Yatağını toplayan kişiler daha bakımlı

Yapılan bir araştırmaya göre, yatağını toplayan ve toplamadan güne devam eden kişiler arasında bazı karakter farklılıkları var.

+ Sonra Oku
Yatağını toplayan kişiler daha bakımlı

Amerika’da uyku konusunda yapılan bir araştırmaya göre, her sabah yatağını toplayanlar ve dağınık bırakanların karakterleri arasında birkaç zıtlık bulunuyor. Yatağını toplayanlar, “sabah insanı” olarak adlandırılan kişiler. Alarmlarını tekrar tekrar kapatarak uykuya devam eden “gece kuşlarının” aksine, alarmla tek seferde uyanıyorlar veya alarm kullanmadan, kendi kendilerine uyanıyorlar. Bu grup, diğerlerine göre ortalama olarak 16 dakika erken uyanıyor. Ortalama uyku süresi her iki grupta da 6,5 saat olarak aynı iken, yatağını toplamayan grubun uyku kalitesi daha düşük olarak dikkat çekiyor.

 

Gündüz uykularında da farklar görülüyor. Gündüz şekerleme yapmak istediklerinde, yatağını toplama alışkanlığı olan kişiler ortalama 50, diğer grup ise ortalama 43 dakika uyuyabiliyor. Yatağını toplama şekli ile kişilik tipleri arasında nasıl bir bağlantı olduğunu anlamak için daha derin araştırmalara gerek olsa da yatağını toplayanların öz disiplin sağlamada daha rahat oldukları dikkat çekiyor.   

 

Amerikan Uyku Akademisi ve Uyku Araştırmaları Topluluğu’nun önerisine göre yetişkinler için en az 7 saat uyku öneriliyor.

 

Araştırma sonuçlarına göre, yatağını toplayanlar en çok sağlık ve teknoloji alanlarında çalışıyor. Maceracı, kendine güvenen, kişisel bakımına özen gösteren ve girişken özellikleriyle öne çıkıyorlar. Yatağını toplamayanlar ise tezat gibi görünse de en çok muhasebe alanında çalışıyorlar. Bu grup içinde iş hayatında yer almayanlar ise utangaç, karamsar, kaygılı kişilik özelliklerine en çok sahip olan kişiler olarak tespit edilmiş. Yatağını toplayanlar en çok caz müzik ve romantik filmleri tercih ediyor. Yatağını toplamayanlar ise çoğunlukla rock müzik ve komedileri tercih ediyor. Farklı toplumlarda farklı kişisel zevkler olsa da yatağını toplamak evrensel bir güne başlama yöntemi. Bu bakımdan yatağını toplama davranışları bazı zevklerle de bağlantılı görünüyor.

 

Amerika’daki Ulusal Uyku Birliği adlı kuruluşun yaptığı bir araştırmaya göre ise yataklarını düzelten insanların daha iyi bir gece uykusu uyuma olasılığı, diğerlerine göre %19 oranına kadar yüksek. Nasıl bir ortamda uyuduğunuzu hissetmekle iyi bir gece uykusu arasında pozitif yönde bağlantı olduğu tahmin ediliyor.

 

Kaynak

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Geçmiş travmalarını iyileştirebilecekleri bir berber dükkanı...
Geçmiş travmalarını iyileştirebilecekleri bir berber dükkanı...
Dijital Topuklar 2019’da “Cüret Et”ti
Dijital Topuklar 2019’da “Cüret Et”ti
Çok ilginç ikinci el eşyalar!
Çok ilginç ikinci el eşyalar!
Rüyalarımızı yönetmek mümkün mü?
Rüyalarımızı yönetmek mümkün mü?
Bu dövmeler olmamış!
Bu dövmeler olmamış!
Arılar hakkında hiç bilmediğiniz 14 bilgi
Arılar hakkında hiç bilmediğiniz 14 bilgi
Telefon bağımlıları için özel kaldırım yapıldı
Telefon bağımlıları için özel kaldırım yapıldı
Yön bulma yetenekleriniz regl döngünüze bağlı
Yön bulma yetenekleriniz regl döngünüze bağlı

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Yumurta sarısını böyle ayırın!
    Yumurta sarısını böyle ayırın!

    Süresi : 01:46 İzlenme : 1084

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X