Bebekler uyurken neden güler?

Dünyada yenidoğanın gülümsemesinden daha güzel ne olabilir ki... Peki yenidoğan uyurken neden güler? Rüya mı görüyorlar yoksa annelerinin karnındaki zamanlarını mı hatırlıyorlar? İşte bebeklerin uyurken gülümsemelerinin nedenleri...

Bebekler uyurken neden güler?
Anne - Baba
18 Ağustos 2021 Çarşamba

Bir bebeğin gülümsediğini görmek kadar dokunaklı bir şey olabilir mi? Çoğu ebeveyn için güzel ayların yorgunluğunu ve uykusuz saatlerini bir dereceye kadar telafi eden bir an. Bu büyülü an genellikle bebekler uyurken daha yaygındır. Bebek rüya mı görüyor? Yoksa annelerinin karnındaki zamanlarını mı hatırlıyorlar? Peki bebeklerin uyurken gülümsemelerinin arkasında neler var?


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Bebekler aslında daha doğmadan gülümser

Bebeğinizi ultrasonda gülümserken görecek kadar şanslıysanız, olmayacak şeyleri hayal ettiğinizi düşünmeyin. 4D ultrason kullanan 500'den fazla hamile kadını inceleyen bir araştırma, 31 fetüsün gerçekten gülümsediğini keşfetti. Hepsi ortalama 3.21 saniye süreyle gülümsedi. Bu şekilde bilim adamları, bebekler daha anne karnındayken ve doğumlarından çok önce bile kendiliğinden gülümsemelerin oluştuğunu belirledi.


Doğumdan önce anne rahmindeki bebekleri izlememizi sağlayan yeni teknolojiler sayesinde, fetüslerin de hamile kaldıktan 18 hafta sonra esnediklerini keşfetmek mümkün hale geldi. Bebeğiniz 26. hafta civarında, gülümseyebilir, göz kırpabilir ve hatta rahminizin içinde ağlayabilir. Bu yüz ifadeleri, doğum anına bir tür hazırlık olarak geliştirdikleri istemsiz reflekslerdir.

İlk gülümsemeler refleksif ve istemsiz hareketlerdir

Bebeğin anne karnında yaptığı bu hareketler refleks hareketler olarak kabul edilir. Yani, bebekler söz konusu olduğunda genellikle içsel bir iyilik hissi olan bir uyarana ani bir tepkidirler. Birçoğumuzun aksine, bebeklerin aslında gülümsediklerinin farkında olmaması çok muhtemeldir, bu nedenle, tekmelediklerinde ya da başparmağını emdiklerinde olduğu gibi kaslarının istemsiz hareketindendir.





Gülümsemeler için doğru zaman

Yenidoğan uyurken normalde 2 uyku evresinden geçer: Derin uyku ve aktif uyku. Hızlı Göz Hareketi'nin kısaltması olan REM olarak da bilinen aktif fazın, yoğun beyin aktivitesi tarafından üretildiği düşünülmektedir. Bu, uykuya daldıktan yaklaşık 60 - 90 dakika sonra gerçekleşir. Ancak uyku döngüler halinde çalışır bu nedenle REM, derin uykuyla da değişecektir. Bununla birlikte, bebeklerimizin vücutlarının istem dışı hareketleri olarak büyük olasılıkla gülümsediğini, yüzünü buruşturduğunu veya bacaklarını gerdiğini tam olarak REM uykusu sırasında göreceğiz.


Gülümsemek

Konuşamadıkları için hem gülümsemek hem de ağlamak bebeğin temel iletişim aracıdır. Bu, en azından doğumdan sonraki ilk anları için geçerlidir. Ayrıca yapılan başka araştırmalar, bebeklerin doğduktan günler hatta saatler sonra bile sosyal varlıklar olduklarını kanıtlamayı başardığını da göstermiştir.


Bu nedenle gülümsemeleri, yanaklarını okşamak, tekrar temiz hissetmek gibi olumlu duygulara veya yatıştırıcı hislere de bir yanıt olabilir. Sesler, kokular ve tatlar gibi hoş anılar da bir bebekte gülümsemeyi tetikleyebilir.


Anne karnındaki bebek ne zaman hareket etmeye başlar?
Anne karnındaki bebek ne zaman hareket etmeye başlar?

Yeni doğanlar rüya görmezler ama hafızaları vardır

Mışıl mışıl uyuyan bir bebeğe baktığımızda, genellikle onun gülümsemesini de görürüz. Bu mutlaka rüya gördükleri anlamına gelmez. Aslında, bu pek mümkün değildir çünkü yeni doğmuş bir bebek henüz hatırlamak için yeterli deneyime ve hayal etme kapasitesine sahip değildir. Beyinleri hala bu kapasiteleri kazanmak için büyüyor.


Yaşamın ilk haftalarında uyumak, bebeklerin beyinlerini geliştirmelerine, bilgileri işlemelerine ve anne karnında şekillenmeye başlayan hafızayı pekiştirmelerine yardımcı olmak gibi çok özel işlevlere sahiptir. Yapılan araştırma sonucunda, bebeklerin doğduktan birkaç saat sonra annesinin ve babasının sesini tanıdığı gözlemleyerek kanıtlanmıştır.



Kaynak: https://brightside.me/wonder-curiosities/why-newborns-smile-when-theyre-sound-asleep-802943/


Bebekler anne karnında ne yapar?

Bebeklerin anne karnındaki görüntüleri yüzünüzü gülümsetecek!

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