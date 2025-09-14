21 Eylül 2025 Başak burcunda Güneş Tutulması'nın burçlara ve yükselen burçlara etkileri

Esenlikler. 21 Eylül saat 22:54’te Başak burcunun 29. derecesinde bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Başak burcu toprakla, düzenle, detaylarla, iş hayatıyla, bizi uğraştıran, sorgulamamızı, detaya inmemizi, analiz yapmamızı gerektiren hatta bizi bir nevi köleleştiren işlerimiz ile alakalıdır. Ayrıca Başak sağlık ve temizlik konuları ile de yakından alakalıdır. Bu dönemde iş dünyası, toprak ve tarım ile ilgili konular, çalışma hayatı ile ilgili konular ve sağlık konuları dünyada, ülkemizde ve kişisel hayatlarımızda ön plana çıkacak.

29 dereceler genelde huzursuz, tamamlanmamış, gergin bir enerjidir, Başak burcu da çok sevimli sayılmaz. Bu dönemde her ne kadar uyumlu açılar da olsa en belirgin açı Balık burcuna henüz geri dönmüş Satürn açısı gibi gözüküyor. Bu da bu 6 aylık dönemin bize biraz iş yoğunluğu, kaotik işler, sağlık zorunlulukları gibi konularda geri dönüşü gelebilir. Her durumda zorlayıcı bir dönem.

Eğer burç ötesi açıları kabul edersek. Yani örneğin kova burcunda olsa da açı toleransı olarak Başak burcundaki bir gezegen bu kova burcundaki gezegenle burçlar çok uyumsuz olsa da açı yapabilir. Bu açıları kabul edersek (Bazı astrologlar kullanmıyor ama ben kullanıyorum) aslında çok uyumlu olumlu açılar da var. Bu açılar aslında bizi büyük bir değişime, köklü bir dönüşüme de götürecek etkilere sahip ama her durumda Satürn açısı çok daha güçlü. Yani bu büyük değişim zorlu durumlarla gerçekleşecek. Hem kökten, duygusal bir dönüşüm hem de ilerici, içerisinde zeka barındıran bir dönüşüm ile karşı karşıyayız. Ayrıca yine burç ötesi olarak Neptün ile de zorlayıcı açı var. Satürn zaten karışık, kaotik balık burcundayken Neptün’ün bu karşıtlığı da işleri bir kat daha bulandırıyor. Yani biraz kendimizi zorluklara feda etmemiz gerekiyor. Teslim olmamız gerekiyor gibi görünüyor.

An derecesinin yükselen burcu İkizler. Bu dönemin oldukça analitik, iş ile iletişim ile alakalı olduğu bir kez daha perçinleniyor diyebilirim. Placidus ev sistemine göre Güneş tutulması haritanın 5. Evinde gerçekleşiyor. Zorluklar da 11. evden geliyor. Biraz kendimiz olmak ile grup ile hareket etmek, eğlenmek ile bizi ileriye taşıyan konularda sorumluluk almak konuları bize gerginlik yaratıyor. Ama her iki durumda da bizi ileriye taşıyan sorumluluklara teslim olmak en mantıklısı gibi görünüyor. Ayrıca Türkiye’de sahne, sanatçılar, çocuklar ile ilgili konularda birtakım belirgin gelişmeler yaşanabilir. Birtakım spekülasyonlar, ya da bizi hayrete düşürecek ifşalar gerçekleşebilir. Halkı ilgilendiren konular da politik olarak biraz gergin. Bu aslında çok da alışkın olmadığımız bir durum değil.

Son olarak eğer haritada belirgin yerlerde sabit yıldız açıları varsa onlar da döneme güzel detaylar eklerler. CAPELLA ve BELLATRIX sabit yıldızları bu tutulmada etkili. Bu iki yıldız da aslında harika şeyler anlatıyor. CAPELLA başarıya giden yolda iradeli dirençli bir ilerleme, çabuk alınabilen aksiyonları anlatırken BELLATRIX ise iyicil etkileriyle bilinen bir sabit yıldızdır ve gölgelerin arasından gelen başarıyı anlatır. Bu dönem aslında tam da bunu anlatıyor. Satürn ve Neptün bize biraz zorlayıcı, belirsiz, gölgeli durumlar yaratıyor ama bahsettiğim iyicil açılar yani Plüton ve Uranüs’ün uyumlu açıları bize güçlü bir değişim, dönüşüm, arınma vadediyor.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

En çok sağlık, iş ve iletişim trafiği etkileri Yükselen Koç’lar tarafından hissedilecek. Bu dönemde yeni iş anlaşmaları yapabilir, yeni sağlık rutinlerine başlayabilir, işiniz ile ilgili iletişim trafiğiniz artabilir.

Yükselen Boğa

Yükselen Boğa’lar için aşk, eğlence, yaratıcılık ve varsa çocuklar konusu ön planda. Gündemlerine yeni bir spor rutini ekleyebilirler zira bu dönemde başlayacakları sportif aktivitelerden biraz zorlayıcı olsa da bundan çok fayda sağlayacaklar. Hobilere ve varsa sahne konularına da ağırlık verebilirler.

Yükselen İkizler

Yükselen ikizler için ev, aile, yuva, gayrimenkul konuları ön plana çıkacak. Gayrimenkul yatırımları, arkadaşlarıyla evde geçirecekleri aktiviteler veya ortak bir amaç için çalışma konuları bu dönemde zorlayıcı olsa da fayda getirecek konular arasında.

Yükselen Yengeç

Yükselen Yengeç için iletişim, kardeşler, akrabalar, yakın çevre, yolculuklar ve eğitim konuları ön planda. Üzerinde daha fazla düşünmek ve çalışmaları gereken, detay ve sorumluluk gerektiren yazı ve eğitim işleri gündemde olacaktır.

Yükselen Aslan

Yükselen Aslan’lar için finansal konular, sahip oldukları mallar ve para konuları ön planda olacak. Para konusunda sorumluluk almaları gereken, hesap yapmaları gereken bir dönemdeler. Kariyerden kazandıkları gelirlerde birtakım daralmalar olabilir.

Yükselen Başak

Yükselen Başaklar için oldukça belirgin geçecek bu tutulma özellikle iş ve sağlık konularda belli tamamlanma enerjileri taşıyor. İş ve sağlık konularda bir devrin sonu veya geçeceğiniz başka bir bilinç durumu olabilir. Duygusal yoğunluğunuzun bu konularda daha fazla olduğu bir dönem.

Yükselen Terazi

Bu dönemi en kapalı veya görünür olmayan şekilde geçirecekler yükselen Teraziler olabilir. Bu dönemde iş hayatınızda gözünüzden kaçan veya size yeterince bilgi verilmemiş, hatta arkanızdan çevrilen işler olabilir. Sağlık ve hastane konularıyla uğraşmanız gerekebilir. Bilinçaltında veya psikolojinizde bazı şeylerin sonu ile belli farkındalıklar yaşadığınız bir dönem olacak.

Yükselen Akrep

Yükselen Akrepler için insan grupları, arkadaş grupları, proje grupları gibi ortak bir hedef uğruna çalıştığınız topluluklardaki yeriniz ön plana çıkacak. Bu konularla ilgili belli sonlanmalar ve yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Birebir arkadaşlık ettiğiniz kişiler, eşiniz veya ortağınız ile bu gruplar içinde bulunabilir ve çalışabilirsiniz.

Yükselen Yay

Yükselen Yay için bu dönem kariyer ve başarı ön planda olacak. Kariyeriniz ile ilgili bazı konularda bitişler ve yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Toplum önündeki etiketiniz, kimliğiniz ve bilinirliğiniz ile ilgili konular da gündemde. Sabırlı ve sorumluluk sahibi bir tavır içerisinde olduğunuzda bu sizi kariyerinizde bir adım öteye taşıyacaktır.

Yükselen Oğlak

Bu dönemde akademik konular, eğitim konuları, yurtdışı ile ilgili konular, yolculuklar ve yayıncılık konusunda çalışmalarınız ön planda olacaktır. Eğitim alanında iseniz sınavlar veya hazırlamanız gereken yazılar, yayınlar olabilir. Yaratıcılığınız ve sahne becerileriniz dönem biraz zorlayıcı ve belirsiz olsa da size bu alanlarda yeni açılımlar sağlayacak ve destek olacak.

Yükselen Kova

Yükselen Kova’lar için borçlar, krediler, alacak verecek konuları, ortaklaşa veya eşin gelirleri konuları ön plana çıkacak. Bu dönemde yapacağınız bazı finansal harcamalar üzerinde detaylı düşünmek ve hesap yapmak durumundasınız. Bu dönem biraz kriz duygusu hissettiren, gergin, endişeli bir dönem olabilir. Fakat sonunda güzel bir değişim vadediyor.

Yükselen Balık

Yükselen Balık için gündeme gelecek konular ortaklıklar ve ikili ilişkiler olacak. Evlilik veya ortaklarınızla ilgili birtakım şeyleri düzeltmek, masaya yatırmak ve analiz etmek üzere bir araya gelebilirsiniz. Kardeşleriniz ve akrabalarınız size bu konularda destek olabilir. Eğer konu ortaklık ise çevreniz ve iletişimde olduğunuz kişiler size fayda sağlayabilir. Genel olarak biraz karmaşık ve zorlayıcı bir dönem.