20 Kasım 2025 Akrep burcunda Yeniay ve burçlara etkileri

Esenlikler. 20 kasım saat 9:47’de Akrep burcunun 28. derecesinde bir Yeniay meydana gelecek. Bu dereceler, yani bir burcun 27 - 30 derecesi arası genellikle problematik ve krizli olarak anlatılır. O yüzden çok huzurlu olduğunu düşündüğüm bir Yeniay değil. Akrep burcu da zaten bu huzursuz ama dönüşümlü, güçlendirici etkilerle alakalı bir burçtur. Belirgin dönüşümlerden geçer ve güçlenir. Onu bu dönüşümlere götüren şey de ihtirasıdır.

An derecesine çok gezegenden açı var. An derecesi tam olarak Jüpiter ve Satürn/Neptün kavuşumu ile büyük üçgen dediğimiz ve çok iyicil etkileri olan bir açı kalıbı yapıyor. Bu da aslında harika bir etki. Belli ki krizler var ama bu krizlerden büyük bir yenilenme ile çıkacağız gibi görünüyor. Haritamızda Akrep hangi evde ise o konularda belirgin ve iyicil dönüşümler bekleyebiliriz. Jüpiter ve Satürn uyumlu etkisi hem güven, şans hem de disiplin ve irade’yi beraberinde getirir. Yani özgüvenimiz oldukça gerçekçidir. Neptün etkisi de büyük bir yaratıcılık, ruhsal güç ve ilham getiriyor.

Ayrıca an derecesine retro harekette olan Merkür de çok yakın. Bu da bu dönemin yüksek yoğunluklu iletişim ve eğitim gibi entelektüel konularla geçeceğini anlatıyor. Plüton da altmışlık uyumlu etkileşimde. Bu da yine dönüşüm’ün gücünü ve ihtirasımızı bir kat daha artırıyor.

Uranüs’den gelen de bir sert açı var. Bu da bu bahsettiğim etkileri çok ani, çok spontan, çok sürprizli, biraz sıkılgan ve isyankar bi hale sokuyor. Yani oldukça sürprizli, krizli ve güç potansiyeli olan bir dönem içerisindeyiz.

An haritasının yükselen burcu Yay. An derecesine veya yükselen burca bir sabit yıldız açısı bulunmuyor. Yükselen’in Yay olması da yine dönemin merkezinde inançlar, yolculuklar, eğitim gibi konuların olduğunu gösteriyor. Yükselen yöneticisi Jüpiter de çok güçlü ve yukarıda bahsettiğim gibi büyük üçgen konfigürasyonunu oluşturan gezegenlerden biri.

An derecesi haritanın 11. evinde. Bu da iyi etkileriyle bilinen bir evdir. İnsan grupları, müttefikler, dostlar, arkadaşlar gibi konuları temsil eder. Network’un destekleyici halidir. Bu belirgin değişimler için başroldeki konular da 11. ev konuları yani bahsettiğim gibi gruplar. Gelecek idealleri de bu evin konuları arasındadır. Ortak bir hedef için hareket eden topluluklar da yine bu evle alakalıdır. Yani krizlerden gelen büyük güç genel olarak bu konularla alakalı ve haritalarımızda Akrep’in düştüğü ev ile alakalı olacak.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Yükselen Koç’lar için bu yeniay alacak verecek konuları, krediler, borçlar, yatırımlar ve sahip olduklarınız, para kaynaklarınız ile ilgili ani değişikliklere açık bir dönem’e işaret ediyor.

Yükselen Boğa

İkili ilişkiler, evlilik, danışmanlık, davalar gibi konularda beklenmedik gelişmelere sebep olabilecek bir yeniay. Ayrıca hayatın geneli, dış görünüşünüz, hayata genel yaklaşımınız ile ilgili de beklenmedik, yenileyici, zincir kıran gelişmeler olabilir

Yükselen İkizler

Günlük işleriniz, iş arkadaşlarınız, sağlık rutinleriniz ile ilgili birtakım yüzleşmeler ve bu yüzleşmeler sonucu yeni başlangıçlar dönemindesiniz. Psikolojik olarak zorlanabileceğiniz, ani bir şekilde sezgisel olarak değişimler yapabileceğiniz de bir dönemdesiniz. Bu değişimler çoğunlukla sağlık ve iş ile ilgili olabilir.

Yükselen Yengeç

Aşk hayatınız, flörtleriniz ile ilgili beklenmedik değişikliklere sahne olacak bir yeniay. Ayrıca yeni hobiler veya yeni bir spor rutini edinebilirsiniz. Bu dönemde gelecek planları, arkadaş grupları ile ilgili konular da çok değişken ve sürprizli.

Yükselen Aslan

Yükselen Aslan’lar için oldukça önemli ve belirgin olaylara sahne olacak bir yeniay. Gayrimenkul yatırımları, ev ile ilgili güncellemeler, aile büyükleri ile ilgili gelişmeler, harcamalar gündeme gelebilir. Ayrıca kariyer ile ilgili de beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.

Yükselen Başak

Eğitim, yolculuklar, entelektüel üretimleriniz ile ilgili yeni ve sürpriz gelişmeler gündeminizde olacak. Ayrıca uzak yolculuklar, yabancılarla ilgili konular, eğitimin yüksek akademik tarafını da göz önüne almak gerekli.

Yükselen Terazi

Finansal kaynaklarınız, sahip olduklarınız ve sahip olmak istedikleriniz, borçlar, krediler gibi konularda birtakım belirgin gelişmeler söz konusu olabilir. Ayrıca eşin gelirleri, miras gibi konularda da belirgin gelişmeler gündemde.

Yükselen Akrep

Yükselen Akrep’ler için oldukça önemli bir yeniay. Hem finansal konularda sürprizler hem de hayatınızın geneliyle ilgili yeni gelişmelere çokça şahit olacağınız bir dönem. Fiziksel görünüşünüz ve genel sağlığınız üzerinde etkisi olan bir yeniay. Ayrıca ikili ilişkiler ve evlilik konularında da değişimler söz konusu.

Yükselen Yay

Sağlık ile ilgili beklenmedik konular ortaya çıkabilir. Sizi bir süre inzivaya sokacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir sağlık rutini için oldukça güzel bir zaman. Kontrol edemediğiniz durumlar veya arkanızdan konuşan, iş çeviren insanlar olabilir. Ayrıca finansal konular, yeni harcamalar da oldukça önemli ve biraz krizli geçebilir.

Yükselen Oğlak

Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, ortak hedef uğruna içinde bulunduğunuz insan grupları, proje grupları ile ilgili değişiklikler söz konusu. Bulunduğunuz grup değişebilir. Kariyerden elde ettiğiniz gelirlerde değişiklikler gündeme gelebilir. Ayrıca flörtler, hobiler, çocuklar ile ilgili de beklenmedik gelişmeler olabilir.

Yükselen Kova

Kariyeriniz ile ilgili oldukça önemli ve sürprizli bir yeniay. İçerisinde kriz olan fakat olumlu yönde gelişebilecek kariyer gündemleri içerisindesiniz. Ev, aile, taşınma konuları da gündeme geliyor. Bu dolunay bir evliliğe ve sosyal statü değişikliğine de işaret edebilir.

Yükselen Balık

Yüksek eğitim, akademik konular, yurtdışı ile bağlantılı konular bu dönem oldukça gündemde. Yurtdışı seyahatleri yapılabilir veya eğitimle ilgili yeni başlangıçlar veya dönem sonları gelebilir.