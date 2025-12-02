Esenlikler. 5 Aralık saat 02:14’te İkizler burcunun 13. derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. İkizler burcu iletişim kurmak, her türlü iletişimsel konu, anlaşma, kısa yolculuklar, eğitim gibi konularla ilişkilidir. An haritasının iletişim, eğitim, yolculuklar evleri olan 3. ve 9. evler de tetiklendiği için bu konularda belirgin vurguları olan bir Dolunay olacak.

Baştan söylemek gerekirse An haritasında belirgin bir sabit yıldız etkisi yok. Yukarıda söylediğim gibi Ay haritanın 9. Güneş haritanın 3. evine düşüyor. Bu dönemde kardeşlerle, yakın çevremizle, akrabalarımızla, hatta komşularımızla olan iletişimlerimiz de ön plana çıkabilir. Kısa yolculukları çok yapabiliriz. Anlaşmalar, yazışmaların da belirgin olduğu bir dönem. Yani önem derecesi başka zamanlara göre daha yüksek iletişimler kurulma olasılığı yüksek.

An derecesi yöneticisi Merkür Akrep’te. Bu biraz daha kapalı fakat biraz manipülatif bir tarzda iletişimler yaşayacağımızı gösteriyor olabilir. Merkür’ün açıları da oldukça iyi. Yani negatif anlamda bir manipülasyon değil, sezgisel yönlendirme de diyebiliriz. Eğitim konuları da oldukça pozitif.

An haritasının yükselen burcu Terazi. Yöneticisi Venüs de Güneş’e oldukça yakın duruyor ve Yay burcunda. Bu dönemde diplomasi, karşılıklı yapılan işler, evlilik, ikili ilişkiler konularının da oldukça pozitif olduğunu ve vurgu kazanacağını söyleyebilirim. Kısacası ana hatlarıyla sarsıcı, krizli etkileri olmayan, pozitif bir dolunay. Yükselen burçlar üzerinden anlatacak olursak... Yükselen Koç Yolculuklar, eğitim, öğrenme, anlaşmalar ile ilgili konular bu dönemde vurgu kazanacak. Kardeşlerle, akrabalarla, yakın çevreyle olan durumlar da dönemin önem kazanan konuları arasında. Yükselen Boğa Finansal konular, yeni gelir kaynakları, yurtdışı bağlantılı olabilecek gelirler bu dönemde ön plana çıkıyor. Yeni parasal anlaşmalar, iletişim trafiğinin artması da dönemin önemli konuları arasında. Yükselen İkizler Hayatınızın genelinde belirgin bir dolunay, genel sağlık konuları, görünüşünüzle ilgili konularda da belirgin etkiler yaşayacağınız bir dönem. İletişim ve yolculuk trafiğinin çokça arttığı da bir dönem. Yükselen Yengeç Bu dönem belirsizliklerle dolu olabilir, kontrolünüz dışında olduğunu düşündüğünüz konular kafanızı biraz karıştırıyor. Çok ciddi olmasa da arkanızdan dönebilecek dedikodular konusunda biraz dikkatli olun.

Yükselen Aslan Gelecekle ilgili düşünceler, içinde bulunduğunuz insan grupları, arkadaş grupları, proje grupları bu dönemde ön plana çıkacak. Arkadaşlarla birlikte çok sosyal bir dönem. Gruplar içerisinde öne çıkabilirsiniz. Yükselen Başak Kariyeriniz, eviniz, aileniz ile ilgili konular vurgu kazacak. İletişim trafiğiniz çok yüksek. İletişim konuları kariyerinizde çok belirleyici bir rol oynayacak. Yükselen Terazi Yurtdışı konular, yolculuklar, akademik eğitim konuları vurgulanırken kardeşler ve uzak akrabalarla ilgili konulara da dikkat çeken bir dolunay. Yükselen Akrep Alacak verecek konuları, borçlar, krediler, sigortalar ile ilgili konuların ağırlık kazandığı bir dönem. Bu konularda iletişim trafiği de oldukça yüksek. Yükselen Yay İkili ilişkiler, evlilik ve taşınma konuları gündeme gelebilir. Karşılıklı anlaşmalar, danışmanlıklar, ortaklıklar da bu dönemin konuları arasında. Bu konularda önemli anlaşmalar sizleri bekliyor olabilir. İletişim trafiği de çok yüksek. Yükselen Oğlak Sağlık, günlük rutinleriniz, günlük yapmanız gereken işler, refakatçilik tarzı işler veya ev hayvanlarıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Eğer sağlık operasyonu geçirecekseniz de biraz korku ve endişe yaratsa da uzun vadeli konularda destekleyici enerjiler söz konusu.

Yükselen Kova Flörtler, aşk ve eğlence konuları çokça vurgu kazanıyor. Açık hava sporları, dışarı aktiviteleri, yürüyüş gibi aktivitelerin arttığı bir dönem olabilir veya yapmıyorsanız, niyetiniz varsa yönelebilirsiniz. Bu dönemde flörtler konusunda biraz sıkılgan ve değişken olabilirsiniz. İletişim trafiğiniz çok yüksek. Yükselen Balık Ev, gayrimenkul, aile konuları gündeme geliyor. Evinizi genişlettiğiniz bir dönem olabilir. Evinizle ilgili iletişim trafiğiniz ve yapacağınız anlaşmalar çok vurgu kazanıyor.