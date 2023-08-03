Doğum günündeki Ay fazı ve Ay evreleri

Doğduğunuz gün ayın hangi evrede olduğuna bakın ve kendinizi keşfedin!

Ay ile Güneş arasındaki açılar Ay'ın fazlarını oluşturur. Çünkü Ay Güneş’ten aldığı ışığı dünyaya yansıtır. Böylece bizler de onun şeklini değişiyormuş gibi algılarız.

Ay, Dünya etrafında daire şeklinde hareket eder ve 28 günde bir aynı noktaya döner. Bu süreçte 8 adet faz döngüsü oluşturur. Bu döngüler; Yeniay, Hilal, İlk dördün, Büyüyen Ay, Dolunay, Küçülen Ay, Son dördün, Balsamik Ay fazı döngüleridir.

Ay doğum haritamızda içgüdülerimiz, duygularımız ve içsel ihtiyaçlarımızla ilgilidir. Yaşam boyu dünyaya aidiyet ve motivasyonumuzu sağlayabilmek için neye ihtiyaç duyduğumuzu doğduğumuz gün Ay’ın hangi fazda olduğuna bakarak anlayabiliriz.

Yeniay Fazı doğumluysanız

Bu faz başlatma enerjisi ile ilgilidir. Bu fazda doğduysanız içgüdüsel olarak bir bebek enerjisinde hissedebilirsiniz. Çünkü bu faz Ay’ın henüz başlangıç fazıdır. O nedenle siz bir bebek gibi hayat boyu dürtüsel hissedebilirsiniz. Hayatta kalma içgüdünüz fazladır. Enerjiniz yüksektir, bu enerji ile öncü adımlar atabilirsiniz. Yalnızca aceleci ve sabırsız hallerinizi dengelemeniz önemlidir. Bu faz kendinizi düşünmeyi gerektirdiği için korunma içgüdüsü ile daha öznel olabilirsiniz. Liderlik yeteneğiniz vardır.

Hilal Fazı doğumluysanız

Bu fazda Ay görünmeye başlamıştır. Yeniay fazındaki doğum enerjisi burada çocukluk evresine ilerlemiştir. Dolayısıyla bu fazda doğan kişilerin çocukluk dönemleri önemlidir. Bu fazda kişi bireyselleşmenin önemini anlamalıdır. Geçmişe, topluma, aileye fazla bağlılık göstermek kendi olmasını engelleyebilir. Kişi kendi hayatını kurmalı ve kendi değerlerini oluşturmalıdır. Bu durum aileden tamamen uzaklaşmak veya onlara isyan etmek demek değildir. Aile ve köklerle barışılmalı, ancak tüm hayat onlara ve onların beklentisine göre şekillenmemelidir. Bağlılık ve bağımlılık arasında denge kurulmalıdır.

Sizler bir yerden sonra doğduğunuz topraklardan bambaşka bir yerde hayat kurabilir veya hayallerinizi tamamen değiştirerek kimsenin beklemediği idealleri gerçekleştirebilirsiniz. Yeteneklerinizi fark edip geliştirmeniz gereklidir.

İlk Dördün Fazı doğumluysanız

Bu hayatta eylemde olmak, aktif olmak sizin için önemlidir. Yaşamın ilk yıllarında mücadele enerjisini hissedebilirsiniz. Aileniz içindeki mücadeleler hayatınıza rehber olabilir. Anne babanız arasındaki dengeli ve çatışmalı yanlar sizin kendi içsel dengenizin yansıması gibidir. Kendinizi anlamak için onları izleyebilirsiniz. Var olmak için kendi yolunuzu çizmeniz gereklidir. Üretim ve hareket enerjinizi olumlu kullanmanızı sağlayacaktır. Yaşamınızın monotonlaşmasını içgüdüsel olarak istemediğiniz için kendiliğinden yenilikler veya krizler katarak hayatınızı hareketlendirme ihtiyacı duyabilirsiniz. Cesaretinizi sizi başarıya götürecek yoldaki hediyenizdir.

Büyüyen Ay Fazı doğumluysanız

Yüksek potansiyeliniz ve güçlü yeteneklerinizle dünyaya gelmişsinizdir. Bu hayatta analitik zekanızı kullanarak yeteneklerinizi geliştirmeniz ve diğerlerine sunmanız gereklidir. Derinleşmek, ayrıntıları fark etmek ve yaşamın her detayını verimli kılarak güzelleştirmek içgüdüsel ihtiyacınızdır. Ancak mükemmeliyetçi beklentileriniz zaman zaman memnuniyetsizlik ve yetersizlik hislerine sebep olabilir. Fazla fedakarlık, adanma ve eleştirilerle hayatı kaçırmamak adına kişisel gelişim ve hayattaki keyiflerinizi yaşamayı dengeli bir düzene oturtmalısınız. Zamanla çevreniz için bir şifacı, rehber veya yol gösterici olabilirsiniz.

Dolunay Fazı doğumluysanız

Yaşamdaki karmik misyonunuz denge kurmaktır. Sen ben dengesi kurmak adına ilişkiler, ortaklıklar veya adalet deneyimlerinden geçebilirsiniz. Çünkü bu hayatta kendinizi bir diğeri aracılığıyla tanırsınız. Hayat sınavlarınız; kendi özünüzü koruyarak bağlılıklar kurmak ve kendi ihtiyaçlarınızı geri plana atmamaktır. Takdir ve beğeni ihtiyacı ile diğerlerinin etkisinde kalmadan ilişkiler kurmanız gerekir. Duygu ve mantık dengesini kurabildiğinizde, kararsızlıklarınız da dengeli hale gelecektir. Bu yaşamda adaletin, dengenin ve arabuluculuğun rehberlerisinizdir.

Ayrıca; Dolunay fazında doğan kadınlar daha eril bir yapıya sahipken, bu fazda doğan erkekler daha dişil ve sakin bir ruh halinde olurlar.

Küçülen Ay Fazı doğumluysanız

Hayatı keşfetme ve anlamlandırma ihtiyacı ile doğmuşsunuzdur. Bu hayatta öğrenerek, yaşayarak, deneyimleyerek bir hayat felsefesi oluşturmak, bilgi birikimi edinmek ve bu bilgileri insanlığa sunmak en önemli misyonunuzdur. O yüzden eğitimler, seyahatler ve iletişim kurmak sizin için önemlidir. Yalnız kalmak yerine hayata karışmanız gerekir. Bu yaşamda iyi bir akademisyen, eğitmen, yazar olabilir, medya, reklam, internet gibi alanlarda başarılı olabilirsiniz. Bu faza aynı zamanda Kambur Ay Fazı da denilmektedir.

Son Dördün Fazı doğumluysanız

Bu hayatta ideolojik farkındalık uğruna toplumun inanç ve kurallarını sorgulayan bir yapıya sahipsinizdir. Geleneksel değerleri yenilemek ve topluma vizyon katmak üzere buradasınızdır. Özgürlük ve bağımsızlık sizin için önemlidir, bu yüzden hep bir başkaldırış halinde hissedebilirsiniz. Toplum önünde olmak, onlara yol göstermek içgüdüsel ihtiyacınızdır. Üst bilinciniz, yenilikçi yapınız ve hırslarınız sizi ileriye taşıyacaktır. Çocukluk dönemlerinde yeteneklerinizin farkındasınızdır fakat iş hayatınızda kendi işinizi kurmadıkça iş arkadaşlarınızla çatışabilirsiniz. Ruhunuzda liderlik olduğundan, hayatın her alanında kuralları siz koymak istersiniz. Krizlerle ile geçen bir gençlik döneminiz olsa da tüm bunlar size içsel gücünüzü fark ettirecektir.

Balsamik Ay Fazı doğumluysanız

İçe dönük ve mistik bir ruh haline sahipsinizdir. İçsel olarak diğer insanlardan farklı bir yapınız olduğunu bilerek yalnızlığı tercih edebilirsiniz. Hiçbir yere ait değilmiş gibi hissedebilirsiniz. Birçok insandan farklı ve özel bir yaşama sahipsinizdir. Aynı zamanda bilge ve egosuz bir yapınız vardır. Diğerlerinden daha fazla kadersel ve ruhsal deneyimler yaşayabilirsiniz. Fiziksel ve psişik olarak korunmanız, auranızı güçlendirmeniz gereklidir. Fedakârlık dengenizi doğru kurmalı, kurban – kurtarıcı rollerine girmemelisiniz. Sezgileriniz ve rüyalarınız yaşamda en değerli rehberiniz olacaktır. Bu hayata gelme amacınız şifacı yeteneklerinizle topluma hizmet etmek, manevi bütünlüğe dair farkındalık oluşturmaktır.

Sevgiyle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi