7 Temmuz 2025 - 22 Mayıs 2033: Uranüs İkizler burcunda

Hakikat Çağının Eşiğindeyiz...

Zihin uyanıyor, bilinç sıçraması başlıyor!

Gökyüzünün en isyankâr gezegeni Uranüs, 2018’den beri yol aldığı Boğa burcunun durağanlığını geride bırakıp, hava elementine, İkizler burcuna geçiyor. Bu geçiş, sadece astrolojik bir döngü değil; aynı zamanda kolektif zihinsel bir uyanıştır.Uranüs İkizlerde iken, zihnin altını üstüne getirir. Düşünce sistemleri yıkılır, zaman bükülür, bildiklerimiz değişir, sözlerimiz büyü olur!

Fırtına öncesi duyulan gök gürültüsü...

7 Temmuz 2025'te Uranüs; 8 Kasım'a kadar kalacağı İkizler burcuna ilk ve geçici girişini yapacak ve ardından son kez Boğa burcuna geri dönecek. İkizler burcuna uzun vadeli geçişi, 26 Nisan 2026'da gerçekleşecek. Böylece 7 yıl boyunca; düşünme, konuşma, bağlantı kurma biçimimizi yeniden şekillendireceğiz.

Bu ilk geçiş, fırtına gelmeden önceki şimşek çakması gibi yaşanacak. Yıkıcı değil, aydınlatıcı olacak. Bizden; kendimizi ve diğerlerini daha çok anlamamızı, zihinsel katılığı bırakmamızı, meraklı, hızlı ve canlı yeni bir bakış açısı geliştirmemizi isteyecek.

Kova burcunun yöneticisi olarak Uranüs; enerjinin serbestçe aktığı, fikirlerin çoğaldığı ve düşüncenin yeniliklere öncülük ettiği Hava elementiyle oldukça uyumludur. Bu yüzden Uranüs, İkizler'de rahat hisseder, değişimler kolaylıkla olur.

Uranüs Merkür'ün etki alanına girdiğinde, toplumlarda bir uyanış yaşanır. Bilgiler hızlanır, bildiklerimiz yenilenir, sorgulamalar başlar, kelimeler değişir, geleneksel kavramlar bırakılır, yeni buluş ve icatlar ortaya çıkar, daha hızlı düşünür ve hayata daha evrensel bakarız. Bu süreçte; düşünce, öğrenme, medya, teknoloji, dil, ulaşım, bağlantılar ile ilgili her şey değişir. Ancak bu döngü sadece daha fazla bilgi edinmekle ilgili değildir; yaşam kodlarını yeniden yazmak ve dünyayla etkileşime girmenin yeni yollarını hayal etmekle ilgilidir.

Söz büyüdür ve her düşünce bir tohumdur!

Bu geçişte sadece ne söylediğin değil, nasıl düşündüğünü de hayatına çekersin! Sözün, dilin, niyetin, yazının titreşimi artıyor... Bilinçli konuşanlar, kalabalıklar içinde yıldız gibi parlamaya hazırlanıyor.

Ruhumuz, bu dünyaya yalnız bedenle değil, zihinle de bağlanır.

Düşüncelerimiz kaderimizi şekillendirir.

Zihin titreşimi yükseldiğinde, düşünceler realiteye dönüşür.

Uranüs–İkizler, işte bu noktada devreye girer.

Ve bize; 'Zihnini arındırmadan hiçbir devrim kalıcı olmaz' der. Zihnimiz, evrenden gelen frekansları alan bir kapıdır. Şimdi bu kapı açılıyor... Bu kapıdan; hissederek, inanarak, sorgulayarak, olumsuz düşüncelerden arınarak niyette bulunanlar geçmeye hazırlanıyor.

Zihin... bir labirenttir.

Ama içindeki ışıkla yürürsen; her fikir bir anahtar, her soru kendine doğru bir yol olur.

Uranüs İkizler geçişi, zihinsel zincirlerini kırmak isteyen ruhlara sesleniyor;

Artık kelimelerle değil, hissederek konuş.

Ezbere değil, sorgulayarak hareket et.

En büyük devrim, kendi zihninden başlayacak…

Dünyada neler olacak?

1. Küresel zihinsel dönüşüm

Toplumların düşünce biçimi kolektif olarak değişir.

Dünyaya, yaratılışa, uzaya, evrene, evrime, insanlığa dair, belki tüm tarihi değiştirecek gerçekler ortaya çıkabilir!

“Doğru bilgi nedir?” sorusu etrafında kutuplaşmalar yaşanabilir.

Toplumlar, geleneksel düşünce sistemlerini reddedip daha “açık fikirli” ve “çok yönlü” bakış açılarına yönelebilir.

Ancak bu süreçte algı yönetimi de artar; medya manipülasyonu, dezenformasyon, bilgi kirliliği yaşanabilir. Daha önce ortaya çıkmamış pek çok gerçek açığa çıkabilir.

2. Yapay zekâ devrimi & dijital bilincin doğuşu

Yapay zekânın sadece araç değil, “düşünen bir sistem” haline geldiği bir dönem başlayabilir.

Dijital ortamda; zihin okuma, düşünceyle kontrol teknolojileri gelişir.

Dijital okuryazarlık, hayatta kalma becerisi kadar önemli hale gelir.

3. Yeni ulaşım araçları ve hava teknolojileri

İkizler ulaşımı da yönetir. Uranüs’le birlikte: Elektrikli uçan araçlar, Zihinsel komutla çalışan sistemler, Işık hızına yakın iletişim teknolojileri gelişebilir.

Hava taşımacılığı alanında devrim niteliğinde gelişmeler olabilir.

Uzayda yapay uydularla küresel bir bilgi ağı kurulabilir.

4. Eğitim ve öğrenmede çöküş & yeniden yapılanma

Geleneksel eğitim sistemleri değişir.

Eğitim; daha modüler, bireysel, hızlandırılmış hale gelir.

Zihin gelişimini destekleyen teknolojiler, sanal öğretmenler devreye girebilir.

Zihin gelişimi için nöroteknolojik müdahaleler (çipler, beyin dalgası düzenleyiciler) tartışma konusu olabilir.

5. Sözün ve bilginin gücüyle savaşlar

Soğuk savaşlar artık bilgi, algı, medya, internet, yapay zeka, düşünce gücü üzerinden yapılır.

Siber savaşlar, hackleme, toplu zihinsel manipülasyonlar gündeme gelir.

“Doğru bilgiye sahip olanlar” güçlü olur.

Nükleer, atom bombası gibi konular gündeme gelebilir. Özellikle 2026 yılı, bir dünya savaşına benzeyebilir.

6. Zihinsel salgınlar & kolektif delilik – uyanış!

Ruhsal açıdan bu geçiş, kütlesel zihinsel krizlere neden olabilir; Toplu kafa karışıklıkları Gerçeklikten kopmalar, Bilgi fazlalığından kaynaklı tükenmişlik yaşanabilir.

Öte yandan bu, bir kolektif uyanış kapısıdır. Bilgiyi arayanlar ve içselleştirenler, hakikate ulaşabilir.

Meditasyon, zihinsel arınma gibi konularla ilgilenmek önem kazanır.

7. Yeni kardeşlik bilinci

İkizler kardeşlik bağlantılarını temsil eder;

Milliyetçilik azalır, evrensel birlik önem kazanır.

Vize- yurt dışı seyahatleri konusu yeniden düzenlenir.

“Senin - benim” değil, “bizim” zihniyeti gelişir.

Dünya vatandaşlığı, dijital sınırlar, evrensel dil – din konuları gündeme gelir.

Kalabalıklar birbirine dijital yolla bağlanır, böylece resmi sınırlar yokmuş gibi hissedilir.

Daha önce...

1941: Japonya Pearl Harbor’u bombaladı; ABD savaşa katıldı.

1945: Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atıldı. Uranüs–İkizler'in “hava elementi” ve “ani yıkım” sembolizmi, nükleer hava saldırılarıyla kendini gösterdi.

İletişim devrimi başladı. Radyo, propaganda, kitle iletişimi savaşı şekillendirdi.

1045: Birleşmiş Milletler kuruldu

1947: CIA kuruldu – gizli bilgi, istihbarat, siber alanın ilk temelleri.

1861: ABD’de İç Savaş başladı (Kardeş kardeşe savaş teması)

1776: ABD Bağımsızlık Bildirgesi yayınlandı.

Aydınlanma felsefesi hız kazandı. Bilgi artık sadece seçkinlere değil, halka da açılmaya başladı.

Burçlara özel etkileri...

Koç

Uranüs, zihninizi adeta yeniden programlıyor! İfade tarzınız dönüşürken, zihninizde yanan kıvılcımlarla kelimeleriniz daha güçlü ve daha çarpıcı bir hale geliyor. Bu bir yıkım değil; aksine, zihinsel yapınızın taze bir düzene kavuşması ve iletişim şeklinizde ritmin değişmesi anlamına geliyor. Artık cümleleriniz daha hızlı akacak, ani gelişmeler ve şaşırtıcı kararlar kapınızı çalacak ve ilhamla dolacaksınız. Tek yapmanız gereken, zihninizi ve dilinizi özgür bırakmak.

Bu dönem; vizyonunuzu genişletmek, yeni bilgi alanlarına adım atmak, farklı yerler keşfetmek ya da sizi anlatan fikirleri cesurca ortaya koymak için son derece destekleyicidir. Eğer merak duygunuzu bastırmaz, aksine onu pusulanız yaparsanız; önümüzdeki yedi yıl boyunca zihinsel anlamda devrimsel farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

Boğa

Uranüs 7 yıl sonra burcundan çıkarken, artık her şeyi baştan inşa etmek zorunda değilsin. Şimdi 2yeni sen’i koruyarak, değerlerini yeniden yaratma vaktindesin. Son yıllarda “gerçekten değerli olan ne?” sorusunu kendine defalarca sordun. Şimdi ise cevaplar seninleyken, yönünü; dış dünyaya ve nefsani konulara değil, içindeki sağlam ve manevi değerlere çeviriyorsun.

Bu süreç boyunca, kendine duyduğun güven beklenmedik şekilde sınanabilir. Maddi kaynaklar, kişisel değerlerin ya da çalışma, üretme şeklin değişime uğrayabilir. Yenilikçi olur, yenilikleri işine dahil eder ve kendi özgün yaratıcılığını ortaya koyarsan, kaynaklarını çoğaltabilirsin. Köklerini toprağa salarken, gökyüzüne uzanmaktan korkma.

İkizler

İkizler, Uranüs burcuna giriş yaparak seni kökten uca bir dönüşüme çağırıyor, zihnin uyanıyor, yanan kıvılcımlar yolunu aydınlatıyor! Hayatına nefes getiren, özgürleştiren bir değişim yaşamaya hazırlanıyorsun. Artık özgürlüklerini ve özgünlüğünü kısıtlayan, enerjini düşüren her şeyi bırakma ve kendi deliliğini kucaklama vakti!

Bu değişim ilk başta kafa karışıklığı yaratabilir. Çünkü Uranüs plan yapmaz, kapıyı çalar ve hayatına bir değişim dalgasıyla girer. Böylece kendinin daha özgür ve daha sezgisel bir versiyonuna uyanırsın. Ama tüm bunlar kendini yitirmen için değil, özüne kavuşman için yaşanır. Gürültünün içindeki sessiz fısıltıları, ilhamlarını ve iç güdülerini takip etmeyi unutma!

Yengeç

Bilinçdışınızda; sessiz, beklenmedik bir portal açılıyor ve kendi iç dünyanızla daha derin, daha özgür, daha özgün bir yakınlığa ilerliyorsunuz. Bu döngü sizin için dışsal bir devrim zamanı değil, aksine; rüyalarınızda, içgüdülerinizde ve duygusal alt akımlarınızda dalgalanan ince, elektriksel uyanışların zamanı.

Ruhunuz bu süreçte sizi dünyevi karmaşalardan kopararak; vizyonlara, sezgisel ilhamlara, hem mistik hem de otantik hissettiren yeni bir hayata doğru çağırıyor. Bu geçiş, uzun zamandır unutulmuş arzularınızı harekete geçirebilir veya ruhunuzun keşfedilmemiş kısımlarını uyandırabilir. İlhamlarla dolabilir, manevi yeni bir dünyaya adım atabilir, rüyalarınızdan ve sezgilerinizden yoğun rehberlikler alabilirsiniz. Bu süreçte bu hislerinizi tanımlamak için acele etmeyin. Uranüs sizden öncelikle; karanlıkta yolunuzu hissederek bulmanızı, sembollerin diline, eşzamanlılıklara ve içgüdülerinize güvenmenizi istiyor. Sessizliğinizin ardında yaşayan sihre ve düşüncelerinizin gücüne inanmaya izin verin.

Aslan

Uranüs seni hayallerinin gerçek olacağı bir dünyaya taşıyor. Bu döngüyle bireysel parıltılarını kolektife sunmaya davet ediliyorsun. Bu süreç; egonu yok etme değil, onu daha geniş bir anlamda hizmete dönüştürme çağrısıdır. Artık yaratıcı ateşin, başkalarına da ışık olacak.

Bu döngüyle; bağ kurmanın, birlikte üretmenin, parlarken diğerlerini de yüceltmenin yollarını öğreneceksin. Sosyal çevren, hayallerin, vizyonların, yaşamdan beklentilerin değişecek, seninle daha uyumlu hale gelecek, daha yenilikçi ve özgür olmak, fikirlerinle görülmek isteyeceksin. Uranüs sana kontrolü bıraktığında da büyük bir etki yaratabileceğini gösterecek. Gerçek liderliğin, yalnız yürümekle ilgili değil; kalpleri birleştiren sesi bulmakla ilgili olduğunu anlayacaksın.

Başak

Yaşamında; adım adım, istikrarlı, seni temelden zirveye, kökten göğe, içten dışa değiştirecek bir devrime hazırlanıyorsun… Günlük alışkanlıkların, çalışma düzenin, dünyaya sunduğun katkın, imajın, kariyerin, gelecekte kendini gördüğün yer değişiyor.

Bu süreçte; önceden çok katı olan düşüncelerinin gevşediğini, bazı fikirlerininse anlam kazandığını görebilirsin. Kariyerinde, evinde, yaşamında daha özgür, özgün, yenilikçi olmak, denemediğini denemek isteyebilirsin. Uranüs seni disiplinini kaybetmeye değil, onu yeniden tanımlamaya çağırıyor. Kim olduğunu ifade etmenin yeni yollarını keşfetme zamanındasın.

Terazi

Hayata yeniden anlam vereceğin, yaşam felsefeni ve inançlarını yenileyeceğin, uzak yolculuklar, başka kültürler ya da beklenmedik bir ilham dalgasıyla dolu yollar seni çağırıyor! Uranüs yaşamına zarif ama güçlü bir yükseliş getiriyor. Hayallerin, düşüncelerin, dünya görüşün genişliyor. Bu dönem zihinsel ve fiziksel olarak sınırlarını aşmaya gönüllü olman, dönüşümünün anahtarı olacak!

Bu döngü seni; bilinmeyene adım atmaya, öğrenmeye, öğretmeye, paylaşmaya teşvik ediyor. Bu sadece dış dünyada keşfetme değil; içindeki bilgeye ulaşma vakti. Uzaklara bak, yeni deneyimlere açık ol ve onları içselleştirerek içindeki yolculuğu da ihmal etme.

Akrep

Uranüs; ruhunun hiç dokunulmamış noktalarına dokunmaya, hiç girilmemiş odalarına ışık getirmeye geliyor! Bu devrim sessizce gelen bir değişim dalgası değil; bastırdığın arzuların yıldırım gibi çarptığı, unuttuğunu sandığın tutkularının uyandığı alev alev bir geçiş olacak.

Kendini yeniden yaratmak için önce; olumsuz düşünce kalıplarından, zincirlerinden, kontrollerden, korkulardan, maskelerden özgürleşeceksin. Ve işte tam orada, yeniden doğumun başlayacak.

Maddi, duygusal ve ruhsal paylaşımların yeniden şekillenecek. Gücün sadece sahip olmaktan değil, bırakmaktan da geldiğini anlayacaksın. Küllerinden doğarken, yeni ‘sen’i görmeye direnme. O, seni tüketmeye değil, kendi derin hakikatine döndürmeye geliyor.

Yay

Uranüs tam da karşında duruyor ve kozmik bir ayna gibi olan ilişkilerinle, kendinle yüzleşmeye hazırlanıyorsun. Bu yüzleşme; seni senden almak için değil, seni sana göstermek için yaşanıyor. İlişkilerinin bir hayat rehberi olacağı bu süreçte; bazıları seni özgürleştirecek, bazıları ise sana zincirlerini hatırlatacak.

Böylece bu döngü “ben kimim?” sorusunu “biz kimiz?”e evriltiyor olacak. Bağlılık ve bağımsızlık arasındaki hassas ipte yürümeyi öğrenecek, özünü koruyarak bağ kurmaya çağrılacaksın.

Uranüs, seni; kendi gerçeğini bastırmadan sevmeye, kendi ışığını kısmadan bağ kurmaya çağırıyor.

Bu süreç senin için, aşkın evrimi. Sağlıklı ilişkilerde; sürprizler, ilhamlar, beraber yükselişler yaşanacak. Partnerinin de seninle birlikte değiştiğine, özgür, özgün ve çağdaş yanlarına şahit olacaksın. İlişkin sağlıksız ise, bu fırtınada yalnız kalmaktan korkma. Çünkü yalnızca senin gerçeğini taşıyan seninle kalır, gerisini rüzgâr alır.

Oğlak

Hayat pencerende beklenmedik bir rüzgar esiyor ve günlük yaşamının manzarası değişiyor. Uranüs seni alışkanlıklarının kırılmaz görünen kalıplarından uyandırmak için geliyor. Bu değişim, ajandanın satır aralarında başlayan bir devrim. Rutin dediğin şey; seni durduran bir duvar mı, yoksa bir sığınağın mı?

Artık verimliliğe, çalışmaya, üretkenliğe eskisi gibi bakmayacak, kalbini yormayan şeyleri yaşamına alacaksın. Saatlerle değil, ruhunla zaman tutacaksın. İşin, bedenin, sağlığın senden; esneklik, hafiflik ve yenilik isteyecek. Böylece kendi öz ritmine uyumlanacaksın.

Belki de en büyük devrim, her sabah aynı şekilde uyanmamaktır. Belki de başarı, gün sonunda yorgun düşerek çalışmaktan değil, hala canlı hissetmekten geçiyordur. Artık yeni dünya düzenin; kendine sadık olmakta saklı. Değişen takvim yapraklarında, yenilik yapmaktan korkma.

Kova

İşte senin çağrın başlıyor! Uranüs seni kendi özünle selamlıyor; zihnin gökyüzüyle, kalbin yıldızlarla senkronize oluyor! Satürn ve Plüto’nun ağır geçişleriyle, bu hediyeyi hak ettin!

Artık hayat sahnende parlıyor, yaşama kendi enerjinle ilham oluyorsun. Sözlerin sihir taşıyor, fikirlerin devrimlerin tohumu gibi! Bu geçişte topluma bir kanal ve bireysel yaratıcılığın kolektif bilince aktığı bir köprü oluyorsun.

Zihnin hızlanıyor, senden; yaratıcılık, ilham, projeler, fikirler, cümleler akıyor! Ve kendi özgün sesini duyduğunda başkalarını da uyandırmaya hazırlanıyorsun. İlişkilerinde, hobilerinde yeniliklere hazırlanıyorsun. Bu döngüde başkalarına benzemeye çalışma, sadece kendin ol yeter!

Balık

Uranüs köklerine dokunarak, seni kendi göğüne çağırıyor. Bu döngüde ancak; ruhunun özünü, kendi kimliğini, içsel mutluluğunu besleyerek yükselebileceğini anlamaya hazırlanıyorsun. Ailen, çocukluğunun koşullandırmaları, şehrin, evin… Tüm bunlar senin için artık yeniden yaratım alanı.

Bazen taşınmak fiziksel değil, duygusaldır. Anılar yer değiştirir, anlamlar farklılaşır, konfor alanının seni nasıl yerinde tuttuğunu görürsün. Uranüs bu geçişte sana olduğun yerde sınırlı kalmamayı, yuva hissini bir mekânda değil, bir bilinçte bulmayı öğretiyor.

Şimdi, içsel evini yeniden dekore etme vaktindesin. Korkulardan arındığın, kendi hikâyenin yazarı olduğun, belki kendi evine, ait olduğun şehre taşındığın bir döngüye hazırlanıyorsun. Eski düzeni onurlandır ve kalıplarından özgürleş. Geleceğin, geçmişten doğmaya hazırlanıyor.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

Instagram: @incininyildizi