11.11 portalı: Yüksek bilince açılan sihirli bir gün!

Bugünü sıradan bir gün gibi geçirmemeliyiz. Çünkü 11.11; hayat akışında özel bir hizalanma eşiği olarak kabul edilen, özel bir seçim ve yön değiştirme günüdür.

Numerolojide 11; sezgiyi, bilgeliği, farkındalığı ve ilahi rehberliği temsil eder. 1 sayısı, başlangıcı anlatır. İki adet 1 yan yana geldiğinde, görünen ile görünmeyenin aynı çizgide buluşması sembolize edilir. Bu nedenle 11; tarihler içerisinde ayrı bir kapı olarak görülür. Çünkü bugün; zihin, duygu, sezgi ve niyet aynı frekansta hizalanabilir. Kendi iç sesimizi daha net duyabildiğimiz nadir günlerden biridir.

11.11 ise bu enerjinin ikiye katlandığı özel bir açılım olarak değerlendirilir.

Bu tarih; hayattan cevap beklediğimiz soruları daha kolay anlayabildiğimiz, işaretleri daha net gördüğümüz günlerden biridir. Bu yüzden 11 Kasım öylesine bir tarih değil; yaşam yolculuğunda yönün yeniden belirlenebileceği bir eşik olarak anılır. Bu özel gün; kaderin gidişatını tek bir anda değiştirme günü değil, doğru kapının nerede olduğunu fark edebilme günüdür.

11, Tarot’ta Adalet kartı ile temsil edilir. Bu enerji altında; ne ekiyorsak, onu biçeriz. Bu nedenle bugün; zihnimize, kalbimize, yaşamımıza ektiğimiz tohumlar da çok önemlidir. 11 frekansı; hangi duyguyu besliyorsak onun büyümesini ve gerçekleşmesini hızlandırır.

Bu yıl 11.11 portalına, retro – durağan (S) ve 29° etkilerinin aynı anda yoğunlaştığı bir atmosferle giriyoruz. Retro dönemler; içe dönüşü, karmik fark edişleri ve sonlanmaları anlatır. Durağan gezegenler karmik farkındalıkları büyütür ve netleştirir. 29° ise astrolojide; kapanış, tamamlama ve son karar derecesi olarak bilinir.

Ay’ın Aslan’da oluşu ile bugün, kalbimizin sesini dinlediğimiz seçimlerimiz destekleniyor. Güneş ve Venüs Akrep burcunda ilerlediğinden, hayatın her alanında derinlik arıyoruz. İlişkiler, değerler, seçimler ve duygular konusunda daha dürüst, daha samimi ve gerçek olan ön plana çıkıyor.

Merkür’ün Yay burcunda retro olması ve Jüpiter’in Yengeç’te durağanlaşması ise temponun yavaşlamasına işaret ediyor. Bu yavaşlık gecikme değil, daha doğru değerlendirme fırsatı sunuyor. Bu dönemde acele etmek etmemeli; düşünmek, araştırmak ve sezgilerimizi daha iyi duymak için kendimize izin vermeliyiz. Özellikle bugün, karar vermeden önce bir kez daha düşünmeli ve doğrusunu kalbimize sormalıyız.

Uranüs’ün Boğa’da son derecede olması; eski alışkanlıklarımızın, eski güven tanımlarımızın ve aidiyetlerimizin artık dönüştürülmek üzere olduğuna işaret ediyor. Satürn ve Neptün’ün Balık burcunda retro harekette olması ise maskesiz, sade ve filtrelenmemiş gerçekliği ortaya çıkarıyor. Plüto’nun Kova burcundaki vurgusu; bireysel uyanışların kolektif bilinçte yeni bir dönüşüme hizmet edeceğini gösteriyor.

11.11’i en iyi şekilde değerlendirmek için;

1. Tek cümle ile niyet mühürleme

Bir kağıda bugün için bir niyet cümlesi yazın. “Ben bundan sonra… seçiyorum.”

Kağıdı cüzdanınıza ya da defterinize koyun ve 11 gün saklayın.

2. Hafifleme ritüeli

Bugün eviniz veya çalışma alanınızda küçük bir alanı sadeleştirin; bir çekmece, bir dosya ya da bir klasör… Eski yüklerin fiziksel bir parçasını bırakmak, yeniye yer açacaktır.

3. Su ile arınma

Akşam ılık duş alırken veya ellerinizi yıkarken şu cümleyi söyleyin: “Bugün bana ağır gelen her şeyden kolaylıkla arınıyorum.”

Su, arınma enerjisini gün içinde destekleyecektir.

4. Kalbe şükür ritüeli

Gün batmadan birine ya da bir olaya içten bir teşekkür mesajı gönderin. Şükran, dönüşüm enerjisini büyütecektir.

11.11; bugün yaptığımız küçük bir seçimin bile, ileride çok büyük bir kapı açabileceğini hatırlatıyor. Bu portal; dışarıdan bir mucize yaratmak için değil, içimizde zaten var olan ışığı ve ruhumuzun bildiği yönü fark etmemiz için açılıyor.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci

Instagram: @incininyildizi