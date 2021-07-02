3. doz aşı ne zaman yapılmalı?

50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanları 3'üncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecekler. Peki, 3'üncü doz aşı ne zaman yapılmalı? İki doz Sinovac aşısı olanlar hangi aşıyı yaptırmalı? Covid'e yakalananlar hangi aşıyı tercih etmeli?

3. doz aşı ne zaman yapılmalı?
Sağlık
02 Temmuz 2021 Cuma

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığın sağlanması için 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına yönelik 3'üncü doz aşılama başladı.


Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız 1 Temmuz'dan itibaren istedikleri aşıyla 3'üncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir" dedi.


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Bakan Koca: 3'üncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun 3'üncü doz aşıların gerekliliği konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu aktararak, "Buna göre, 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşıyla olursa olsun 3'üncü doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 3'üncü doz aşının hangi aşı türüyle olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3'üncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığıyla istediğiniz aşıyı 3'üncü doz olarak yaptırabilirsiniz" dedi.


Uzmanlar, "İki doz inaktif aşı (Sinovac) olanların 3'üncü doz inaktif aşı olmasını ve BioNTech aşısı olanların 3'üncü doz olmasını katiyen önermiyor ve doğru bulmuyoruz" açıklamasında bulundu.


BioNTech aşısı olanlar; 3'üncü doza gerek yok

Prof. Dr. Şenol, "Türk Tabipler Birliği Pandemi Çalışma Grubu olarak bizim bir önerimiz vardı. 'Sağlıkçılara ve 50 yaş üzeri kişilere acilen BioNTech aşısıyla bir pekiştirme dozu yapalım' dedik. Dünkü açıklamadaki öneri çok kafa karıştırıcı bir şekilde sunuldu. 3'üncü doz önerisi denildi, dünyada 3'üncü doz önerisi yok.


İkincisi; süre ve aşı seçiminden bağımsız olarak herkes her istediği aşıyı olabilir denildi. Bu da yanlış; çünkü iki doz BioNTech aşısı olmuş kişiler çok iyi korunuyor. 3'üncü dozu sarf etmek yazık. Belki sonbaharda yeni, bambaşka bir varyant nedeniyle 3'üncü doza aylar sonra ihtiyacımız olacak. İnsanlara BioNTech aşısı yeni yapılmışken, 3'üncü doz için hiçbir gereklilik de yok, bilimsel bir veri de yok" diye konuştu.


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Prof. Dr. Şenol, sözlerini şöyle sürdürdü: "3'üncü dozunu yaptıran 100 küsur sağlık çalışanı arkadaşımız arasında 3'üncü dozu yine Sinovac yaptıranlar vardı. 3'üncü doz Sinovac'ın tekrar antikoru yükseltip yükseltmeyeceği konusunda bir çalışma yok. Zaten sahada uygulanan bir aşıyı 6 ay sonra yeniden yapmaya gerek yok, bunun işe yarayacağını gösteren bir kanıt da yok. Özetle 3'üncü dozun inaktif aşı olmasını ve BioNTech aşısı olanların 3'üncü doz olmasını katiyen önermiyor ve doğru bulmuyoruz."


İki doz Sinovac aşısı olana BioNTech aşısı öneriliyor

İki doz Sinovac aşısı olanlara 3'üncü doz olarak BioNTech aşısını öneren Prof. Dr. Unutmaz, sözlerine şöyle devam etti: "3'üncü dozu da Sinovac aşısı olursanız onun etkisi çok fazla olmayacaktır; kısa süreli bir etkisi olur. Aşıları farklı yapmak bağışıklık açısından da iyidir. İngiltere'de AstraZeneca aşısı olanlara ikinci doz olarak BioNTech aşısı tavsiye ediliyor. Almanya'da da durum böyle. Bu bakımdan böyle bir tavsiye varken 3'üncü doz kesinlikle BioNTech aşısı tavsiye edilmeli"


Aşıdan 1-2 ay sonra 3'üncü doz yapılmalı!

ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olan İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, "3'üncü doz yapılması, Sinovac aşısı olanlar için tavsiye edilecek bir durum. Sinovac aşısının ikinci dozunu olduktan 1-2 ay sonra 3'üncü dozun yapılması çok iyi olur; ama bu sürenin belirlenmesi lazım. Çünkü Sinovac aşısı yeterince bağışıklık oluşturmuyor. Ağır hastalıktan ölümleri etkiliyor ama virüsün bulaşıcılığını çok fazla azaltmıyor. Özellikle de Delta varyantı çok daha bulaşıcı" açıklamasında bulundu.


Haber: Demet Demirkır


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