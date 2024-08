Yazın arabanızda bırakmamanız gereken 10 şey

Yaz ayları, güneşin kavurucu sıcaklarıyla birlikte birçok kişinin tatil, seyahat veya günlük işlerini halletmek için arabalarını daha sık kullandığı bir dönemdir. Ancak, yazın artan sıcaklıklar araç içindeki sıcaklığı tehlikeli derecelere yükseltebilir.

Güneşli bir günde hava sıcaklığı 21 dereceyken bile arabanızın içi 43 derecenin üzerine çıkabilir. Hava sıcaklığı 27 dereceyi geçtiğinde ise araç içindeki sıcaklık 54 ile 78 derece arasında değişebilir. Bu durum, araç içinde bırakılan eşyaların zarar görmesine, hatta tehlikeli durumlar yaratmasına yol açabilir. İşte yazın arabanızda bırakmamanız gereken bazı önemli eşyalar...

1. İlaçlar

Çoğu ilacın etiketinde oda sıcaklığında saklanması gerektiği belirtilir. Bazı ilaçlarda ise güneş ışığından uzak tutulması gerektiğine dair bir uyarı etiketi bulunur. İlaçları arabada bırakmak, sadece erimelerine yol açmaz, aynı zamanda kimyasal yapısını da değiştirebilir. Birçok durumda, bu ilaçların etkinliğini azaltabilir. İlaçlarınızı yanınıza almak veya evde tutmak en iyisidir.

2. Elektronik eşyalar

Güvenlik nedeni ile bilgisayarlarınızı veya kameralarınızı arabada bırakmamanız gerektiğini zaten biliyorsunuzdur ama yaz aylarında kesinlikle bırakmamalısınız. Isı, elektronik cihazlarınızdaki metal ve/veya bataryayı eritebilir ve arabanız düşündüğünüzden çok daha sıcak olabilir.

3. Güneş kremi

Güneş kremi yazın dışarıdayken kullanmak için arabada bırakmanın iyi bir fikir olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak, güneş kremi oda sıcaklığında tutulması gereken bir üründür ve sıcak havalarda patlayabilir. Metal veya plastik tüplerin sıcak arabaların içinde patladığı bilinmektedir. En iyisi, güneş kremini evde uygulamak ve yanınıza almaktır.

4. Çakmaklar

Çakmaklar, arabada her zaman bulabileceğiniz eşyalardan biridir.Yaz aylarında arabada bırakmayı iki kez düşünmelisiniz. Ancak, güneş kremi gibi, sıcaklık ve basınç çakmakların patlamasına neden olabilir. Çoğu çakmak etiketinde 49 dereceyi aşan sıcaklıklara maruz bırakılmaması gerektiği yazar ki bu sıcaklık, bir arabanın kolayca ulaşabileceği bir sıcaklıktır.

5. Plastik su şişeleri

Bu, basit bir uyarı gibi görünse de herkesin hala yaygın olarak yaptığı bir hatadır. Yazın susuz kalmamak için su içmeniz gerektiğini biliyoruz, ancak plastik şişeleri arabada bırakmak büyük bir hata. Sadece eriyip arabanızda korkunç bir koku bırakmakla kalmaz, plastik suyun içine toksinler de salabilir. Arabanızda unuttuğunuz bir plastik su şişesi varsa, bu suyu asla içmeyin. Plastik ürünlerin altındaki numaralar ne ifade ediyor?

6. Piller

Çoğumuzun arabasında bir yerde saklı duran başka bir eşya. Piller sıcak bir arabada bırakılmamalıdır çünkü sızabilirler. Zararlı pil asidi, cilt ve göz tahrişi de dahil olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olabilir.

7. Yiyecek ve içecekler

Sıcak bir arabada bırakılan yiyecekler ve içecekler hızla bozulabilir. Özellikle süt ürünleri, et, balık ve diğer çabuk bozulan gıdalar, bakterilerin hızla üremesine neden olabilir ve bu da gıda zehirlenmesine yol açabilir.

8. Aerosol kutuları

Deodorantlar, saç spreyleri ve diğer aerosol kutuları sıcak bir arabada bırakılmamalıdır. Aerosol kutuları, ısıya maruz kaldıklarında basınç altında patlayabilir, bu da hem arabanıza hem de çevrenize ciddi zararlar verebilir.

9. Kozmetik ürünler

Ruj, fondöten, krem gibi kozmetik ürünler sıcak bir arabada eriyebilir veya bozulabilir. Bu ürünlerin kimyasal yapısı yüksek sıcaklıklar nedeniyle değişebilir ve ciltte tahrişe neden olabilir.

10. Önemli belgeler

Kimlik, pasaport, ehliyet gibi önemli belgeler ve evraklar, sıcak bir arabada bırakıldığında zarar görebilir. Isı, mürekkepleri bozabilir veya kağıtları bükebilir, bu da belgelerinizi kullanılamaz hale getirebilir.

