Karamelize kayısı tatlısı

Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama & karamelize etme süresi: 25 dakika

Malzemeler:

5 adet büyük boy kayısı

20 adet frenk üzümü veya yaban mersini gibi orman meyveleri

1 yemek kaşığı mapple şurup

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi şekeri veya esmer şeker

Yarım çay kaşığı tarçın

Vanilyalı dondurma

Antep fıstığı veya kavrulmuş file badem

Yapılışı:

*Kayısıları ortadan ikiye bölerek çekirdeklerini çıkartın. Oyuk tarafı yukarı gelecek gibi aifriyer haznesine yerleştirin. Oyuklara frenk üzümü veya yaban mersinlerini pay edin. Üzerlerine sırayla mapple şurup, şeker ve tarçını serpiştirin.

*180 derece ısıya ayarlanmış airfriyer da kayısılar karamelize olana kadar 20 dakika pişirin.

*Üzerlerine Antep fıstığı veya file badem serpiştirin, yanında vanilyalı dondurma ile servis edin.

Kısa bir not: Airfriyer yerine 180 derecede önceden ısıtılmış fırında karamelize edebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...