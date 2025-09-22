Başak burcunda Güneş tutulmasının yıllık etkileri

21 Eylül’de 29 derece Başak burcunda İstanbul saatine göre 22:54’te yılın son Güneş tutulmasını yaşanacak. Tutulma; Avustralya'nın güneyinde, Pasifik, Atlantik, Antarktika bölgelerinden görülebilecek. Bu tutulma parçalı bir tutulma olduğu için dünyanın her yerinden görünmeyecek, Türkiye’den de izlenmiyor olacak.

Astrolojide güneş tutulmaları yeniay enerjileridir, yeni başlangıçları ifade eder. Ancak bu tutulma 29 derecede. 29 dereceler astrolojide anaretik derece olarak tanımlanır. Bitiş, kapanış, vedalaşma, bırakma, çözülme anlamına gelir. Dolasıyla yeni başlangıçtan ziyade bir bitirme, eleme ve kayıp temasıyla karşı karşıyayız. Bu güneş tutulmasının etkisi bir yıl boyunca aktif olarak devam edecek.

Tutulmanın an haritasına baktığımızda; İkizler burcu yükselmekte. Tutulma 29 derece Başak burcunda, Satürn 28,5 derece Balık burcundan retro poziyonda tutulmaya karşıtlık yapıyor. Mars ise Terazi burcunda 29 derecede. Jenerasyon gezegeni olan Neptün, Uranüs ve Plüton retro pozisyonda. Yeni bir düzen gelmek üzere, ancak önce prangalardan kurtulma zamanı.

Bunlar ne anlama geliyor?

Başak burcu takvimsel olarak, yılın hasat zamanına gelir. Çalışkanlığı, üretkenliği sembolize eder. Hayata, dünyaya faydalı olanı geliştirme ve düzenleme varoluşunun misyonunda vardır.

Her şeyin mutlak mükemmelliği için çabalayan enerjidir. Kusursuzluk, düzen, analiz, rutinler Başak temasıdır. Aslında hayatın omurgasıdır. Akışta gördüğünüz her şeyin kontrolü Başak sembolizmasıdır ve devamlılık için; düzensizlik içinde düzeni sağlayan bu ritm en önemli parçayken Başak enerjisi bunu çok mütavazi bir şekilde sahneye alır.

Tutulma Başak burcunun 29 derecesinde dolasıyla bahsettiğimiz kusursuzluk, mükemmellik ve düzen temaları en yüksek enerjide var olmak isterken, karşısında engelleri gecikmeleri, yaptırımları temsil eden Satürn, zorlayıcı enerjisiyle düzenin akışını ve ritmini bir süre daha bozacak ve engelleyecek gibi duruyor.

Belirsizlikten yeni bir düzen ve hayat çıkacak çok yakında… Ancak bu hemen ve kolay olmayabilir. Öncesinde bize artık iyi gelmeyen, aşılacak engelleri iyi tespit etmeli ve realist bir biçimde iyi bir plan yapmalı. Sonrasında yepyeni bir dönem hem dünya hem de bireysel hayatlarımız için bizleri bekliyor olacak.

Başak arketipi ve ZEN felsefesi

Bu tutulma ve Başak arketipi bana ZEN felsefesini hatırlattı. "Sembolik olanı, var olan enerjiyi en iyi nasıl ifade edebilirim?" diye düşünürken aklıma Zen felsefesi geldi. Başak’ın sadeliğine, mütavaziliğine, yalnızlığına ve mükemmelik arayışına Zen felsefesi çok güzel eşlik ediyor. Sanırım Başak arketipini zenden daha iyi hiçbir şey anlatamaz. Buradaki birkaç detay bize önümüzdeki dönem nasıl bir farkındalıkta olmalıyız çok iyi vurgulacaktır. Önümüzdeki dönemin vurgusu, "Sana iyi gelmeyen alışkanlığını, rutinini, ataletini, insanları, eşyaları ele" diyen bir enerji. "Bir dönemi kapat daha iyi bir versiyonunu yaratmak için ipleri eline al, erteleme, eksik bulma, kusursuzluğa takılıp yerinde sayma, daha iyi plan yapacağım derken hiçbir şey yapmamaktan uzak dur" diyen bir enerji… Aşırı plan yapmak, tüm detayları düşünmek bizi yıpratan ve ileri götürmeyen bir enerjidir. "Korkularınla yüzleş, ertelemeyi bırak ve yola çık, aksiyona geç, isteklerin ve hayalindeki yaşam için üretken ol, çalış" diyen bir enerji bizlerle bu tutulmada…

Yeni ve güzel bir yaşam inşa etmenin temel koşulu bize engel yaratan alışkanlıkları, eşyaları, insanları, rutinleri ara ara elemekten geçiyor. Bazen yeniye yer açmak için eski olanın gitmesi gerekir. Bu korkulacak bir şey değildir. Bu zaten hayatın ana ritmidir. Kaybetmekten korkup gereksiz fedakarlıklar yapmak veya hayata karşı kurban psikolojisinde olmak bize kötü hissettirmekten başka bir şey getirmez. Artık iyi gelmeyene ve olmayana değil, olana iyi hissettirene odaklan!

Zen felsefesi bize, değişimin aslında kayıp değil, yaşamın nefes alışı olduğunu hatırlatır. Yaprak nasıl dalından düşer, rüzgâr nasıl yön değiştirirse, biz de aynı akışın içindeyiz. Direnmek yerine kabullendiğimizde, hayatın sürekli yenilenen hediyelerine açık oluruz.

Zen, vedalaşmayı kayıp değil akışın bir parçası olarak görür. Ona göre hiçbir şey bize “ait” değildir; insanlar, anılar, eşyalar ve duygular sadece bir süreliğine yolumuza eşlik eder. Bu yüzden ayrılıklar, boşluklar ve kapanışlar bir başarısızlık değil, hayatın nefes alış verişi gibidir; gelir, kalır, gider… ve her gidiş, yeni bir gelişe yer açar.

Japon estetik ve düşünce dünyasının en derin kavramlarından biri olan Wabi-sabi, temelinde geçiciliği, kusurluluğu ve sadeliği kabul ederek güzellik bulma anlayışını anlatır. Başak burcunun ve modern dünyanın beklentisi mükemellik arzusunun zıttında, wabi-sabi bize şunu fısıldar; Hayat tam da eksik, kırık ve geçici olduğu için değerlidir. Hiçbir şey mükemmel değildir. Mükemmellik arayışı yerine, olanı olduğu gibi görmek huzurlu hissettirir.

Wabi; Başlangıçta “yalnızlık” ve “mütevazı sadelik” anlamı taşırken zamanla “gösterişten uzak, içten gelen dinginlik” duygusuna evrilmiştir.

Sabi; “Zamanın sessizliği” ya da “geçmişin patinası”… Eşyaların, mekânların ve ruhların zamanla kazandığı derinlik ve hikâye.

Bu iki kavram birleştiğinde “sade, kırık, yaşanmış ve geçici olanın gizli güzelliği” ortaya çıkar. İyi de kötü de hayatta geçicidir. Panik olmadan sakince yeniyi bekleme zamanı. Bazen eskiden vazgeçmek zorlayıcı olsa da yeni, tüm güzelliğiyle ve neşesiyle hayatımıza dahil olmaya hazırlanıyor. Bu tutulmayla,rutinlerinizi, gündelik yaşantınızı, işlerinizi gözden geçirin ve yeni bir plan ile yola çıkın. Size yeni bir hedef ve hayat planı iyi gelecek.

Kollektif temalarda;

Başak burcu, hizmet ve sağlık sektörünü, tarımı, toprağı, gıdayı sembolize eder. Dolasıyla bu dönem özellikle, işçi ve işçi hakları, çalışanların koşulları, çalışma rutinleri sendikalar, küçük, orta işletmeler, hastaneler, sağlık çalışanları, ilaç sektörü ve hijyenle ilgili konuları, ayrıca tarım, üretim, çiftçiler, toprak, arazi gibi alanlarla alakalı konuları, yaptırımları veya yeni düzenlemeleri de önümüzeki dönem oldukça sık duyabiliriz.

Özellikle gıda üretimi, tarımsal verimlilik, iklim değişikliğiyle ilgili konular; çifçilerin mağduriyetleri, emekçinin emeğini alamaması veya mahsüllerin ziyan olması gibi tarımı ve toprağı ilgilendiren konulara dikkat etmekte fayda var. Doğal olanı daha çok korumak, ayrıca insan sağlığına uygun tarım potansiyelleri ve koşulları arttırmanın yollarını aramak bu dönem daha destekleyici olacaktır.

Türkiye haritasının 4.evinde olan bu tutulma, iç güvenlik konularına, muhalefet partilerine, doğal afetlere dikkat çekiyor. Bu tutulm asiyasi gerginlik atmosferinin bir süre daha artabileceği, yasal yaptırımların çoğalabileceği potansiyelini taşıyor. Bu süreçte toprak, üretim, gıda konuları önem kazanacaktır.

Başak burcunda güneş tutulmasının sağlık alanında etkileri nelerdir?

Bu tutulmada; vücudumuzda Başak burcunun sembolize eden alanlar yani sindirim sistemi, mide ve bağırsak, diyafram, safra kesesi ve vücuttaki taşlar, vücutta bulunan parazitler ve kurtlar, kolit gibi alanlar dikkat çekiyor. Eğer bu konularda rahatsızlıklarınız var ise doktor kontrollerinizi aksatmamanızı tavsiye ederim.

Bu dönem vücudunuzda detox yapmak çok faydalı olacaktır. Beslenme rutinlerinizi gözden geçirmek, sağlıklı yaşam planı oluşturmak, bedeninize ruhunuza odaklanmak, spor yapmak kendiniz için yapabileceğiniz en iyi şeylerden.

Sindirim sistemlerini ifade eden Başak burcunda olan bu tutulma, bu dönem bir çok kişide mide ve bağırsak sorunlarını gündeme getirebilir. Önemli olan problem çıkmadan iyi ve güzel olanı uygulamak.

Artık tıp dünyası, bağırsakların ikinci duygusal beynimiz olduğunu savunuyor. Dolasıyla ruh sağlığından tutun, vücudumuzun bir çok dengesini sağlayan dinamik, bağırsakların kontrolünde. Bu dönem bağırsak sağlınızı desteklemek, beslenme rutinlerinizi gözden geçirmek size iyi hissettirecektir.

Tutulmanın hayatlarımıza güzel farkındalıklar ve güzellikler getirmesini dilerim.

Sevgilerimle,

Buşra Efe

Instagram: busra.efe_