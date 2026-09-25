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Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 26 Eylül 2026 Cumartesi
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Eylül Cumartesi

26 Eylül 2026 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 25 Eylül 2026, Cuma 08:08
Güncelleme: 25 Eylül 2026, Cuma 08:08
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Güneş bugün Neptün'e karşıt açı yaparak bazı bulanık duyguları ön plana çıkarıyor; ancak aynı zamanda Plüton'la üçgen açıya yaklaşıyor. Kendimizi yönsüz hissedebilir veya günlük hayatın gerçekleriyle yüzleşmeye hazır olmayabiliriz. Ruhsal açıdan yenilenmek için biraz geri çekilmeye ihtiyaç duyabiliriz. İnsanları gözümüzde gereğinden fazla büyütme veya onları idealize etme eğilimi şu anda doruk noktasına ulaşabilir. Bu durum yalnızca insanlar için değil, durumlar ve nesneler için de geçerli olabilir. Şimdi eylem ile düşünme ve değerlendirme arasında daha iyi bir denge kurmanın zamanı. Daha hassas ve savunmasız olabiliriz; ancak insanları veya durumları yanlış algılamaya da yatkınız. Gerçekleşmemiş hayallerimizi veya arzularımızı başkalarına yansıtmamaya dikkat etmek en iyisi. İrade gücümüz düşük ve algılarımız net değilken, büyük finansal girişimlerde bulunmak veya resmi anlaşmalar yapmak için daha uygun zamanlar var. Ancak gün ilerledikçe Güneş-Plüton üçgenine daha fazla yaklaşıyoruz. Bu açı, içimizde birikmiş hayal kırıklıklarını dışa vurmak için harika çıkış yolları sunuyor. Bu transit sayesinde kendimizi yapıcı biçimde ifade edebileceğimiz kanallar bulmak ve üzerimizdeki gereksiz yüklerden kurtulmak her zamankinden daha kolay. Bu enerji güne daha fazla ciddiyet ve yoğunluk katıyor ve enerjimizi kendi yararımıza olacak şekilde odaklamamıza yardımcı oluyor. Bir konunun derinliklerine inmek tatmin edici ve ödüllendirici olabilir. Bu etkinin altında son derece becerikli ve verimli hareket edebiliriz. Bu enerji, başarılı olmamıza veya hedeflerimizi ilerletmemize yardımcı olacak insanları ve durumları hayatımıza çekmek için uygun koşullar yaratıyor. Ortak hedefler ve ilgi alanları bizi başkalarıyla birbirimize bağlıyor. Şimdi odak noktamız, hayatımızdaki olumsuz unsurları ortadan kaldırmak. Özellikle kişisel ilgi alanlarımızı ve sosyal hedeflerimizi takip ederken bunu yapmak, daha güçlü bir inanç ve kararlılıkla ilerlememizi sağlayabilir. Bu transit iş birliğini ve pratik becerileri destekliyor. Geçmişimizden yararlanma ve yeteneklerimizi, iletişim becerilerimizi, zekâmızı ve sahip olduğumuz kaynakları değerlendirme fırsatı bulabiliriz. Yaşadığımız hayal kırıklıklarından bir amaç veya misyon çıkarabiliriz.

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26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugün Güneş ve Neptün karşıt açıdayken insanları net bir şekilde göremeyebilir ve durumları gerçekçi değerlendirmekte zorlanabilirsin. Hatta başkalarının seni doğru şekilde görmeme ihtimali daha da yüksek olabilir. Şu anki rahatsızlıktan kaçınmak cazip gelse bile, bunu teşvik etmemek için elinden geleni yapmalısın; çünkü uzun vadede bu durum senin aleyhine işler. Birisi senden kesin bir yanıt veya net bir bağlılık bekleyerek üzerinde baskı kuruyorsa, ortamdan uzaklaşmak isteyebilirsin. Seni hayal kırıklığına uğratan hayaller yerine sana ilham veren hayallere bağlanmak çok daha iyi olduğundan, mevcut planlarında ve hedeflerinde gördüğün eksikliklerden korkma. Bu transit, gerçekleşmemiş ihtiyaçları, hayalleri ve arzuları ön plana çıkarma eğilimindedir. Ancak gün ilerledikçe Güneş-Plüton üçgeninin etkisiyle, daha sağlıklı ilişkiler kendini geliştirmek için güçlü bir motivasyon kaynağı olabilir. Danışmanlık, düzenleme, müzakere ve sosyal bağlantılar kurma konuları öne çıkabilir. Burcundaki Dolunay'a doğru ilerliyoruz ve duygular oldukça yoğun. Şu anda çok önemli bir farkındalık veya yoğun bir idrak yaşayabilirsin.

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26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugün Güneş ve Neptün arasındaki yıllık karşıt açı, bazı konularda geçici bir kafa karışıklığı yaratabilir. Güneş şu anda haritandaki altıncı evden geçerken iş ve sağlık konularına olan ilgin oldukça yüksek, ancak bu hafta iş ve dinlenme arasında ya da fiziksel sağlık ile zihinsel/duygusal sağlık arasında olumlu bir denge kurmakta zorlanabilirsin. Bugün hayal kırıklığı veya yanlış değerlendirmeler gündeme gelebilir ve sağlıklı bir denge noktası bulana kadar enerji seviyelerinde dalgalanmalar yaşayabilirsin. Bu noktaya ulaşabilmek için bazı beklentilerini törpülemen ve enerjini biraz daha kontrollü kullanman gerekebilir. Bugünkü transitler sana, bedeninin doğal enerji ritimleriyle mücadele etmek yerine onlara saygı göstermeni hatırlatıyor. Ayrıca enerjini yeniden toplamana yardımcı olacak daha fazla ilhama ihtiyaç duyduğunu fark edebilirsin. Gün ilerledikçe karmaşık duygusal meseleleri ve sorunları çözümlemeye çalışabilirsin. Şu anda özellikle yaratıcı ve çözüm odaklı olabilirsin; elindeki sınırlı imkânlarla bile en iyi sonucu ortaya çıkarabilir, sahip olduklarını en verimli şekilde değerlendirebilirsin. Şimdiki amaç, üretken olmak ve başardıklarından tatmin duymaktır.

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26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, yaratıcı, kendini ifade etmeye yönelik ve romantik uğraşlar açısından genel olarak güçlü bir dönemdesin, ancak bu süreçte bazı zorluklar ve iniş çıkışlar yaşanabilir. Güneş-Neptün karşıtlığı her yıl gerçekleşen bir transit olup beklentilerini gözden geçirmen gerektiğini hatırlatır. Ayrıca özellikle bu yıl sosyal yaşamında hayal kurma, zihninde canlandırma ve inanma yönündeki gerçek ve geçerli ihtiyaçlarına daha fazla önem vermeni ister. Bir arkadaşlığındaki belirsiz veya muğlak bir durumu sorguluyor olabilirsin ya da ruhuna yakın, seni gerçekten anlayan biriyle güçlü bir bağ kurmayı özlüyor olabilirsin. Şu anda olayları net bir şekilde görebildiğimiz bir dönem değil; bu nedenle önemli konularda acele etmek yerine biraz beklemek daha iyi olacaktır. Geçici olarak ilhamını kaybetmiş hissediyorsan, kendini yenilemek için kısa bir mola vermek sana iyi gelebilir. Bugün kalbini tamamen açmak, risk almak için ideal bir gün değil. Yavaşlamanın, biraz soluklanmanın ve bunun en iyisi olduğuna güvenmenin zamanı! Gün ilerledikçe Güneş-Plüton transiti devreye giriyor ve seni daha anlamlı uğraşlara yöneltiyor. Kişisel ilgi alanların, hobilerin veya romantik hayatın konusunda kendini daha tutkulu hissedebilirsin. Hoş ve güçlü duygular yaşamaktan keyif alman, hatta bir ilişkide önemli bir ilerleme veya dönüm noktası yaşaman mümkün.

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26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugün Güneş Neptün'le karşıt açıdayken itibarın, kariyer konuların veya aile ve yaşam koşullarınla ilgili iniş çıkışlara karşı kendini daha savunmasız hissedebilirsin. Bir konuda nerede durduğunu ya da nereye doğru ilerlediğini bilemeyebilirsin ve bu belirsizlik motivasyonunu zayıflatabilir. Hayatındaki biri hedeflerini desteklemiyor olabilir ya da senin net hedeflerin olmayabilir. İtibarın konusunda hassas olabilirsin ve uzun vadeli planların veya kariyerinle ilgili belirsizlikler, ev hayatından aldığın keyfi etkileyebilir. Sezgilerin konusunda da zorlanabilir, onlara güvenip güvenmemen gerektiğinden emin olamayabilirsin. Bu da karar vermeyi belirsiz hale getirebilir. Gerçekte ise bu ay yaşam koşulların, ailenle olan ilişkilerin ve özel hayatın güçleniyor. Şu an yaşadığın duygusal düşüş, beklentilerini, hayallerini ve hedeflerini mevcut durumunla daha iyi örtüşecek şekilde yeniden ayarlaman gerektiğini hatırlatıyor. Hayatına daha fazla anlam katma arayışın devam ediyor ve bu süreçte bazı engellerle karşılaşman kaçınılmaz. Gün ilerledikçe Güneş-Plüton üçgenine doğru ilerliyoruz ve sen bir sorunun köküne inmeye hazırsın. Gizli mesajı veya asıl amacı anlamaya çalışıyorsun ve kalıcı değeri olan ya da senin için özel bir anlam taşıyan projelere ve uğraşlara yöneliyorsun. Duygusal anlamda kendini "yenilemek" tatmin edici olabilir. Aileyle veya evde gerçekleştirilen iyileştirici ve huzur verici faaliyetler destekleniyor.

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26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, bu günlerde Güneş'in haritandaki ikinci evden geçişiyle maddi ve fiziksel dünyaya daha fazla odaklanıyorsun. Ancak bugünkü transitlerle birlikte yaşadıkların, ruhsal anlamda bir tür tatminsizliğe işaret edebilir. Güneş'in Neptün'le karşıt açı yapması, maddi veya mahrem konularla ilgili kafa karışıklığı yaratabilir. Zamanını veya enerjini tüketen insanlarla arana sınır koyman gereken bir durumla karşılaşabilirsin. Her yıl gerçekleşen bu transit, ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarına daha fazla önem vermen gerektiğini hatırlatıyor. Pratik açıdan, şimdilik büyük alışverişler yapmaktan, borç vermekten veya borç almaktan kaçınman iyi olabilir; en azından olayları daha net görene kadar. Birinin niyetlerinden emin değilsen, şu anda sorunu çözmek için zorlamak yerine ihtiyaçlarını incelemek daha doğru olacaktır. Beklentilerinin kendine veya ilişkilerine gereğinden fazla baskı uygulayacak kadar yükseldiği yaşam alanlarını gözden geçir. Bununla birlikte, Güneş-Plüton transiti de etkili ve gün ilerledikçe kendini rahat bir şekilde hırslı ve hedef odaklı hissedebilirsin. Bir iş veya proje kurmak ve büyütmek yönündeki arzularını beslemek için güçlü bir enerji seninle. Şimdi gizli fırsatları ve adeta altın madeni değerindeki potansiyelleri keşfetmeye çalış. Özellikle yeteneklerin, paran, işin ve sağlığınla ilgili tutumların konusunda kendini geliştirme ve iyileştirme ön planda.

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26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, bu günlerde Güneş'in haritandaki ikinci evden geçişiyle maddi ve fiziksel dünyaya daha fazla odaklanıyorsun. Ancak bugünkü transitlerle birlikte yaşadıkların, ruhsal anlamda bir tür tatminsizliğe işaret edebilir. Güneş'in Neptün'le karşıt açı yapması, maddi veya mahrem konularla ilgili kafa karışıklığı yaratabilir. Zamanını veya enerjini tüketen insanlarla arana sınır koyman gereken bir durumla karşılaşabilirsin. Her yıl gerçekleşen bu transit, ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarına daha fazla önem vermen gerektiğini hatırlatıyor. Pratik açıdan, şimdilik büyük alışverişler yapmaktan, borç vermekten veya borç almaktan kaçınman iyi olabilir; en azından olayları daha net görene kadar. Birinin niyetlerinden emin değilsen, şu anda sorunu çözmek için zorlamak yerine ihtiyaçlarını incelemek daha doğru olacaktır. Beklentilerinin kendine veya ilişkilerine gereğinden fazla baskı uygulayacak kadar yükseldiği yaşam alanlarını gözden geçir. Bununla birlikte, Güneş-Plüton transiti de etkili ve gün ilerledikçe kendini rahat bir şekilde hırslı ve hedef odaklı hissedebilirsin. Bir iş veya proje kurmak ve büyütmek yönündeki arzularını beslemek için güçlü bir enerji seninle. Şimdi gizli fırsatları ve adeta altın madeni değerindeki potansiyelleri keşfetmeye çalış. Özellikle yeteneklerin, paran, işin ve sağlığınla ilgili tutumların konusunda kendini geliştirme ve iyileştirme ön planda.

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26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bu günlerdeki transitler genel olarak moralini yükseltme eğiliminde ve kişisel ilgi alanlarını ilerletmek açısından özel bir dönemdesin. Ancak bugün Güneş-Neptün karşıtlığı, amacını anlayana kadar enerjini ve motivasyonunu düşürebilir. Bir kişi veya durumla ilgili idealist düşünceler ile en kötüsünü hayal etmek arasında gidip gelebilirsin. En iyi sonuçları elde etmek için umutlarını başka yerlere bağlamak yerine sevdiğin şeylere odaklan. Hazırlıksız veya dağınık durumdaysan, şu anda yaşanan herhangi bir drama olduğundan daha kötü görünebilir. Şu anda duygusal, ruhsal ve fiziksel açıdan daha hassas olduğunu kabul et ve kendini fazla zorlamaya veya her şeyi gereğinden fazla düşünmeye biraz ara vermek için elinden geleni yap. Hayatında daha fazla anlam bulabilmek için özel ve anlamlı bir şeyle bağlantı kurmaya yönelik güçlü bir ihtiyaç keşfedebilirsin. Bunu son dönemde fiziksel konulara verdiğin önemle birleştirmek senin için ideal olacaktır. Kendini veya herhangi bir durumu zorlamazsan şu anda gayet iyi bir durumda olacaksın. Güneş aynı zamanda Plüton'la uyumlu bir açıya doğru ilerliyor ve bu da hayatını iyileştirmenin çoğu zaman önemli içsel değişiklikler yapmak anlamına geldiğini hatırlatıyor. Kendini daha güçlü ve kontrol sahibi hissedeceğin bir duruma ve zihinsel yapıya geçmek için güçlü bir etki söz konusu. İlerlerken kendini daha güçlü hissedebilmek için nelerin değişmesi gerektiğini ve belki de nelerin geride bırakılması gerektiğini daha net görebilirsin. Yaratıcı faaliyetler açısından da oldukça destekleyici bir dönem.

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26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugün özellikle senden ne beklendiği ve senin başkalarından ne beklediğin konusunda bazı belirsizliklerle uğraşabilirsin. İş ve hizmet konuları güçlü bir şekilde öne çıkıyor, ancak kendini motive olmuş veya ne yapacağını biliyor gibi hissetmiyorsan rutin işler zorlayıcı olabilir. Perde arkasında pek çok şey olup bitiyor ve bu genel dağınıklık nedeniyle her zaman kontrolü elinde tutuyormuş gibi hissetmeyebilirsin. Enerji seviyelerin ideal olmasa da kişisel çekiciliğin ve duygusal açıdan uyarılma düzeyin şu anda oldukça güçlü. Sezgilerin çok aktif ve artan merhamet duygun seni birine yardım etmeye veya bir hizmet sunmaya yöneltebilir. Bugün çekim ve cazibe güçlü olsa da belli ölçüde bir kafa karışıklığı yaşanması muhtemel. Şu anda hayatındaki insanları doğru şekilde "okumak" zor olabilir. Benzer şekilde, bugün heyecan verici bir proje hayal edebilirsin ancak bunu nasıl hayata geçireceğini bilmekte zorlanabilirsin. Yine de Güneş, Plüton'la uyumlu bir açıya doğru ilerliyor. Bu etki duygusal anlamda yenilenmek ve bunun değerini fark etmek açısından oldukça güçlü. Artık hayatında ihtiyaç duyulmayan bir şeyi bırakmak için de uygun bir zaman. Evinde yeniden düzenleme yapmak veya gereksiz şeyleri azaltmak sana iyi gelebilir ve bunu yaparken kendini oldukça iyi hissedebilirsin. Neyin kalması, neyin gitmesi gerektiğini daha net görebiliyorsun. Asıl mesele, neler olmadan da yaşayabileceğini fark etmek. Duygusal yüklerini ve geçmişten taşıdığın gereksiz yükleri gözden geçirip hafifletmek de sana fayda sağlayacaktır.

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26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, bu günlerde hayallerin, umutların ve sosyal hayatın genellikle olumlu bir şekilde ön planda. Ancak bugün Güneş'in Neptün'le karşıt açı yapması, gerçekleşmemiş bazı hayallerini sana yeniden hatırlatabilir ve bu durum geçici olarak moralini bozabilir. Her yıl gerçekleşen bu transit, hayatında eksik olan şeyleri ön plana çıkarıyor gibi görünür; ancak bunun tam olarak ne olduğunu belirlemek zor olabilir ve bu da belirsiz bir tatminsizlik hissine yol açabilir. İlişkilerin, arzuların ve çekildiğin kişiler konusunda bazı kafa karışıklıkları yaşayabilirsin. Bir orta nokta bulana kadar gerçeklikle hayaller arasında gidip gelme eğilimi gösterebilirsin. Bugün romantizm veya sevgi dolu duygular, nerede durduğunu bilmiyorsan, seni yorabilir. Ancak şimdilik her şeyi kesin olarak bilmek zorunda olmadığını kabul etmek sana güç kazandırabilir. Zihnini toparlamak için kısa bir mola vermekten ve belki de yeni ilham kaynakları aramaktan fayda görebilirsin. Şu anda en iyi sonuçlar için hayatındaki güzellikleri olduğu haliyle görmeye çalış. Ancak içindeki özlemleri de tamamen göz ardı etme; biraz ölçülülük ve sağduyuyla ele alındığında, bunlar seni doğru tarafa yönlendirebilir. Buna yardımcı olan Güneş-Plüton üçgeni, artık gelişmene, dönüşmene ve güçlenerek ilerlemene hizmet etmeyen bir şeyi geride bırakman için seni uygun bir konuma getiriyor. Genel olarak, Dolunay'a doğru ilerlerken gün heyecan verici ancak biraz kaotik bir enerji taşıyor. Hayal gücü güçlü ve geçici olarak biraz fazla ileri gidebilir; ayrıca yanlış anlaşılmalar ve karışık sinyaller de oldukça fazla olabilir.

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26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, sorumluluklarını yerine getirmek ve hedeflerinin peşinden gitmek açısından genel olarak güçlü bir dönemdesin, ancak bugün geçici bir düşüş yaşayabilirsin. Güneş-Neptün karşıtlığı, hedeflerini şu anki hayallerinle uyumlu hale getirmen gerektiğini ya da bir süredir görmezden geldiysen hayatındaki ekstra sihir, hayal gücü veya ruhsallık ihtiyacına daha fazla önem vermen gerektiğini hatırlatabilir. Bu durum biraz yönünü kaybetmiş veya kafası karışmış hissetmene neden olabilir. Ancak akışa bırakmak ve şu anda her şeyi bilmek zorunda olmayabileceğini kabul etmek sana yardımcı olabilir. Yaşam koşulların veya düzenlemelerin, ailen ya da kendi yeteneklerine dair güvensizliklerinle ilgili belirsizlikler bugün daha fazla öne çıkabilir. Bunlar hedeflerinin, kariyerinin veya sorumluluklarının peşinden gitmeni etkileyebilir. Bununla birlikte, bu konularda sezgilerinle yeniden bağlantı kurmak için biraz nefes almak, yönünü yeniden belirlemene yardımcı olabilir. Bu süreçte yeni ve daha iyi ilham kaynakları da keşfedebilirsin. Merkezini bulmana yardımcı olan Güneş-Plüton üçgeni, önceliklerini görmeni teşvik ediyor. Bu transit kariyer, yetenekler, para ve itibar alanlarını etkiliyor. Zor bir durumu tamamen dönüştürerek büyümek ve kendini geliştirmek için bir fırsata çevirebilirsin. Maddi kazanımlar, yeteneklerini sergileme fırsatı veya maddi durumunu iyileştirme yönünde artan bir hırs söz konusu olabilir. Şu anda seni ileriye taşıyan şey, engellerin üstesinden gelme konusundaki kararlılığın.

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26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, bugün Güneş-Neptün karşıtlığı algılarının üzerine geçici olarak bir perde çekebilir ve neye inanacağını sorgulayabilir veya odaklanmakta zorlanabilirsin. Yanlış bilgiler dolaşıyor olabilir ve zihinsel olarak seni istediğin yere götürmeyen, sürekli aynı konuların etrafında dönen konuşmaların içinde sıkışıp kalabilirsin. Sis dağılana ve gerçeklerden emin olana kadar bir konu hakkında çok erken bir şekilde söz vermemeye, kesin konuşmamaya veya resmi bir taahhütte bulunmamaya dikkat et. Bu transit, gerçekleşmemiş hayallerini veya hayatındaki tatminsizlik alanlarını görünür hale getirebilir. Geçici bir yön veya ilham eksikliği, seni dikkat dağıtıcı şeylere karşı özellikle hassas hale getirerek işlerini tamamlamanı zorlaştırabilir. Bununla birlikte, beklentilerini yeniden değerlendirmek veya gözden geçirmek için iyi bir zaman. Beklentiler bazen aslında gayet güzel olan anları bile bozabilir; bu nedenle olayları mümkün olduğunca gerçekçi değerlendirmeye çalış. Ancak ilham ve mutlulukla ilgili hedeflerine duyduğun ihtiyacı bir süredir görmezden geliyorsan, şimdi bunlara biraz daha fazla önem vermenin zamanı. Şu anda bir insanı veya durumu tam olarak okuyamayabileceğin fikriyle barışmaya çalış ve aynı zamanda etkisini gösteren Güneş-Plüton üçgeninin güçlü enerjisinden yararlan. Bu transit, hayatını yenilemek; onu tazeleyen, derin ve kalıcı değişiklikler yapmak açısından oldukça güçlü. Üstelik söz konusu olan yalnızca dış görünüşe yönelik değişiklikler değil. Duygusal yenilenme; kötü alışkanlıklardan, artık sana iyi gelmeyen durumlardan ve olumsuz tutumlardan kurtulmayı da kapsıyor. Ayrıca bugün öğrenerek ve alıştığın sınırların ötesini keşfederek bir iki kez risk almak için de uygun bir zaman.

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26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, Ay bir gün daha burcunda ilerliyor ve duygusal dünyan her zamankinden biraz daha renkli! Bugün Güneş Neptün'le karşıt açıdayken belirsiz girişimlere zaman, kaynak ve enerji yatırımı yapma konusunda dikkatli ol. Sahip olduğun şeyler ve kaynaklarınla ilgili alanlar etkilendiğinden, özellikle önemli finansal işlemlerden kaçınman çok önemli. Maddi durumun veya sahip olduğun bir şeyle ilgili bir konu şimdilik belirsizliğini koruyor olabilir. İlişkilerde ise sınırlar net olmayabilir. Bir kişi, proje veya ilişki hakkında gerçeği yansıtmayan, idealize edilmiş bir imgeye tutunmamaya dikkat et. Maddi imkânların ve kaynaklarınla ilgili belirsizlikler de şu anda ilişkilerini etkileyebilir. Netlik ve kesinlik sağlamak için bir şeyleri zorlamak yerine kendine biraz zaman tanı ve maddi ihtiyaçlarını korurken ruhsal ihtiyaçlarına daha fazla önem vermeye çalış. Bugün uygun olduğunda daha hayal gücü yüksek yönünü ortaya çıkar! Her şeyin tamamını henüz göremiyor olabilirsin, ancak gün ilerledikçe farkında olsan da olmasan da büyümene ve değişmene yardımcı olan durumlara çekilebilirsin. Özellikle biraz yalnız kalmak veya huzur içinde zaman geçirmek yoluyla kendini iyileştirme ve yeniden canlandırma fırsatları ortaya çıkabilir. Şu anda kötü bir alışkanlığı bırakmak veya uzun vadede seni güçlendirecek şekilde bir şeyi geride bırakmak için oldukça uygun bir dönem. Sana gerçekten iyi hizmet eden dürtü ve arzuları daha kolay fark edebilir, bunları sana zarar veren ve yıkıcı olanlardan ayırt edebilirsin.

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