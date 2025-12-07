2026 yılı burç yorumları

Koç & Yükselen Koç

Bu yılın en güzel ilhamı, en önemli rehberisin! Satürn ve Neptün Şubat ayından sonra burcunda ilerlerken, senin için 29 yıllık bir döngüyü başlatacak. Kendini, duruşunu, görünüşünü, sınırlarını, sağlığını yeniden yapılandıracaksın. Yavaşlamayı, sakinleşmeyi, kendine güvenmeyi öğrenecek, hayata daha olgun bakmaya başlayacaksın. Her burcun hayatında iki kez yaşadığı Satürn geçişinde sen çok şanslısın. Çünkü şans gezegeni Jupiter Temmuz ayı sonrası sana çok destek olacak.

Öncelikle, Temmuz ayına dek; ev, aile, taşınma, ev satın alma, çocuk sahibi olma, yuvaya dair mutluluklar konusunda çok şanslı olacaksın. Temmuz sonrası ise; kendini göstermek, yeteneklerin, aşk, çocuklar, sanat, spor, yatırımlar, markalaşmak konusunda destekleneceksin.

Tutulmalar; Şubat ayında sosyal çevren, Mart ayında maddi konular, Ağustos ayında aşk ve çocuklarla ilgili kadersel değişimler getirecek.

Haziran sonrası Şiron'un Boğa'ya geçmesi ile; özdeğer, fedakarlık, bolluk berekete dair yaraların, şifalanmak üzere açığa çıkacak.

Ekim - Kasım aylarında yaşanacak Venüs Retrosu ile de mali konularda dikkatli olmalı, borç verip almamalısın.

Sağlık konusunda; baş, beyin, göz ve saçlar daha hassas olabilir. Bu yıl daha çok estetik yaptırma dürtüsüne sahip olabilirsin. Özellikle Nisan ayında daha fazla dinlenmelisin. Mutlu yıllar! Boğa & Yükselen Boğa Jupiter haziran ayına kadar; hayata bakış açın genişleyecek, kişisel gelişim, eğitim, iletişim, yakın çevre, akraba, kardeşler, yazışmalar, reklam, sosyal medya, seyahat alanlarında şanslı olacaksın. Temmuz ayından itibaren; ev, aile, yuvaya dair genişleme, sağlık, mutluluk seninle olacak. Taşınma, ev alma, evlenme, çocuk konularında şanslı olacaksın. Şubat ayından itibaren Satürn - Neptün Koç geçişi ile biraz içe dönebilir, ruhuna, bedenine, zihnine iyi gelmeyen her şeye dair bir eleme dönemine girebilirsin. Bu döngüde yaşamından çıkan her şeye izin ver ve süreci sahneye daha güçlü çıkmadan önce bir dinlenme süreci olarak gör. Uranüs nisan ayından itibaren değerler alanında 7 yıllık bir döngüyü başlatıyor. Kendine verdiğin değeri, para kazanma yöntemlerini yeniliyor, belki de çift işten kazanç sağlamaya başlıyorsun.

Tutulmalar; Şubat ayında kariyer, Mart ayında aşk ve çocuklar, Ağustos ayında ev ve ailenle ilgili kadersel değişimler getirecek. Haziran sonrası Şiron’un Boğa’ya geçmesi ile; kendine iyi gelmen, kendini şifalandırman, değerini fark etmen gereken bir döngüye başlayacaksın. Sağlık konusunda; Şubat, Haziran ve Ekim aylarında kendine daha iyi bakmalısın. Ekim - Kasım aylarında yaşanacak Venüs retrosu ile de ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında dikkatli olmalısın. Bu alanlarda önemli kararlar almamalısın. Mutlu yıllar! İkizler & Yükselen İkizler Jupiter haziran ayına kadar; bolluk bereketle dolacak, mali konular, yatırımlar, yeteneklerini gösterme ve özdeğerine dair şanslı olacaksın. Sadece Haziran ayında dikkatli olmalısın. Temmuz ayından itibaren; yakın çevrende veya sosyal medyada daha görünür olacak, sözlerinle, yazdıklarınla daha fazla etki yaratacaksın. Hayata bakış açın genişleyecek, kişisel gelişim, eğitim, ticaret, yakın çevre, kardeşler, seyahat alanlarında şanslı olacaksın. Şubat ayından itibaren Satürn - Neptün Koç geçişi ile; ideallerini ve hayallerini sorgulayacak, bu konuda sorumluluklar aldıkça desteklenecek, sana iyi gelmeyen ve hayallerini desteklemeyen arkadaşlıklardan özgürleşeceksin.

Uranüs nisan ayından itibaren 7 yıllık bir döngüyü başlatıyor. Ani kararlar alacak, kendine bakış açını tamamen değiştirecek, bilinç seviyenin yükseldiğini görecek, kalıplarını kıracak, daha özgür, özgün ve bağımsız olmak isteyecek, imajını, duruşunu yenileyeceksin. Tutulmalar; Şubat ayında seyahat, eğitim, sınavlar, uzak çevre veya yurt dışı konuları, Mart ayında ev ve aile, Ağustos ayında kariyerinle ilgili kadersel değişimler getirecek. Aşk konusunda da Ağustos ayında destekleneceksin. Haziran sonrası Şiron’un Boğa’ya geçmesi ile; geçmişe dair konular, ruhsal yaraların şifalanmak üzere tetiklenebilir. Böylece içindeki şifacıyı açığa çıkartabilirsin. Ruhsal ve manevi konularla ilgilenmek sana çok iyi gelecektir. Ekim - Kasım aylarında yaşanacak Venüs Retrosu ile de günlük yaşam düzenini, iş hayatını, sağlığını sana daha iyi gelecek hale getirmek için sinyaller alacaksın. Bu dönemde geçmişte yaşanan konular iyileşmek üzere yeniden hayatınıza gelebilir. Mutlu yıllar!

Yengeç & Yükselen Yengeç Bu yılın en şanslı burçlarından biri sensin! Çünkü şans gezegeni Jupiter, Haziran ayına kadar senin burcunda ilerleyecek. Bir ilahi koruma altında olacak, daha görünür olabilecek ve manevi dünyanın genişlediğini fark edeceksin. Bu dönem ektiğiniz tohumlar, 12 yıl boyunca büyüyüp genişleyecek. Yeter ki hareket halinde ol. Temmuz ayından itibaren; mali konular, özdeğerin, bolluk bereketin konusunda şanslı olacaksın. Bu dönemde yeteneklerinle daha fazla görünür olabilir, hak edişlerini alabilirsin. Sadece Temmuz ayında büyük riskler almamaya dikkatli olmalı, bu yıl kazançlarını paylaşmalısın. Şubat ayından itibaren Satürn - Neptün Koç geçişi ile; kariyerine dair sorumluluklar alman gerekecek, bu sorumluluklar doğrultusunda takdir, yükselme, terfi gibi gündemler yaşayacaksın. Ama profesyonel, sabırlı, disiplinli olmayı unutma çünkü Satürn seni zorlasa da hak edişleri sağlam ve kalıcıdır. Aynı zamanda geleceğine dair evlenme, boşanma, ebeveyn olma gibi radikal gündemler de yaşayabilirsin. Uranüs nisan ayından itibaren 7 yıllık bir döngüyü başlatıyor. İç dünyanda bir yenilenme olacak, sezgilerinin çarpıcı biçimde arttığını fark edecek, ruhsal anlamda bambaşka biri olacaksın.

Tutulmalar; Şubat ayında mali konular, Mart ayında yakın çevre, iletişim, eğitim, Ağustos ayında seyahatler, kariyerin veya hukuksal alanlar ile ilgili kadersel değişimler getirecek. Aşk konusunda da Haziran- Temmuz ayında destekleneceksin. Haziran sonrası Şiron’un Boğa’ya geçmesi ile; arkadaşlık ilişkilerinde gördüğün değeri gözden geçirecek, ruhuna şifa olanlarla bir arada olmak isteyeceksin. Farklılıklarını yara değil, hediye olarak görmelisin. Ekim - Kasım aylarında yaşanacak Venüs Retrosu ile de aşk hayatına dair karmik gündemler yaşayabilirsin. Bu süreçte aşk, yatırımlar ve çocuklarına dair önemli kararlar almamalısın. Mutlu yıllar! Aslan & Yükselen Aslan Bu yıl en şanslı en çok desteklenen burç sensin! Çünkü şans gezegeni Jupiter, Haziran ayına kadar kadersel alanında olacak. Hayatında olan ve olmayan her şey, seni bir şeyden koruyor olacak. Manevi dünyan genişleyecek, sezgilerin artacak, hayallerin daha kolay gerçek olacak, bol bol seyahat edecek ve iç dünyanda huzur bulacaksın. Temmuz ayından itibaren şans gezegeni burcunda! Daha çok görünür olduğun, etki yarattığın, adımlarının desteklendiği, pozitif bir dönemde olacaksın. Ektiğin tohumlar 12 yıl boyunca büyüyüp çoğalacak.

Şubat ayından itibaren Satürn - Neptün Koç geçişi ile; eğitim, ticaret, seyahat, yurt dışı bağlantıları veya hukuksal konularda yeni sorumluluklar alabilir, yavaşlayabilir, disiplinli ve olgun yaklaşman gereken süreçler yaşayabilirsin. Ama burcuna yapacağı olumlu açıyla gerekli güç ve motivasyonu kendinde bulacaksın. Uranüs nisan ayından itibaren 7 yıllık bir döngüyü başlatıyor. Sosyal çevrende marjinal bir değişim yaşayacak, senin enerjinle daha uyumlu insanları çekecek, daha sosyal ve özgün olacak, daha önce yapmadığın etkinliklere katılmak isteyeceksin. Tutulmalar; Şubat ayında ilişkiler, evlilik veya ortaklık, Mart ayında mali konular ve yatırımlar, Ağustos ayında kendiniz ve kişisel kararlarınız ile ilgili kadersel değişimler getirecek. İlişkiniz konusunda Temmuz ayında dikkatli olmalısın, Ağustos ayında daha çok destekleneceksin. Haziran sonrası Şiron’un Boğa’ya geçmesi ile; kariyer alanında kendine ve emeklerine verdiğin değere dair yaralarını fark ederek bu alanları şifalandırabilirsin. Ekim - Kasım aylarında yaşanacak Venüs Retrosu ile de ev, aile ve ebeveynlerine dair karmik gelişmeler yaşayabilir, çocukluğundan bugüne taşıdığın konuları iyileştirebilirsin.

Mutlu yıllar! Başak & Yükselen Başak Bu yıl Haziran ayına kadar; hayallerini gerçekleştirebilir ve bu konuda birçok insandan destek görebilirsin. Sosyalleştikçe, çevreni genişlettikçe şansı daha fazla hayatınıza çekebilirsin, daha çok popüler olabilirsin. Temmuz ayından itibaren adeta ilahi koruma altında olacaksın. Daha fazla iç dünyana çekilmek isteyebilir, hayatın karmaşasından uzaklaşabilir, seyahatlere çıkabilir, manevi, ruhsal, sanatsal konularla ilgilenebilirsin. Şubat ayından itibaren Satürn - Neptün Koç geçişi ile; maddi konuları, ortak kazançları veya eş kazancını doğru yönetmen gereken gündemler yaşayabilirsin. Uranüs nisan ayından itibaren 7 yıllık bir döngüyü başlatıyor. Kariyer veya ev hayatında ani kararlar alabilir, daha özgün ve özgür olmak isteyebilir, iş değişiklikleri yaşayabilirsin. Kariyerinde zekanla daha fazla görünür olabilirsin. Tutulmalar; Şubat ayında günlük yaşam düzenin, sağlığın ve iş hayatın, Mart ayında kişisel alanın ve duruşun, Ağustos ayında ilişkin veya evliliğin ile ilgili kadersel değişimler getirecek.

Haziran sonrası Şiron’un Boğa’ya geçmesi ile; inançların, hayat görüşün ve bildiklerinle ilgili yaraların şifalanmak üzere açığa çıkabilir. Seyahatler ve eğitimler ruhuna çok iyi gelebilir. Ekim - Kasım aylarında yaşanacak Venüs retrosu ile de yakın çevre ve kardeş ilişkileri, eğitim, medya, iletişim, seyahat alanlarında dikkatli olmalı, önemli kararlar almamalısın. Mutlu yıllar! Terazi & Yükselen Terazi Bu yıl Haziran ayına kadar; kariyerin, toplum önündeki imajın ve geleceğine dair aldığın radikal kararlarda çok şanslısın. Emeklerinin meyvelerini toplayabilir, terfi alabilir, evlenebilir veya ebeveyn olabilirsin. Temmuz ayından itibaren ise; hayallerini gerçekleştirebileceğin, mali kazançlarının arttığı, popüler olduğun, sosyalleştiğin, kadersel çevrelere girdiğin ve çok sevildiğin bir döngüde olacaksın. Şubat ayından itibaren Satürn - Neptün Koç geçişi ile; ilişkilerin aracılığıyla ben – sen dengeni yeniden kurabilir, evlenebilir, evliliğinle ilgili karar ve sorumluluklar alabilir, ortaklıklar, iş birlikleri gibi konularda sınavlardan geçebilirsin. Uranüs nisan ayından itibaren 7 yıllık bir döngüyü başlatıyor. Bu döngüde hayatı daha fazla keşfetmek, deneyimlemek ve özgür olmak isteyecek, eğitimler, seyahatlerle kendini daha fazla geliştirecek, renkli, marjinal insanlarla hayat felsefeni yenileyeceksin.

Tutulmalar; Şubat ayında aşk, ilişkiler ve çocuklar, Mart ayında iç dünyan, geçmişin ve gizli konular, Ağustos ayında sosyal çevren ile ilgili kadersel değişimler getirecek. Haziran sonrası Şiron’un Boğa’ya geçmesi ile; mali konulara dair bakış açını yenileyebilir, en derin korkularını şifalandırmak üzere fark edebilirsin. Ekim - Kasım aylarında yaşanacak Venüs Retrosu ile de mali konular, güzellik, bakım, estetiksel değişimler ve dış dünyaya sunduğun imajın konusunda dikkatli olmalı, radikal kararlar almamalısın. Mutlu yıllar! Akrep & Yükselen Akrep Bu yıl Haziran ayına kadar; umut dolu, hayat dolu bir süreçtesin. Keşfetmeye, öğrenmeye, deneyimlemeye açık oldukça şansı çekeceksin. Bu dönem; seyahat, eğitim, yurt dışı, kişisel gelişim, ticaret veya hukuksal konularda çok şanslı olacaksın. Temmuz ayından itibaren ise; bu aya dek kendine ne kattıysan, hepsi kariyerine ışık olacak. Eğitimlerin işe, öğrendiklerin kazanca, seyahatlerin daha saygın bir imaja vesile olacak. Kariyer, evlilik, statü değişimi, ebeveyn olmak, daha popüler olmak gibi gündemlerde destekleneceksin.

Şubat ayından itibaren Satürn - Neptün Koç geçişi ile; kendine iyi gelmenin iyi olduğu bir sürece başlıyorsun. Günlük yaşam, alışkanlıklar, iş ve sağlık düzenini; zihnine, bedenine, ruhuna iyi gelecek şekilde düzenlemelisin. Dinlenmeyi, sana iyi gelen rutinler oluşturmayı ihmal etmemelisin. Uranüs nisan ayından itibaren 7 yıllık bir döngüyü başlatıyor. Bu döngüde mali konularda ani değişimler yaşayabilir, istikrarsız bir döngüye başlayabilirsin. Ama kazanç yöntemlerini yenilemek, sezgilerini dinlemek sana iyi gelecektir. Tutulmalar; Şubat ayında ev, aile ve yuva, Mart ayında sosyal çevren, Ağustos ayında kariyerinle ilgili kadersel değişimler getirecek. Haziran sonrası Şiron’un Boğa’ya geçmesi ile; ikili ilişkilerde güvenmek ve sen- ben dengesine dair yaraların şifalanmak üzere açığa çıkabilir, fedakarlık dengeni yenileyebilirsin. Ekim - Kasım aylarında yaşanacak Venüs Retrosu ile de kendine ve özdeğerine dair yeni farkındalıklar kazanacaksın. Gizli saklı birçok durum açığa çıkacak. Bu dönemde; kuaför, güzellik, estetiksel değişimler konusunda dikkatli olmalı, radikal kararlar almamalısın.

Mutlu yıllar! Yay & Yükselen Yay Bu yıl Haziran ayına kadar; bolluk bereket alanların konusunda çok şanslısın. Kazançların; ortaklıklar, iş birlikleri ve doğru yatırımlarla çoğalabilir ya da eş kazancının arttığını fark edebilir, borç, kredi, vergiler konusunda destekleyici gündemler yaşayabilirsin. Temmuz ayından itibaren ise; şans gezegeninin en çok desteklediği kişilerden biri olacak, kendi doğanı yaşayacaksın! Seyahatler, keşfetme, deneyimleme, öğrenme, yurt dışı, vize, eğitim, spiritüel alanlar gibi konularda çok şanslı olacak, hayata bakış açını genişleteceksin. Sezgilerin ve rüyaların sana yol gösterecek. Şubat ayından itibaren Satürn - Neptün Koç geçişi ile; kendini dış dünyaya nasıl gösterdiğin ve olduğun gibi görünmekle ilgili farkındalıklar yaşayabilirsin. Aşk hayatına veya çocuklarına dair sorumluluklar alabilir, ciddi ilişkiye başlayabilir, çocuk sahibi olabilirsin. Spor, hobilerin veya yaratıcı alanlarında daha fazla disiplinli olarak başarılar yakalayabilirsin. Uranüs nisan ayından itibaren 7 yıllık bir döngüyü başlatıyor. Bu döngüde ilişkilerinize ve kendinize dair ani kararlar alabilir, daha önce çekim duymadığınız kişilere çekilebilir, aniden evlenme veya boşanma gibi gündemler yaşayabilirsiniz. Ya da partnerinizin oldukça değiştiğini fark edebilirsiniz.

Tutulmalar; Şubat ayında iletişim, yakın çevre veya eğitim, Mart ayında kariyer, Ağustos ayında seyahat, eğitim, kişisel gelişim ile ilgili kadersel değişimler getirecek. Haziran sonrası Şiron’un Boğa’ya geçmesi ile; ruhuna, zihnine ve bedenine daha iyi gelmen ve şifalandırman gerekebilir. Ekim - Kasım aylarında yaşanacak Venüs Retrosu ile de geçmişe dair birçok karmik konu çözülmek üzere yeniden açığa çıkabilir, kriz, manipülasyon yaratan kadınlara ve ilişkilere dikkat etmen gerekebilir, gizli saklı birçok konuyu fark edebilirsin. Mutlu yıllar! Oğlak & Yükselen Oğlak Bu yıl Haziran ayına kadar; evlilik, ortaklık veya işbirlikleri konusunda çok şanslısın. İlişkilerin seni destekleyecek, uyum ve birlik enerjisinde olacaksın. Temmuz ayından itibaren ise; mali konularda şansın artıyor. Ortak kazançlar, eş kazancı, borçlarını kapatmak, kredi, vergi gibi konularda şanslı olacaksın. Şubat ayından itibaren Satürn - Neptün Koç geçişi ile; ev, aile, yuva alanlarında sorumluluklar alabilir, evlenebilir, taşınabilir, kendi evine çıkabilirsin. Biraz daha içine dönmen, ruhunu neyi mutlu ettiğini görmen gerekebilir.

Uranüs nisan ayından itibaren 7 yıllık bir döngüyü başlatıyor. Bu döngüde günlük yaşam düzenin tamamen değişebilir. Alışkanlıklarını, iş döngünü, zaman yönetimini, sağlığına dair konuları yenileyebilirsin. Spor, diyet gibi konular sana çok iyi gelebilir. Tutulmalar; Şubat ayında mali konular, Mart ayında eğitim, seyahat, yurt dışı, Ağustos ayında yakın çevre, kardeşler, kişisel gelişim, iletişim ile ilgili kadersel değişimler getirecek. Haziran sonrası Şiron’un Boğa’ya geçmesi ile; görünür olmak ve kendin olmakla ilgili yaralarını fark edebilirsin. Aşk hayatında güvenmekle ilgili gündemler yaşayabilirsin. Sanatsal konular sana şifa olabilir. Ekim - Kasım aylarında yaşanacak Venüs Retrosu ile de sosyal çevrende yaşayacağın karmik gelişmelerle doğru kişilerle yola devam etmeye karar verebilirsin. Bu dönemde kime güvendiğine dikkat etmelisin. Mutlu yıllar! Kova & Yükselen Kova Bu yıl Haziran ayına kadar; oldukça şifalı etkilerde olacak, bedensel ve mental sağlığın konusunda iyileşmeler yaşayacaksın. İş hayatında, günlük yaşamında şans seninle olacak. Sabahları daha mutlu uyanacağın gelişmeler yaşayacaksın. Bu yıl sadece özgün oldukça destekleneceğini unutmamalısın.

Temmuz ayından itibaren ise; evlilik ve aşk konusunda şanslısın! Ciddi bir ilişkiye başlayabilir, evlenebilir, evliliğinde güzel gelişmeler yaşayabilir, şanslı ortaklık ve iş birlikleri yapabilirsin. Şubat ayından itibaren Satürn - Neptün Koç geçişi ile; kendinizi ifade ediş şeklin, iletişim, eğitim, sosyal medya, yakın çevre veya kardeş ilişkileri konusunda sorumluluklar alman, daha disiplinli olman gerekebilir. Uranüs nisan ayından itibaren 7 yıllık bir döngüyü başlatıyor. Bu döngüde aşk hayatın hareketlenebilir, ani başlangıç ve bitişler yaşayabilir, daha yaratıcı işler yapabilir veya kendini hayat sahnesinde gösterme biçimini değiştirebilirsin. Tutulmalar; Şubat ayında imajın ve duruşun, Mart ayında mali konular, Ağustos ayında aşk, ortaklık veya evlilik ile ilgili kadersel değişimler getirecek. Haziran sonrası Şiron’un Boğa’ya geçmesi ile; ev, aile, aidiyet veya çocukluğuna dair yaraların şifalanmak üzere ortaya çıkabilir. Ekim - Kasım aylarında yaşanacak Venüs Retrosu ile de kariyerinle ilgili karmik gündemler yaşayabilirsin. Bu dönemde kariyere dair radikal adımlar atmamalısın.

Mutlu yıllar! Balık & Yükselen Balık Geçtiğimiz yıl yaşadığın tüm karmik gündemlerin hediyelerini alıyor, rahatlıyorsun! Bu yıl Haziran ayına kadar; içindeki çocuğu daha çok yaşayacak, popüler olacak, aşk, hobilerin, çocuklar, yaratıcılığın konusunda destekleneceksin. Temmuz ayından itibaren ise; günlük yaşamın kolaylaşacak, iş hayatında şanslı etkilerde olacak, ruhsal ve bedensel olarak daha şifalı, sağlıklı bir sürece başlayacaksın. Şubat ayından itibaren Satürn - Neptün Koç geçişi ile; mali alanlarda sorumluluklar alacağın, birikim yapmanın ve disiplinli olmanın önemli olduğu, aynı zamanda fedakarlık dengeni doğru kurmayı öğreneceğin bir döngü yaşayabilirsin. Bu döngüde; zamanına, emeklerine, yeteneklerine değer vermeyi öğrenebilirsin. Uranüs nisan ayından itibaren 7 yıllık bir döngüyü başlatıyor. Bu döngüde ev, aile, yuva alanların konusunda ani değişimler yaşayabilirsin. Taşınmak, ev kurmak, ev içi değişimler yaşamak gündeme gelebilir. Köklenmek konusunda zorlanabilirsin, özgür olmak isteyebilirsin.

Tutulmalar; Şubat ayında ruhsal dünyan, geçmişin veya uzak bağlantıların, Mart ayında ilişkiler, evlilik veya ortaklıklar, Ağustos ayında iş, sağlık ve günlük düzeninle ilgili kadersel değişimler getirecek. Haziran sonrası Şiron’un Boğa’ya geçmesi ile; iletişim şeklin, hayat görüşün, yakın çevre ve kardeşlerinle ilgili konularda yaraların şifalanmak üzere açığa çıkabilir. Ekim Kasım aylarında yaşanacak Venüs Retrosu ile eğitim, seyahatler, hukuksal konular, uzak bağlantılar, yurt dışı veya ticaret alanlarına dair radikal kararlar almamalısın. Bu dönemde hayata bakış açını değiştireceğin karmik gündemler yaşayabilirsin. Mutlu yıllar! Herkes için çok güzel bir yıl olsun! Sevgilerimle, Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu Instagram: @incininyildizi