaki kapsamlı bilgiye dayalı kişisel bir karar olmalıdır. Örneğin, babanız sizden aile davaları şirketini devralmanızı bekliyorsa, ancak siz avukat olmaktansa lise öğretmeni olmayı tercih ediyorsanız, kalbinizin sesini dinleyin. İlk başta üzgün olsa da, sevdiğiniz bir şeyi yaptığınızı görmek, hukuk kariyerinin sizin için doğru seçim olmadığını anlamasına yardımcı olacaktır. Bunun için biraz cesarete ihtiyacınız olabilir ancak konuşmaya değer. Çünkü bu sizin hayatınız! Manipülatif cümlelere verebileceğiniz tepkiler ise şunlar olabilir.