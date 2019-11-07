Yatağını toplayan kişiler daha bakımlı

Yapılan bir araştırmaya göre, yatağını toplayan ve toplamadan güne devam eden kişiler arasında bazı karakter farklılıkları var.

Amerika’da uyku konusunda yapılan bir araştırmaya göre, her sabah yatağını toplayanlar ve dağınık bırakanların karakterleri arasında birkaç zıtlık bulunuyor. Yatağını toplayanlar, “sabah insanı” olarak adlandırılan kişiler. Alarmlarını tekrar tekrar kapatarak uykuya devam eden “gece kuşlarının” aksine, alarmla tek seferde uyanıyorlar veya alarm kullanmadan, kendi kendilerine uyanıyorlar. Bu grup, diğerlerine göre ortalama olarak 16 dakika erken uyanıyor. Ortalama uyku süresi her iki grupta da 6,5 saat olarak aynı iken, yatağını toplamayan grubun uyku kalitesi daha düşük olarak dikkat çekiyor.

Gündüz uykularında da farklar görülüyor. Gündüz şekerleme yapmak istediklerinde, yatağını toplama alışkanlığı olan kişiler ortalama 50, diğer grup ise ortalama 43 dakika uyuyabiliyor. Yatağını toplama şekli ile kişilik tipleri arasında nasıl bir bağlantı olduğunu anlamak için daha derin araştırmalara gerek olsa da yatağını toplayanların öz disiplin sağlamada daha rahat oldukları dikkat çekiyor.

Amerikan Uyku Akademisi ve Uyku Araştırmaları Topluluğu’nun önerisine göre yetişkinler için en az 7 saat uyku öneriliyor.

Araştırma sonuçlarına göre, yatağını toplayanlar en çok sağlık ve teknoloji alanlarında çalışıyor. Maceracı, kendine güvenen, kişisel bakımına özen gösteren ve girişken özellikleriyle öne çıkıyorlar. Yatağını toplamayanlar ise tezat gibi görünse de en çok muhasebe alanında çalışıyorlar. Bu grup içinde iş hayatında yer almayanlar ise utangaç, karamsar, kaygılı kişilik özelliklerine en çok sahip olan kişiler olarak tespit edilmiş. Yatağını toplayanlar en çok caz müzik ve romantik filmleri tercih ediyor. Yatağını toplamayanlar ise çoğunlukla rock müzik ve komedileri tercih ediyor. Farklı toplumlarda farklı kişisel zevkler olsa da yatağını toplamak evrensel bir güne başlama yöntemi. Bu bakımdan yatağını toplama davranışları bazı zevklerle de bağlantılı görünüyor.

Amerika’daki Ulusal Uyku Birliği adlı kuruluşun yaptığı bir araştırmaya göre ise yataklarını düzelten insanların daha iyi bir gece uykusu uyuma olasılığı, diğerlerine göre %19 oranına kadar yüksek. Nasıl bir ortamda uyuduğunuzu hissetmekle iyi bir gece uykusu arasında pozitif yönde bağlantı olduğu tahmin ediliyor.

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