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Hamilelik

Bebekler anne karnında nasıl öğreniyor?

Ana rahminde edindiğimiz öğrenme, yaşam boyunca bize eşlik eden belirli duyumlar ve çağrışımlar üretiyor. İşte doğum öncesi öğrenme hakkında her şey...

Bebekler anne karnında nasıl öğreniyor?
Giriş: 08 Eylül 2025, Pazartesi 15:00
Güncelleme: 08 Eylül 2025, Pazartesi 15:00

Doğum öncesi öğrenme hakkında bilgi çok yaygın değildir, ancak son zamanlarda yapılan birkaç araştırma bunun gerçekleştiğini ve mümkün olduğunu doğruluyor. Varoluşumuzun çok erken dönemlerine dair hiçbir anımız olmasa da, gerçek şu ki, ana rahminde edindiğimiz öğrenme, yaşam boyunca bize eşlik eden belirli duyumlar ve çağrışımlar üretiyor.

Doğum öncesi öğrenme

Eğitim ve doğum öncesi öğrenme, toplumsal düzeyde çok yaygın olmayan veya pek bilinmeyen bir konudur. Bu gelişim biyolojiktir, aynı zamanda biyopsiktir ve eğiticidir. Ebeveynler olarak bebek henüz anne karnındayken yaptığımız temas, bilinçli ya da bilinçsiz iletişim ile yakından ilişkilidir ve buna bağlıdır.

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Bebekler anne karnında ağlar mı?

Bir bebek anne karnında neler öğrenebilir?

Ünlü ve başarılı bilim insanı Annie Murphy Paul, son araştırmalara göre bir bebeğin anne rahminde olduğu andan itibaren öğrenmeye başladığını doğruluyor. İnanması zor olsa da ya da şimdiye kadar konuşulmamış olsa bile, bu öğrenmeler en önemlisi olabilir.

Anne sesini tanır ve öğrenirler

Anne karnında bebeği taşıyan kişinin sesi, bariz sebeplerden dolayı en çok tanımladıkları ve en sevdikleri sestir. Bu tanımadır, dolayısıyla ilk öğrenme ve ilişkilendirmedir.

Lezzetleri öğrenirler

Bebeğin tatları alamadığını düşünebiliriz ama bu doğru değil. Gerçek şu ki, hamile kadının yediği yiyeceklerin birçok aroması vardır ve fetüs genellikle onları yutar. Bu yüzden doğduklarında ve büyüdüklerinde, bu yiyecekleri tercih ederler ve tadına bakarlar. Yeni doğan bebekle iletişim yazısını okumak için tıklayınız...

Bir dil öğrenirler

Bebekler anne karnında duyduklarına göre çevrelerindeki insanların dilini ve yaşadıkları yerde konuşulan dili öğrenmeye başlarlar. Hatta 2009 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre bebekler anadillerinin aksanıyla ağlarlar.

Anneden öğrenirler

Kokulardan, seslerden, duygulardan ve hatta kullandığı ürünlerden hamile kadının çevresinin bir parçası olan her şey bebek tarafından bir şekilde alınır. Bu veriler ve bebeğin annesi aracılığıyla aldığı bu algılar bilgi olarak birleştirilir.

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Bebekler ne zaman konuşmaya başlar?

Bu aşamada bebeğe nasıl öğretebiliriz?

Dokunma yoluyla

Elimizle göbeği okşadığımızda veya bu bölgeye farklı dokulu şeyler ile dokundurduğumuzda, bebek bu hareketleri algılayabilir. Bu uyaran beyne ulaşana kadar iletilir ve beynin bu kısmında hareketlere neden olur.

Görme yoluyla

Hem doğal hem de yapay ışık, anne karnından bebeğe farklı yoğunluklarda ulaşabilir. Aslında araştırmacılar, fetüslerin insan yüzü şeklindeki noktaları görme olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Bu, bir bebeğin dış dünyaya katılmadan çok önce tepki verdiğini gösterir. Bebeğiniz sizi neden seviyor, biliyor musunuz? yazısını okumak için tıklayınız...

İşitme yoluyla

Bebek, etrafındaki birçok şeyi, durumu ve insanları bu duyuyla yakalayabilir ya da algılayabilir. Sesler kaydedilir ve bebekler onları saklar ancak belki doğduğunda belirli müzikleri hatırlayamazlar. Hamileliğin yaklaşık 18. haftasında bebek, annesinin mide seslerini ve kalp atışlarını dinleyebilecektir.

Motor sistem ve duygusal durum aracılığıyla

Anne karnındayken bebek annenin sabit bir pozisyonda olup olmadığını algılayarak dengeyi geliştirir. İç kulaklarından kaynaklanan çok iyi gelişmiş bir kişisel alan duygusuna sahiptirler. Ayrıca fetüs, plasenta aracılığıyla annesinin zihinsel ve psikolojik durumuyla ilgili mesajları algılayabilir.

Referanslar

"How Babies Can Learn in the Womb and 4 Ways to Help Them Do It". Şuradan alındı: https://brightside.me/inspiration-family-and-kids/how-babies-can-learn-in-the-womb-and-4-ways-to-help-them-do-it-803380/

1

1. Anne karnındaki bebeğin duyu sistemlerinin gelişme sırası hangisidir?

2

2. Cenin, sesleri ve tatları ayırmayı öğrenebilir ve bunları doğduktan sonra hatırlayabilir. Edindiği bilgiler, bebeğin doğum öncesi ve doğum sonrası hayatında bir köprü görevi görür.

3

3. Anne karnındaki bebeğin tat alma duyusu, gebeliğin kaçıncı ayından itibaren işlevsel hale gelir?

4

4. Belli tatları (sarmısak, anason gibi) düzenli olarak yiyen hamile kadınların bebekleri, doğumdan sonra bu tatları tercih etme eğilimi gösterir.

5

5. Ceninin deri hassasiyeti, hamileliğin 7’nci ve 20’nci haftaları arasında gelişir.

6

6. Rahimdeki bebeğin vestibüler (denge) sistemi hamileliğin:

7

7. Doğmamış bebeğin koku alma duyusunun fonksiyonel hale geldiği zaman aralığı hangisidir?

8

8. Cenin, hamileliğin kaçıncı ayından itibaren işitmeye başlar?

9

9. Hamileliğinin son haftalarında her gün ninni söyleyen kadınların bebekleri, doğumdan sonra aynı ninniyi dinlemeyi tercih eder.

10

10. Hamileliğinin son haftalarında her gün aynı masalı okuyan kadınların bebekleri, doğumdan sonra aynı masalı dinlemeyi -başka bir kadın okusa bile- diğer masallara göre tercih eder.

11

11. Bebek, anne karnında kaçıncı haftadan itibaren göz kapaklarını hareket ettirmeye başlar?

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brush-purple Yorumlar
Misafir 30 Eylül 2022, Cuma

bilgilendirici oldu