Güneş bugün Neptün'e karşıt açı yaparak bazı bulanık duyguları ön plana çıkarıyor; ancak aynı zamanda Plüton'la üçgen açıya yaklaşıyor. Kendimizi yönsüz hissedebilir veya günlük hayatın gerçekleriyle yüzleşmeye hazır olmayabiliriz. Ruhsal açıdan yenilenmek için biraz geri çekilmeye ihtiyaç duyabiliriz. İnsanları gözümüzde gereğinden fazla büyütme veya onları idealize etme eğilimi şu anda doruk noktasına ulaşabilir. Bu durum yalnızca insanlar için değil, durumlar ve nesneler için de geçerli olabilir. Şimdi eylem ile düşünme ve değerlendirme arasında daha iyi bir denge kurmanın zamanı. Daha hassas ve savunmasız olabiliriz; ancak insanları veya durumları yanlış algılamaya da yatkınız. Gerçekleşmemiş hayallerimizi veya arzularımızı başkalarına yansıtmamaya dikkat etmek en iyisi. İrade gücümüz düşük ve algılarımız net değilken, büyük finansal girişimlerde bulunmak veya resmi anlaşmalar yapmak için daha uygun zamanlar var. Ancak gün ilerledikçe Güneş-Plüton üçgenine daha fazla yaklaşıyoruz. Bu açı, içimizde birikmiş hayal kırıklıklarını dışa vurmak için harika çıkış yolları sunuyor. Bu transit sayesinde kendimizi yapıcı biçimde ifade edebileceğimiz kanallar bulmak ve üzerimizdeki gereksiz yüklerden kurtulmak her zamankinden daha kolay. Bu enerji güne daha fazla ciddiyet ve yoğunluk katıyor ve enerjimizi kendi yararımıza olacak şekilde odaklamamıza yardımcı oluyor. Bir konunun derinliklerine inmek tatmin edici ve ödüllendirici olabilir. Bu etkinin altında son derece becerikli ve verimli hareket edebiliriz. Bu enerji, başarılı olmamıza veya hedeflerimizi ilerletmemize yardımcı olacak insanları ve durumları hayatımıza çekmek için uygun koşullar yaratıyor. Ortak hedefler ve ilgi alanları bizi başkalarıyla birbirimize bağlıyor. Şimdi odak noktamız, hayatımızdaki olumsuz unsurları ortadan kaldırmak. Özellikle kişisel ilgi alanlarımızı ve sosyal hedeflerimizi takip ederken bunu yapmak, daha güçlü bir inanç ve kararlılıkla ilerlememizi sağlayabilir. Bu transit iş birliğini ve pratik becerileri destekliyor. Geçmişimizden yararlanma ve yeteneklerimizi, iletişim becerilerimizi, zekâmızı ve sahip olduğumuz kaynakları değerlendirme fırsatı bulabiliriz. Yaşadığımız hayal kırıklıklarından bir amaç veya misyon çıkarabiliriz.