Sivrisinekler neden bazı insanları daha çok ısırır?

Sivrisinekler son derece seçici böceklerdir ve bir kişiyi hedefe alırken genetik faktörlerden o an ne içtiğimize kadar uzanan geniş bir yelpazeyi değerlendirirler,. İşte sivrisinekleri size çeken şaşırtıcı bilimsel nedenler ve o sinir bozucu kaşıntılarla başa çıkmanın yolları:

1. Kan grubu ve nefesimiz

Sivrisineklerin kime konacağını belirleyen en önemli faktörlerden biri kan grubudur. Journal of Medical Entomology dergisinde yayımlanan kontrollü bir bilimsel çalışmada, sivrisineklerin 0 kan grubuna sahip kişilere, A grubundakilere kıyasla neredeyse iki kat daha fazla konduğu saptandı. Araştırmacılar, derimizden salgılanan ve kan grubumuzu ele veren bazı özel kimyasalların bu çekimde büyük rol oynadığını belirtiyor.

Florida Üniversitesi'nden Entomoloji (Böcek Bilimi) Profesörü Jonathan F. Day'e göre, kan grupları bir faktör olsa da asıl belirleyici olan vücudumuzun yaydığı "birincil" ve "ikincil" sinyaller. Nefes verirken ürettiğimiz karbondioksit, sivrisinekler için en önemli birincil sinyal konumunda. Profesör Day, genetik nedenler veya yüksek metabolizma hızı yüzünden daha fazla karbondioksit üreten kişilerin, bu böcekler için çok daha çekici bir hedefe dönüştüğünü vurguluyor.

2. İkincil sinyaller: Laktik asit, vücut ısısı ve kıyafet rengi

Peki sivrisinekler bizi karbondioksit yayan cansız bir nesneden (örneğin bir otomobilden) nasıl ayırt ediyor? Profesör Day, tam bu noktada "ikincil sinyallerin" devreye girdiğini belirtiyor. Örneğin egzersiz sırasında kaslarda oluşan ve deri yoluyla atılan laktik asit, sivrisineklere hedefin canlı olduğuna dair açık bir mesaj veriyor.

Bunun yanı sıra sivrisineklerin rüzgardan korunmak için yere çok yakın uçtuklarını belirten Day, harika bir görüş yeteneğine sahip olan bu böceklerin ufuk çizgisiyle zıtlık yaratan renkleri aradığını söylüyor. Yani koyu renkli kıyafetler giydiğinizde, açık renklilere kıyasla çok daha net bir şekilde göze batıyorsunuz. Vücut ısısı da çok önemli bir dokunsal sinyal; sivrisinekler teninize konduklarında kanın yüzeye daha yakın olduğu sıcak bölgeleri arıyor ve yapısal olarak vücut ısısı yüksek olan kişiler doğrudan hedef haline geliyor.

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3. Isırılma riskini artıran durumlar

Cleveland Clinic'ten Dermatolog Melissa Piliang da yaşam tarzı ve sağlık durumunun bu çekiciliği doğrudan artırdığına dikkat çekiyor. Piliang, "Vücut ısınız yüksekse, çok hareket ediyorsanız veya alkol alıyorsanız sivrisinekler için daha cazip hale gelirsiniz. Ayrıca hamilelik veya fazla kilolu olmak da metabolizma hızını artırdığı için riski yükseltir" diyor.

Sivrisinek ısırıklarından korunmak için ne yapmalı?

Profesör Day, sivrisineklerin gün ortasında pek aktif olmadığını, özellikle gün doğumu ve gün batımında seçici olarak ortaya çıktıklarını belirterek açık hava planlamalarının buna göre yapılmasını öneriyor. Riskli saatlerde uzun kollu, nefes alan ve açık renkli giysiler tercih edilmeli.

Dermatolog Piliang ise hastalık riski taşıyan bölgelerde DEET içeren sinek kovucu spreylerin en etkili çözüm olduğunu vurguluyor. DEET maddesinin sağlığa zararlı olduğu yönündeki tartışmalara karşı, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) 2014 yılında yaptığı kapsamlı inceleme referans gösteriliyor. Bu çalışmaya göre, söz konusu spreylerin normal kullanımı; hamileler, emziren anneler ve çocuklar da dahil olmak üzere insan sağlığı için hiçbir risk oluşturmuyor. Ayrıca limon otu (citronella) mumlarının işe yaradığını gösteren bilimsel bir kanıt bulunmadığını hatırlatan Piliang, rüzgarda uçamayan sivrisinekleri uzak tutmak için ortamda sadece bir vantilatör çalıştırmanın çok daha etkili olacağını ekliyor.

Sivrisinek ısırığından sonra kaşıntı nasıl geçer?

Eğer ısırıldıysanız Piliang'ın çok net bir uyarısı var: Orayı asla kaşımayın. Kaşıdıkça ciltte daha fazla histamin salgılanır, bu da kaşıntıyı daha da artırır ve cildin tahriş olmasıyla enfeksiyon riski doğar.

Bunun yerine ısırılan bölgeye bir buz küpü koymak en pratik ve etkili çözümdür. Piliang, soğuk hissi ile kaşıntı hissinin beyne aynı sinir üzerinden iletildiğini, beynimizin bu iki hissi aynı anda algılayamayacağı için buz koyduğunuz anda kaşıntının mucizevi şekilde kesileceğini açıklıyor. Çok fazla ısırığınız varsa hidrokortizonlu hafif kremlerden veya gün içinde uyku yapmayan alerji ilaçlarından da destek alabilirsiniz.

Kaynak: Jenna Birch. "So THAT'S Why Mosquitoes Bite Some People More Than Others" (2026) Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/why-mosquitoes-bite-blood-type

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