Giysileri kırıştırmadan, ayakkabıları deforme etmeden valiz nasıl hazırlanır? İşte bilinçli tatil valizi için ipuçları...

Kaç gün kalacaksınız ona göre liste yapın

Hafta sonu kaçamakları veya uzun tatilleriniz için valizinizi hazırlamadan önce mutlaka plaj kıyafetinizi ve akşam yemeklerini temel alın. Buna göre kafanızda her gün için ayrı kombinler düşünün. Yaptığınız kombinler dışında yanınıza ekstra kıyafet almamaya çalışın. Yanınıza alacağınız kıyafetlerin birbirine yakın renklerde olmasına çok dikkat edin. Böylece hem kombinleme şansınız olur hem de her kıyafetin altına başka renk ayakkabı taşımaktan kurtulursunuz. Yanınıza en fazla 3 ayakkabı alın. Terlik ve sandaletler topuklu ayakkabılara göre daha az yer tutar, bu yüzden 2-3 tane alabilirsiniz, topuklu ayakkabı takıntınız yoksa 1 tane topuklu yeter. Yanınıza siyah bir elbise almayı unutmayın, mini siyah elbiseler hem gündüz hem de gece kurtarıcınız olacaktır. Gündüz parmak arası terliklerinizle, akşamları ise topuklu ayakkabı ve aksesuvarlarınızla tamamlayacağınız maksi elbiseleri valizinizde mutlaka bulundurun. Açık renkli, tişört ve gömlek, şort, etek, mayo, bikini unutmamanız gereken diğer parçalardan.

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Değerli eşyalar el çantasına

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Valiziniz dışında mutlaka yanınıza bir el çantası alın. Bu çantanın çok küçük olmamasına dikkat edin çünkü içine valizinize sığmayan eşyalarınızı da koyabilirsiniz. Asla kaybetmek istemediğiniz tüm eşyalarınızı, el çantanız müsaitse iç çamaşırlarınızı, tatilde okumayı düşündüğünüz kitaplardan birkaçını, müzik dinlemek için iPod’unuzu el çantanıza koyabilirsiniz. Sürekli aldığınız ilacınız varsa, bavulunuzda değil el çantanızda taşıyın.

Bakım ürünlerinin seyahat boylarını taşıyın!

Saçınıza çok mu önem veriyorsunuz? Şampuanınız, saç kreminiz, saç spreyiniz sizin olmazsa olmazlarınızdan. Üstelik kurutma makineleri veya düzleştiricileri olmadan seyahat düşünemiyorsunuz. Unutmayın bu aletler valizde çok yer tutar. Yazın sıcakta da bu aletleri kullanmak zor olur. Bunun için yaz aylarına uygun saç modeli tercih edebilirsiniz, örneğin su dalgasını saç spreyi yardımıyla veya piyasada bulunan diğer saç ürünlerinden yararlanarak ellerinizle de yapabilirsiniz. Ayrıca bu yaz geriye taranmış ıslak saçlar çok moda. Unutmayın, bu yılın saç trendi doğal saçlar. Eğer bu aletleri götürmek istiyorsanız, küçük ve pratik modelleri tercih edebilirsiniz. Bu aletlerin portatif, kolay taşınır modelleri seyahat için çok uygun.

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Güneş koruyucularını unutmayın

Güneşe maruz kalan ve kuruyan cildiniz için nemlendirici, parfüm, makyaj temizleyici ve aseton gibi malzemeleri ayrı ayrı poşetlere koyarak kozmetik çantanıza yerleştirin. Güneş kremi ve bronzlaştırıcıyı eksik etmeyin. Birkaç gün bile olsa rutin bakımınızdan fedakârlık etmek istemiyorsanız birçok kozmetik ürününün tatil için uygun küçük boyları var, onlardan edinebilirsiniz. Makyaj malzemesi olarak su geçirmez maskaranız, sürekli kullandığınız göz kaleminiz ve rujunuz yeterli olacaktır.

Gereksiz eşyalara yer yok!

Hepimizin yaptığı hatalardan biri valize gereksiz ayakkabı, kıyafet ve çanta koyarak yer işgal etmek. Tıka basa yapılan valizlerde eşyalarınız kırışır. Ayrıca yer tasarrufu için, kırılacak aksesuvarlarınızı, takılarınızı ve banyo malzemelerinizi katlanabilen, esnek, fermuarlı kumaş çantalara koyup bavulunuzun bir köşesine yerleştirebilirsiniz.

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Bunları unutmayın!

Birbiriyle kolay kombinlenebilen, birbiriyle alakalı tarzlardaki kıyafetleri seçin.

Ani hava değişimleri için ince bir hırka ya da denim ceket gerekli olabilir.

Telefon, iPad ya da bilgisayarınızla gidiyorsanız mutlaka şarjlarınızı yanınıza alın.

Diş macunu, şampuan, duş jeli gibi ürünlerin seyahat boylarını tercih edin, böylelikle valizde gereksiz yer tutmazlar.

Hem gece hem de gündüz giydiğiniz ayakkabıları tercih edin, böylelikle bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz.

Yaz tatili olduğu için güneş yanıklarıyla tatilizi zehir etmek istemiyorsanız yüksek faktörlü kremleri mutlaka yanınızda bulundurun.

Yaz tatili olduğu için güneş yanıklarıyla tatilizi zehir etmek istemiyorsanız yüksek faktörlü kremleri mutlaka yanınızda bulundurun. Yanınıza en fazla kullandığınız ve tüm kıyafetlerinizle uyum sağlayacak aksesuvarlar alın.

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Tekne

Tüm gününüzü teknede güneş ve denizle haşır neşir olarak geçireceğiniz için lüksten uzak parçalar yani bikini, mayo, tişört, gömlek ve elbiselerden oluşan en rahat kıyafetlerinizi valizinize koyun. Ayrıca yüksek korumalı güneş koruyucunuz, büyük hasır şapkanız ve güneş gözlüğünüz plaj çantanızda mutlaka bulunsun. Akşam serinliği için ince bir sweatshirt almayı unutmayın. Karaya inecekseniz bir sneaker çok işinize yarar.

Tatil köyü

Bikini, mayo, pareo üçlüsünün yanı sıra akşam yemekleri için mini elbiseler, şort ve gömlek kombinleri ayrıca şık sandaletlerle valizinizi hazırlayabilirsiniz. Tiril tiril pantolonlar üzerine tamamlayacağınız şık bir bluz ve buna benzer kombinlerden oluşan spor ve şık görünümlü kıayafetler çabasız şıklığınızı garantiler.

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Yurt dışı

Yurt dışı tatiliniz için valiz hazırlarken gideceğiniz ülkenin iklimini iyice analiz ettikten sonra hazırlık yapmanızda yarar var. Valizinizi fazla eşyayla doldurmamak ve kilo sınırını aşmamak için planlı davranın, gün bazında ve birbirleriyle kombinlenebilen ufak ayrıntılarla farklı görünümlere bürünebilen kıyafetler seçmeye özen gösterin.

Sportif

Sportif tatil planları olanlar için valizde bulunması gereken en önemli parçalar bikini, mayo, board şort, kasket, tişört, flip flop, yedek spor ayakkabısı, bol bol havlu, yüksek faktörlü güneş kremi ve güneş gözlüğü. Bunların dışında serin akşamlar için jean, sweatshirt eklemeyi unutmayın. Deniz dışında tenis, golf gibi sporlarla tatilinizi renklendirmek istiyorsanız, yanınızda mutlaka spor ayakkabı ve çorap götürmenizde fayda var.

Romantik

Balayı tatiliniz yaza denk geliyorsa ya da partnerinizle romantik bir yaz tatili yapmayı planlıyorsanız, valizini şık ve romantik parçalarla doldurmaya hazır olun. Hanım hanımcık elbiseler, şık bluzlar, mini etekler, renkli bikiniler, görünümünüzü hareketlendirecek aksesuarlar ve platform topuklu sandaletlerle biraz kendinizi şımartabilirsiniz.

Hafta sonu kaçamağı

Küçük bir valize plaj kombinlerinizi yapıp koyarsanız 2-3 günlük tatilinizde çok rahat edersiniz. Gündüz iki şort, tişört, pareo, flip flop; akşam ise mini bir elbise yeter de artar.