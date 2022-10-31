Cadılar Bayramı (Samhain) nedir? Nasıl başlamıştır?

Günümüzde bilinen adıyla Cadılar Bayramı (Samhain) eski bir Kelt manevi geleneğine dayanır. Esasen bir pagan festivalidir. Şimdi burada bir parantez açıp aslında bu yazıyı yazma sebebimden bahsetmek istiyorum. Tarihte inançlar, insanın varoluşundan beri başlık değişimlerine uğrayarak, ancak özde aynı mesajla devam edip durmuştur.

Bugün ritüel veya dinen özel bir gün diye tanımladığımız birçok kavram, farklı inançlarda farklı başlıklar altında aynı anlamı taşır, aynı sembolizme işaret eder. Bugün inandığımız değerlerin birçoğu, inanç başlığı adı altında sorgulanmamak üzere dinlere dayatılırken, aslında dinler ve inançlar tarihini, varlığımızın evrimlerini araştırdığımızda, bazı kavramların dejenere olduğunu ve sandığımız gibi olmadığını görürüz.

Özellikle dogmalaşan her kavram için, “dedelerinizin bildiklerinle ölmek kendi benliğinize yapacağınız en büyük ihanettir” diyebilirim. Her daim eski bilinenlerin üzerine 1 tuğlada biz eklemeli araştırmalı ve geliştirmeliyiz.

Neyi, neden yapıyor olduğumuz, neye inandığımızı bilmemiz gerekiyor. Sorgulamak ve araştırmak insanoğlunun yegane amacı olmalı. İnançların dejenere olması ve bilinçli olarak doğruların yok edilmeye çalışılması, kavramların içinin boşaltılması tarihler boyu sürmüş bir stratejidir. Bunun siyasi, toplumsal birçok sebepleri olmakla birlikte, empoze edilen her şeyden uzaklaşıp mana arama yolculuğumuzu bireyselde biz yönetmeliyiz.

Dinler ve inançlarda sorgulanmalı, dayatılan şeylerde sebep sonuç ilişkisi anlaşılmalı, din tarihle birlikte değerlendirilmeli… Bu noktada kesinlikle sürü psikolojisinden uzaklaşılmalı.

Gelin birlikte Cadılar Bayramının tarihte nasıl başladığına bakalım.

31 Ekim’den başlayıp 1 Kasım gününe kadar kutlanan Samhain (Cadılar Bayramı), sonbahar ekinoksu ile kış gündönümü arasındaki orta nokta tarihinde yapılır. Artık hasat zamanı tamamlanmış, yılın karanlık tarafına yani kış aylarına geçiş yapılacak zaman gelmiştir. O vesile ile 31 Ekim’de ateşler yakılır, kış aylarına geçiş şenlikleri yapılır.

Samhain sırasında fiziksel dünya ile ruh dünyası arasındaki perdenin (veya engellerin) inceldiğine (yıkıldığına) dair inançlar vardır. Öteki dünya sakinleri ile etkileşime geçildiğine inanıldığından, aslında geçmiş ataları hatırlamak için de özel bir gündür…Cadılar bayramının benzer bir şeklinin Meksika bölgesinde Ölüler Bayramı (Dia Los Muertos), olarak kutlandığını görüyoruz.

Ve bu dönem esasen Akrep burcu zamanıdır. Akrep burcunun modern yöneticisi Plüton (Hades) yer altı tanrısıdır. Arketipler her zaman birbirini tamamlar. Yer altı zamanı da kış dönemini ifade eder.

Tarihler boyunca özünü ve anlamını kaybetmiş diğer bir konu ise Cadılar Bayramı’ndaki cadı tanımlamasıdır. Günümüzde cadı kavramının yanlış tanımlandığını ve algısal olarak farklı hatırlatıldığını görüyoruz. Aslında cadı kavramı tarihin üzücü hikayelerini içinde barındıran, cadı avının sebepleriyle birlikte incelemek gerekiyor.

Cadı avı, “fikirleri topluma tehdit olarak görülen kimselere karşı düzenlenen bir yok etme sürecidir”. Büyük bir çoğunluğu kadın olan cadıların aslında, günümüzde anlatıldığı gibi duyu ötesi hikayelerinden ziyade, doğa ile senkronize yaşayan, bitkileri iyi bilen, hemşire, ebe, aşçı, beslenmeyi ve doğayı iyi tanıyan şifacı ve bilge kadınlar olduğunu biliyoruz.

Her zaman doğayı iyi bilen araştıran ve sorgulayan, düşünen ve gelişen insanlar yönetimler tarafından, tehdit olarak görülmüştür.

1480-1750 yılları arasında yapılan bu katliam dönemi, ilk olarak İngiltere’de 1736 yılında suç olmaktan çıkmış, bunun yerine cadı olduğunu iddia etmek, büyü yapabildiğini ve kayıp eşyalarını bulabileceğini iddia etmek suç olarak tanımlanmıştır.

Özetle her şey için tüm gelenek ve inançlarda bulunan şekil ve isimlerden uzaklaşarak, öz anlamında ne neyi ifade ediyor bunu anladığımızda insanlık tarihinin gelişim sürecini daha iyi idrak etmiş olacağımızı düşünüyorum.

Sevgilerimle,

Buşra