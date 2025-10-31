5 Kasım 2025 Boğa burcunda Dolunay

Esenlikler. 5 Kasım saat 16:19’da Boğa burcunun 13 derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Bu aynı zamanda bir ‘süperay’ çünkü Ay dünyaya en yakın olduğu noktadan geçiyor. Aslında bunun astrolojik olarak bir önemi yok, sadece ay normalden daha parlak ve büyük görünecek. Bence oldukça güzel bir görüntü.

Boğa burcu sahip olduklarımız ve özellikle finansal konularla alakalıdır. An derecesi de haritanın 2. evinde yani yine finansal konularla alakalı evinde. Bu da bu dönemde hem dünyada hem de kişisel hayatlarımızda bu konuların çokça ön plana çıkacağını gösteriyor. An haritasında belirgin bir düşüş ya da yükseliş görmüyorum, belki an derecesinin yöneticisi Venüs’ün Jüpiter ile sert açısından dolayı para piyasalarında, borsada artış görülebilir.

An derecesine 3 derece ve daha yakın töleransla bir gezegen açısı yok. Bu da Boğa burcunun yöneticisi Venüs dışında belirgin bir gezegen etkisi olmadığı anlamına geliyor. Venüs de Terazi’de oldukça güçlü. Yani güzel, sakin, sosyal bir kasım ay’ı başlangıcı yaşayacağız. Jüpiter sert açısından dolayı zevkleri biraz abartma ve aşırıya kaçma riskimiz olabilir.

An derecesinin yükselen burcu Koç. Bu da Boğa’nın ataletini atmamıza yardımcı oluyor. An’a hareketlilik ve girişim getiriyor. Yükselen burç yöneticisi Mars’da Yay burcunda ve oldukça aktif.

An derecesine MENKAR sabit yıldızından bir kavuşum açısı var. Bu sabit yıldız biraz negatif etkileri ile bilinir. Bilinçsiz ve dikkatsiz durumların yaratabileceği Kurban olma durumunu anlatır. Enerjimiz yüksek ve güzel fakat biraz daha uyanık ve ayık olmak suretiyle.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Finansal konularda yeni gelişmelere açık bir dönem. Yeni bir projeye başlayabilir, yeni bir gelir kaynağı yaratabilir, iş teklifleri alabilirsiniz. Bu dönemde mevcut finansal durumunuzu değiştirmek adına adımlar atabilir veya dışarıdan gelen sürpriz gelişmelere ayak uydurmak durumunda kalabilirsiniz.

Yükselen Boğa

Yükselen Boğa’lar için oldukça önemli bir dolunay. Hayatınızın geneli ile ilgili önemli yenilikler dönemi ayrıca fiziksel görünüşünüz ve imajınız da değişecek. Konfor alanınızdan çıkmaya daha çok zorlandığınız bir dönem.

Yükselen İkizler

Finansal konularda kontrolünüz dışında harcamalar gündeme gelebilir. Tam olarak araştırmadığınız konularla ve insanlarla finansal konularda anlaşmalar yapmak için doğru bir zaman dilimi değil. Bilinçaltı zorlamaları yaşadığınız, değişmek istediğiniz fakat bu değişikliği hayatınıza nasıl uygulayacağınızı bilmediğiniz bir dönem olabilir.

Yükselen Yengeç

Arkadaşlarınızla finansal alışverişleriniz, alacak verecek konuları, arkadaşlığınızın devamlılığıyla ilgili konular, kariyerden elde ettiğiniz gelirler bu dönemde vurgu kazanıyor. Sosyal ortamınızda sürpriz değişiklikler olabilir, sıra dışı insanlar hayatınıza girebilir.

Yükselen Aslan

Kariyerinizdeki devamlılığınız huzurunuz bu dönemde sorgulama altında. Bu alanla ilgili önemli değişikliklere şahit olabilirsiniz. Kariyer değişiklikleri yüzünden ev değiştirebilir, ailenizde değişiklikler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Başak

Akademik konulardaki finansal konular, uzak akrabalarla olan para alışverişleriniz veya uluslararası işleriniz veya yolculuklarla ilgili yeni gelişmelere, yeni eğitimlere, yayıncılıkla ilgilenenler varsa bu konularda elde ettiğiniz maddi gelirler sorgulama altında olacak. Bu konularda sizi tamamen farklı bir yöne yönelten gelişmeler yaşanabilir.

Yükselen Terazi

Finans konularında, özellikle harcamalar, eş ile ortak gelirleriniz, krediler ve borçlar alanında yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Ayrıca kriz, korku yaratabilecek, tehlike duygusu yaratabilecek birtakım gelişmeler de olabilir ama genel olarak bu dolunay finansal konularla alakalı

Yükselen Akrep

İkili ilişkileriniz, varsa evliliğiniz ile ilgili konularda yeni gelişmeler yaşanabilir. Bir taşınma da bu dönemin önemli olabilecek konuları arasında. Hayatınıza sıra dışı insanlar girebilir, ani bir ortaklık kararını da alabilirsiniz.

Yükselen Yay

Günlük işler, evcil hayvanlar, sağlık ile ilgili konularda belirgin gelişmeler yaşanabilir. Sağlık konusuna dikkat etmek gerekli. İş ortamınız, iş yapış şekliniz veya iş arkadaşlarınız tamamen yeni bir forma bürünebilir. Boğaz ve üst solunum yollarına dikkat etmekte fayda var.

Yükselen Oğlak

Aşk ilişkileriniz, varsa çocuklarınız ile ilgili yenilikçi durumlar söz konusu. Hayatınıza yeni flörtler, sıra dışı insanlar girebilir. Var olan flörtünüz ile ilgili duygusal konuları sağlamlaştırma zamanı. Ayrıca yine çocuklar ve eğlence, hobiler ile ilgili para girdisi veya çıktısı yaşayacağınız birtakım gelişmeler de yaşanabilir.

Yükselen Kova

Aile, ebeveynler, özellikle baba ve ev, gayrimenkul konularında finansal başlıkların, yatırımların, alacak verecek konularının ön plana çıktığı bir dönem. Tarımla ilgilenen veya arsa yatırımı düşünenler için oldukça uygun bir zaman. Ev, şehir veya ülke değişikliğinin gündeme gelebileceği bir dönem.

Yükselen Balık

Eğitim, şehir içi veya kısa yolculuklar, akrabalar, yazışmalar ile ilgili konuların vurgulandığı bir dönem. Bu konular genellikle finansla bağlantılı olabilir. Yeni bir finans anlaşması veya çevrenizle, kardeşlerinizle, yakın akrabalarınızla aranızdaki para alışverişleri konuları gündemde.