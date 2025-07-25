Karamelize kayısı tatlısı

Servis: 3 - 4 kişilik
Hazırlama & karamelize etme süresi: 25 dakika
Malzemeler:
- 5 adet büyük boy kayısı
- 20 adet frenk üzümü veya yaban mersini gibi orman meyveleri
- 1 yemek kaşığı mapple şurup
- 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi şekeri veya esmer şeker
- Yarım çay kaşığı tarçın
- Vanilyalı dondurma
- Antep fıstığı veya kavrulmuş file badem
Yapılışı:
*Kayısıları ortadan ikiye bölerek çekirdeklerini çıkartın. Oyuk tarafı yukarı gelecek gibi aifriyer haznesine yerleştirin. Oyuklara frenk üzümü veya yaban mersinlerini pay edin. Üzerlerine sırayla mapple şurup, şeker ve tarçını serpiştirin.
*180 derece ısıya ayarlanmış airfriyer da kayısılar karamelize olana kadar 20 dakika pişirin.
*Üzerlerine Antep fıstığı veya file badem serpiştirin, yanında vanilyalı dondurma ile servis edin.
Kısa bir not: Airfriyer yerine 180 derecede önceden ısıtılmış fırında karamelize edebilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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